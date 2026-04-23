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Sergio Agüero indique que Lionel Messi s’apprête à statuer sur son avenir à l’Inter Miami et formule le vœu de voir Neymar le rejoindre en MLS
Le calendrier de Messi pour son avenir à Miami
Depuis son arrivée à l’Inter Miami à l’été 2023, Messi a propulsé le club au rang de puissance mondiale. Le huit fois lauréat du Ballon d’Or a déjà guidé les Herons vers un palmarès historique, comprenant la MLS Cup, le Supporters’ Shield et la Leagues Cup, tout en les menant, en tant que capitaine, jusqu’aux huitièmes de finale de la récente Coupe du monde des clubs de la FIFA. Malgré ces succès, l’incertitude plane encore sur son avenir en Floride du Sud. Son ami proche Agüero estime que la décision dépendra avant tout de sa condition physique et de son épanouissement personnel.
Interrogé par Stake sur le calendrier de cette décision, Agüero a indiqué que Messi devrait faire le point après les prochaines échéances de son calendrier. « Leo fera ce qu’il ressentira. Dans un an, il examinera son contrat. S’il se sent bien physiquement, s’il est heureux et serein, il continuera très sereinement. Évidemment, connaissant Leo, il est très compétitif et déteste perdre. Mais il vit dans une très belle ville, où il se sent très à l’aise. La communauté latino l’adore et il perçoit cet amour. Je pense que tout repose sur sa condition physique. Vu son niveau actuel, je suis convaincu qu’il peut continuer sereinement. Si j’étais à sa place, je resterais ici, ne serait-ce que cinq minutes. Mais nous en saurons plus dans quelques mois. Après la Coupe du monde et la saison de MLS, il lui restera un an de contrat. Je ne pense pas qu'il se projette déjà en 2028. »
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Un possible départ de Barcelone
Sous contrat en MLS, Messi n’envisage pas moins un retour à Barcelone, où il a inscrit 672 buts, remporté 34 trophées en 778 matchs et forgé sa légende. Pour Agüero, le lien affectif demeure intact : un dernier passage au Camp Nou offrirait un final digne d’un conte de fées au huit fois Ballon d’Or et à ses supporters.
Réfléchissant à la possibilité d’un retour en Espagne, Agüero a ajouté : « S’il revient, c’est parce qu’il a grandi là-bas, il aime le Barça… “Je suis d’ici et je prendrai ma retraite ici.” Je ne sais pas. Tout dépendra de son bonheur, de sa sérénité sur place et de sa capacité physique à tenir une saison de plus. Il est évidemment attaché au Barça, il y sera toujours lié. Je suis convaincu que son rêve est d’y faire ses adieux comme il le mérite, et c’est aussi le vœu de tous les supporters blaugranas. »
Le rêve d'une réunion avec Neymar
Les rumeurs envoient régulièrement la star de Santos, Neymar, vers un transfert à l’Inter Miami, où il pourrait reformer le célèbre « MSN » aux côtés de Messi et Luis Suárez. Agüero approuve sans réserve ce projet, estimant que la présence de telles légendes est cruciale pour le développement du football aux États-Unis et, surtout, pour l’attrait de la ligue.
Interrogé sur la possibilité de voir le Brésilien fouler la pelouse du Chase Stadium, Agüero a confié : « Ce serait très amusant. Il serait excellent que Neymar retrouve Leo, espérons-le. Ce serait formidable. C’est toujours agréable d’avoir des joueurs qui ont tout gagné dans leurs clubs précédents, et surtout des légendes. Pour le public américain, ce serait spectaculaire de les voir rejoindre la MLS. »
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Pour l’instant, Neymar ne jouera pas en Europe.
Alors que certains supporters rêvent encore d’un retour en Europe, Agüero estime ce chapitre probablement clos pour Neymar, qui privilégie désormais le plaisir de jouer à Santos plutôt que les exigences physiques du haut niveau. « Ouf… Je pense que c’est très difficile », a commenté Agüero au sujet d’un éventuel come-back sur le Vieux Continent. « Je le vois davantage dans une phase où il savoure le football plutôt que de songer à se donner à nouveau à 100 % dans quelque chose qui n’est plus nécessaire. Je le vois davantage dans une phase où il cherche la sérénité et le plaisir. »