Sergio Conceição quitte Al-Ittihad après que l’ancien entraîneur de Porto a perdu la course au titre de la Ligue professionnelle saoudienne face à l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Selon le journal portugais A Bola, Sergio Conceição s’apprête à quitter Al-Ittihad. L’ancien entraîneur de Porto, arrivé au Moyen-Orient avec la réputation d’un football très intense et d’une grande discipline tactique, quitte le club alors qu’il lui restait encore un an de contrat.

Cette séparation, actée à l’issue de discussions entre le technicien de 51 ans et la direction du club, intervient alors que des rumeurs courraient depuis plusieurs semaines, alimentées par les performances irrégulières d’Al-Ittihad en fin de saison. Une annonce officielle est attendue dans les prochaines heures.