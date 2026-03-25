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Sergio Ramos ou Rio Ferdinand ? Harry Maguire désigne le meilleur défenseur central de tous les temps, tandis que le défenseur de Manchester United nomme également le meilleur joueur de la Premier League
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Maguire est un expert en matière de leadership au poste de défenseur central
Au fil des ans, de nombreux grands noms se sont succédé au cœur des défenses, tant dans le football anglais qu’à l’échelle mondiale, une ligne médiane solide étant considérée comme essentielle pour toute équipe ambitieuse.
Maguire, qui compte plus de 260 apparitions avec Manchester United et 64 sélections avec les Three Lions, sait parfaitement comment occuper ce poste, assumant des responsabilités de leader tant en club qu'en sélection. Il a contribué à contenir la menace évidente que représentent certains des meilleurs attaquants de la planète.
Qui Maguire a-t-il désigné comme son défenseur central préféré de tous les temps ?
Il s'est inspiré de certains des plus grands joueurs de tous les temps qui l'ont précédé. Maguire, s'exprimant en collaboration avec DHL Express, le partenaire logistique officiel de Manchester United, a confié à GOAL quels étaient ses défenseurs centraux préférés : « En ce qui concerne mon défenseur central préféré de tous les temps, j'adorais regarder Jaap Stam et Rio Ferdinand jouer pour ce club. Je dois aussi dire que j’ai vraiment apprécié de voir Sergio Ramos à l’œuvre au Real Madrid, remportant tous ces titres. Si je devais n’en choisir qu’un seul comme mon préféré de tous les temps, j’opterais probablement pour Ramos. »
Après avoir opté pour un vainqueur de la Coupe du monde qui a remporté quatre titres de Ligue des champions avec le Real Madrid sur la scène internationale, Maguire a ajouté, lorsqu’on lui a demandé de se concentrer sur la compétition nationale en Angleterre : « Choisir le meilleur défenseur de l’histoire de la Premier League est une question très difficile, car plusieurs joueurs entrent dans cette catégorie, mais je choisirais probablement John Terry ou Rio Ferdinand. Pour moi, tout repose sur leur longévité et leurs palmarès. Performer année après année au plus haut niveau prouve que l’on est un défenseur de premier plan, et ces deux-là l’ont clairement démontré. »
- DHL/Manchester United
Manchester United participe à un projet spécial en Thaïlande
Manchester United apporte sa contribution au développement des futures superstars en s'associant à DHL Express pour offrir un terrain de football de niveau professionnel, praticable par tous les temps, à une communauté isolée de Mae Suek, en Thaïlande. Le club fournit ainsi des infrastructures de haute qualité à l'une des régions les plus isolées au monde sur le plan géographique, où plus de 85 % de la population sont des supporters de longue date des Red Devils.
L'ancien arrière gauche de United, Patrice Evra, a fait une apparition surprise lors de l'inauguration officielle et a déclaré à propos de ce projet passionnant : « La campagne « Delivering Dreams » avec DHL Express est fantastique. Quand j'ai vu les sourires sur les visages des enfants lorsqu'ils ont joué sur ce magnifique terrain de football pour la première fois, ce fut un moment que je n'oublierai jamais. À leur âge, je n'avais ni l'opportunité ni le luxe de jouer sur un terrain de ce genre. C'est une campagne incroyable et un honneur d'avoir été choisi pour couper le ruban et être le premier à jouer sur le terrain avec ces enfants. »
Diogo Dalot, star actuelle de Manchester United, a déclaré à propos de la mise à disposition d’installations de pointe pour les stars de demain : « Pour moi, tout a commencé sur de petits terrains. Dans ma ville natale, j’ai grandi en jouant sur de petits terrains en béton avec des buts sans filets. Si nous n’avions pas de buts, nous utilisions simplement deux bouteilles d’eau pour marquer les poteaux. On trouve toujours un moyen de s’en sortir, car ce qui fait la beauté du football, c’est simplement l’envie de jouer et de profiter de ce sport. Quand je repense à cette époque, je ne peux qu’imaginer à quel point la communauté sera heureuse lorsqu’elle verra un tout nouveau terrain de football aussi magnifique que celui-ci. »
L'importance de l'investissement dans le football de base
Originaire de Sheffield, Maguire a fait ses premiers pas vers les sommets en apprenant le métier dans le South Yorkshire. À propos de la promotion de l’amour du football à la base, il a déclaré : « Je pense qu’il est essentiel que les enfants aient accès à des installations et à un terrain pour jouer dès leur plus jeune âge. Le simple fait d’avoir un espace pour être dehors est essentiel pour le développement physique et mental. C’est également un élément crucial de la socialisation et de la vie entre amis. Ce qui a été accompli ici grâce à cette campagne est formidable ; offrir aux enfants un endroit sûr où aller jouer est fantastique pour la communauté. »
Maguire fait son retour dans la sélection anglaise en vue de la Coupe du monde 2026
Maguire a parcouru un long chemin depuis ses débuts, et il est la preuve qu’aucun rêve n’est trop ambitieux. Il s’est imposé comme titulaire chez les Red Devils sous la houlette de l’entraîneur par intérim Michael Carrick – dans le cadre de la lutte pour une place dans le top 4 et une qualification en Ligue des champions – tandis qu’il a fait un retour opportun en sélection anglaise à l’approche de la Coupe du monde de cet été.
DHL Express, partenaire logistique officiel de Manchester United, a livré un terrain de football de qualité professionnelle et résistant à toutes les conditions météorologiques à Mae Suek, en Thaïlande, dans le cadre de la campagne « Delivering Dreams ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams