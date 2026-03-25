Sergio Ramos ou Rio Ferdinand ? Harry Maguire désigne le meilleur défenseur central de tous les temps, tandis que le défenseur de Manchester United nomme également le meilleur joueur de la Premier League

Manchester United apporte sa contribution au développement des futures superstars en s'associant à DHL Express pour offrir un terrain de football de niveau professionnel, praticable par tous les temps, à une communauté isolée de Mae Suek, en Thaïlande. Le club fournit ainsi des infrastructures de haute qualité à l'une des régions les plus isolées au monde sur le plan géographique, où plus de 85 % de la population sont des supporters de longue date des Red Devils.

L'ancien arrière gauche de United, Patrice Evra, a fait une apparition surprise lors de l'inauguration officielle et a déclaré à propos de ce projet passionnant : « La campagne « Delivering Dreams » avec DHL Express est fantastique. Quand j'ai vu les sourires sur les visages des enfants lorsqu'ils ont joué sur ce magnifique terrain de football pour la première fois, ce fut un moment que je n'oublierai jamais. À leur âge, je n'avais ni l'opportunité ni le luxe de jouer sur un terrain de ce genre. C'est une campagne incroyable et un honneur d'avoir été choisi pour couper le ruban et être le premier à jouer sur le terrain avec ces enfants. »

Diogo Dalot, star actuelle de Manchester United, a déclaré à propos de la mise à disposition d’installations de pointe pour les stars de demain : « Pour moi, tout a commencé sur de petits terrains. Dans ma ville natale, j’ai grandi en jouant sur de petits terrains en béton avec des buts sans filets. Si nous n’avions pas de buts, nous utilisions simplement deux bouteilles d’eau pour marquer les poteaux. On trouve toujours un moyen de s’en sortir, car ce qui fait la beauté du football, c’est simplement l’envie de jouer et de profiter de ce sport. Quand je repense à cette époque, je ne peux qu’imaginer à quel point la communauté sera heureuse lorsqu’elle verra un tout nouveau terrain de football aussi magnifique que celui-ci. »