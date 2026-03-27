Sergio Ramos étudie une dernière offre d'achat de Séville, mais la légende du Real Madrid attend de savoir si le club de son enfance restera en Liga

Le légendaire défenseur a atteint sa propre « 93e minute » dans les dernières étapes de son projet d’acquisition du FC Séville. En collaboration avec First Eleven Capital, Ramos a mené à bien un processus rigoureux de vérification préalable afin d’évaluer la santé financière du club. Les chiffres étant désormais clairs, une offre officielle est en cours de préparation pour redéfinir la hiérarchie au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cette transition du terrain à la salle du conseil d'administration représente un changement radical pour la star originaire de Camas. Après être revenu pour un deuxième passage sentimental sur le terrain, Ramos se concentre désormais sur une vision à long terme qui le verrait devenir le principal décideur du géant andalou.