Aguero a révélé son admiration pour Palmer, saluant l’impact qu’a eu le milieu de terrain depuis son départ de Manchester City pour Chelsea.

S’exprimant auprès de Stake, Aguero a évoqué la forme du talentueux attaquant, qui a déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en sept apparitions cette saison. Palmer a bouclé un transfert de 40 M£ vers l’ouest de Londres en 2023, après avoir manqué de temps de jeu sous les ordres de Pep Guardiola.

Aguero estime que ce transfert était exactement ce dont Palmer avait besoin pour devenir le joueur exceptionnel qu’il est aujourd’hui, le qualifiant de meilleur joueur du club à l’heure actuelle.