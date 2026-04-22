Sergio Ramos, figure emblématique du Real Madrid, fait le point sur l’offre de rachat du FC Séville

Si ce rachat ouvre un nouveau chapitre prometteur pour Ramos, il enterre aussi tout espoir de le voir revenir sur les terrains espagnols. Le règlement de la Liga interdit en effet à un joueur en activité de détenir une participation directe dans un club du championnat. Le légendaire défenseur se trouve donc confronté à un choix cornélien pour son avenir immédiat. Si l’opération aboutit, Ramos devra donc mettre un terme à sa carrière de joueur ou s’expatrier pour continuer à jouer. « Je me sens très bien », a-t-il déclaré au sujet de sa situation actuelle loin des terrains. « Je passe beaucoup de temps avec ma famille en ce moment et j’en profite pleinement. »