AFP
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Sergio Aguero révèle son admiration pour la star spectaculaire de Chelsea et salue les recrues estivales de Xabi Alonso
Agüero encense le spectaculaire Palmer
Aguero a révélé son admiration pour Palmer, saluant l’impact qu’a eu le milieu de terrain depuis son départ de Manchester City pour Chelsea.
S’exprimant auprès de Stake, Aguero a évoqué la forme du talentueux attaquant, qui a déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en sept apparitions cette saison. Palmer a bouclé un transfert de 40 M£ vers l’ouest de Londres en 2023, après avoir manqué de temps de jeu sous les ordres de Pep Guardiola.
Aguero estime que ce transfert était exactement ce dont Palmer avait besoin pour devenir le joueur exceptionnel qu’il est aujourd’hui, le qualifiant de meilleur joueur du club à l’heure actuelle.
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Palmer avait besoin d’un transfert à Stamford Bridge
L’ancien attaquant a expliqué pourquoi Palmer s’épanouit sous les ordres de Xabi Alonso malgré le fait que l’équipe végète actuellement à la 10e place de Premier League. Aguero a joué aux côtés de Palmer à l’Etihad Stadium et le tient en très haute estime.
« Chelsea est dangereux. J’ai joué avec Cole Palmer et je l’adore comme joueur. Je pense qu’il est spectaculaire », a déclaré Aguero. « Quand j’étais là-bas, il n’avait pas beaucoup d’occasions de jouer pour Manchester City parce qu’il y avait beaucoup de joueurs de très haut niveau qui étaient eux aussi en grande forme. Son départ à Chelsea a bien fonctionné parce qu’il avait besoin de jouer. À mon avis, c’est aujourd’hui le meilleur joueur de Chelsea. Il peut marquer ou délivrer une passe décisive à tout moment et faire la différence. »
Évaluation des arrivées argentines
Chelsea a dépensé près de 350 M£ pour recruter de nouveaux joueurs, s’attachant les services de joueurs tels que Morgan Rogers, Joao Pedro, Emiliano Martinez et Valentin Barco. Aguero a soutenu ses compatriotes Martinez et Barco pour réussir, tout en avertissant qu’une structure fiable est nécessaire pour éviter des résultats chaotiques.
Aguero a déclaré : « [Palmer, Joao Pedro et Morgan Rogers] sont de bons joueurs, mais même si vous avez un excellent trio offensif, si l’équipe n’est pas solide au milieu ou en défense, les attaquants peuvent marquer trois buts et l’adversaire en marquera quatre. Vous finirez par perdre 4-3. Pour faire durer un trio offensif dont vous savez qu’il est très bon, vous avez aussi besoin d’une structure fiable derrière eux pour que l’équipe ne souffre pas autant. Barcelone avait cela avec son trio offensif à son apogée, tout comme le Real Madrid et City. Mais il vous faut une équipe derrière eux capable de préserver l’avantage après avoir marqué. »
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Quelle est la suite pour Chelsea ?
Chelsea a un point à prouver lors de son retour à la compétition ce week-end, après sa défaite 3-0 contre Brentford la dernière fois. Alonso et son effectif recevront Bournemouth à Stamford Bridge samedi, avec l’espoir d’améliorer leur mauvais bilan défensif et de remonter au classement.
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