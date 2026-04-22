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Sergio Ramos, figure emblématique du Real Madrid, fait le point sur l’offre de rachat du FC Séville
Les discussions autour d'un éventuel rachat s'accélèrent.
Selon ESPN, le défenseur chevronné dirige un consortium soutenu par le groupe d’investissement Five Eleven Capital afin de devenir actionnaire majoritaire du club andalou. Âgé de 40 ans et libre de tout contrat depuis son départ du club mexicain Rayados de Monterrey en décembre 2025, il aurait déjà accompli des progrès significatifs dans un dossier lancé fin 2023. Les supporters sévillans, impatients de voir leur héros local reprendre les commandes, espèrent que son arrivée permettra de redresser un club qui a frôlé la zone de relégation ces dernières saisons.
- AFP
La chronologie est désormais connue
Mardi à Séville, l’ancien capitaine de la Roja a laissé entendre qu’un dénouement des négociations en cours pourrait intervenir à brève échéance. Son optimisme suggère que le consortium a franchi plusieurs des obstacles nécessaires pour finaliser le changement de direction au stade Ramón Sánchez-Pizjuán. « Je pense qu'il y aura des nouvelles d'ici quelques mois, voire quelques semaines, et nous espérons que ce seront les nouvelles que nous attendons tous », a déclaré Ramos aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur l'avancement du rachat. « Tout se passe bien. »
La fin d’une époque sur la pelouse
Si ce rachat ouvre un nouveau chapitre prometteur pour Ramos, il enterre aussi tout espoir de le voir revenir sur les terrains espagnols. Le règlement de la Liga interdit en effet à un joueur en activité de détenir une participation directe dans un club du championnat. Le légendaire défenseur se trouve donc confronté à un choix cornélien pour son avenir immédiat. Si l’opération aboutit, Ramos devra donc mettre un terme à sa carrière de joueur ou s’expatrier pour continuer à jouer. « Je me sens très bien », a-t-il déclaré au sujet de sa situation actuelle loin des terrains. « Je passe beaucoup de temps avec ma famille en ce moment et j’en profite pleinement. »
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Sauver un club en crise
Cette offre arrive à point nommé pour le FC Séville, qui traverse une saison cauchemar. Avec seulement neuf victoires en 31 journées de Liga, le club andalou flirte dangereusement avec la zone de relégation, alors que sept matches seulement restent à disputer. L’implication de figures légendaires renforce encore la crédibilité de ce projet de rachat, perçu par beaucoup comme la seule issue pour mettre fin à l’instabilité qui secoue actuellement le Ramón Sánchez-Pizjuán.