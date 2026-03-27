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Sergio Ramos étudie une dernière offre d'achat de Séville, mais la légende du Real Madrid attend de savoir si le club de son enfance restera en Liga
Une bataille au conseil d'administration à la « 93e minute »
Le légendaire défenseur a atteint sa propre « 93e minute » dans les dernières étapes de son projet d’acquisition du FC Séville. En collaboration avec First Eleven Capital, Ramos a mené à bien un processus rigoureux de vérification préalable afin d’évaluer la santé financière du club. Les chiffres étant désormais clairs, une offre officielle est en cours de préparation pour redéfinir la hiérarchie au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.
Cette transition du terrain à la salle du conseil d'administration représente un changement radical pour la star originaire de Camas. Après être revenu pour un deuxième passage sentimental sur le terrain, Ramos se concentre désormais sur une vision à long terme qui le verrait devenir le principal décideur du géant andalou.
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La survie détermine la valeur finale
Le moment choisi pour l'offre officielle reste étroitement lié aux résultats sportifs du club. Se trouvant dangereusement proche de la zone de relégation, la valeur marchande de Séville fluctue en fonction de son classement en championnat. Selon AS, Ramos et ses partenaires se trouvent actuellement en phase d'« attente », attendant d'avoir la certitude mathématique du maintien avant de s'engager sur un montant définitif.
La récente nomination de Luis Garcia au poste d'entraîneur principal jusqu'en 2027 souligne l'instabilité actuelle. Si une relégation en deuxième division réduirait considérablement le coût d'acquisition, elle compliquerait également l'énorme projet de reconstruction que Ramos entend mener.
Le financement d'une participation majoritaire a été obtenu
Le consortium d'acheteurs garantit que le financement nécessaire est déjà en place, avec un investissement qui devrait finalement se situer entre 260 et 390 millions de livres sterling. Cependant, les principales familles vendeuses ne sont pas encore tout à fait convaincues. D'ici à l'expiration de la lettre d'intention (LOI), il faudra mettre des liquidités sur la table, et cela reste l'étape la plus délicate de toute l'opération.
Ramos a l'intention de s'assurer une participation majoritaire dans le club afin d'avoir le dernier mot sur toutes les décisions sportives et commerciales importantes. Selon les informations disponibles, le natif de Camas détiendrait plus de 70 % des parts, ce qui est largement suffisant pour diriger Séville et mettre en œuvre sa vision à long terme pour le club.
- AFP
Effacer les dettes pour une nouvelle ère
Si l'accent est mis sur la prise de participation majoritaire, les quelque 13 % d'actions détenues par l'assureur A-CAP, anciennement 777 Partners, ne seraient pas inclus dans le montage de l'acquisition. Cela ouvre la voie à Ramos et à ses partenaires pour s'assurer une position dominante sans avoir à regrouper tous les actionnaires minoritaires sous leur égide.
Quoi qu'il en soit, outre l'investissement initial pour l'achat des actions, les nouveaux propriétaires devront procéder à une importante augmentation de capital d'environ 100 millions d'euros afin d'assainir les comptes déficitaires de l'entité. Cet apport de liquidités est considéré comme essentiel pour la stabilité future du club, garantissant que si Ramos prend les rênes, il le fasse avec la flexibilité financière nécessaire pour ramener Séville au sommet du football européen.