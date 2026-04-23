Depuis son arrivée à l’Inter Miami à l’été 2023, Messi a propulsé le club au rang de puissance mondiale. Le huit fois lauréat du Ballon d’Or a déjà guidé les Herons vers un palmarès historique, comprenant la MLS Cup, le Supporters’ Shield et la Leagues Cup, tout en les menant, en tant que capitaine, jusqu’aux huitièmes de finale de la récente Coupe du monde des clubs de la FIFA. Malgré ces succès, l’incertitude plane encore sur son avenir en Floride du Sud. Son ami proche Agüero estime que la décision dépendra avant tout de sa condition physique et de son épanouissement personnel.

Interrogé par Stake sur le calendrier de cette décision, Agüero a indiqué que Messi devrait faire le point après les prochaines échéances de son calendrier. « Leo fera ce qu’il ressentira. Dans un an, il examinera son contrat. S’il se sent bien physiquement, s’il est heureux et serein, il continuera très sereinement. Évidemment, connaissant Leo, il est très compétitif et déteste perdre. Mais il vit dans une très belle ville, où il se sent très à l’aise. La communauté latino l’adore et il perçoit cet amour. Je pense que tout repose sur sa condition physique. Vu son niveau actuel, je suis convaincu qu’il peut continuer sereinement. Si j’étais à sa place, je resterais ici, ne serait-ce que cinq minutes. Mais nous en saurons plus dans quelques mois. Après la Coupe du monde et la saison de MLS, il lui restera un an de contrat. Je ne pense pas qu'il se projette déjà en 2028. »