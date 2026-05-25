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Sergio Conceição quitte Al-Ittihad après que l’ancien entraîneur de Porto a perdu la course au titre de la Ligue professionnelle saoudienne face à l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo
Un accord à l'amiable a été conclu concernant son départ.
Selon le journal portugais A Bola, Sergio Conceição s’apprête à quitter Al-Ittihad. L’ancien entraîneur de Porto, arrivé au Moyen-Orient avec la réputation d’un football très intense et d’une grande discipline tactique, quitte le club alors qu’il lui restait encore un an de contrat.
Cette séparation, actée à l’issue de discussions entre le technicien de 51 ans et la direction du club, intervient alors que des rumeurs courraient depuis plusieurs semaines, alimentées par les performances irrégulières d’Al-Ittihad en fin de saison. Une annonce officielle est attendue dans les prochaines heures.
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Derrière Cristiano Ronaldo et Al-Nassr
La principale raison de cette rupture semble être la déception liée à la course au titre. Engagé pour ramener Al-Ittihad au sommet du football saoudien, Conceicao n’a pas réussi à rivaliser avec les cadors du championnat, notamment Al-Nassr, champion en titre mené par Cristiano Ronaldo.
Les Jaune et Noir ont conclu le championnat à la cinquième place avec 55 points, à 22 unités du quatrième Al-Qadsiah et à 31 longueurs du nouveau champion, Al-Nassr. Sur la scène continentale, leur parcours s’est arrêté en quarts de finale de la Ligue des champions de l’AFC Elite, où ils ont été éliminés par le club japonais de Machida Zelvia, futur finaliste battu.
L’absence de Benzema en milieu de saison
Le bref passage de Conceição à la King Abdullah Sports City a été perturbé par des tensions internes et des changements de personnel très médiatisés. Le coup le plus dur a été porté à son projet tactique lors du mercato hivernal, lorsque la star et capitaine Karim Benzema a surpris en quittant Djeddah pour rejoindre Al Hilal, un rival national acharné. Privé de son principal atout offensif, l’entraîneur de 51 ans a peiné à imposer une dynamique constante, ne remportant que 22 de ses 42 matches à la tête du club, toutes compétitions confondues.
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Perspectives d'avenir pour les Tigers
Le départ de Conceicao étant désormais officialisé, la direction sportive du club – dirigée par Domingos Soares de Oliveira, ancien dirigeant du Benfica et actuel PDG d’Al-Ittihad – se lance immédiatement dans une recherche intensive d’un nouvel entraîneur. La direction est déterminée à nommer une personnalité de premier plan, capable de restructurer l’effectif et de mener une véritable lutte pour le titre la saison prochaine.
Pour Conceição, ce départ anticipé lui offre la possibilité de se rendre disponible dès l’intersaison européenne, période durant laquelle plusieurs clubs de haut niveau devraient s’intéresser de près à sa situation.