Sergio Agüero confirme qu'il va subir une intervention chirurgicale après que l'icône de Manchester City a dû être évacué sur civière, blessé, lors d'un tournoi réservé aux plus de 35 ans

Ce coup dur est une grande déception pour Agüero, qui affichait une forme constante chez les seniors. Après s'être réinstallé dans une routine au sein du club de son enfance, l'Argentin venait tout juste d'exprimer son désir de continuer à représenter l'équipe régulièrement après avoir marqué lors de la victoire contre Riestra.

Avant ce revers, Agüero avait déclaré avec optimisme aux journalistes, selon Marca : « Je vais rester ici, j’espère donc continuer à accumuler les matchs. » Malheureusement, ces projets sont désormais suspendus, l’attention se déplaçant du terrain vers la table d’opération. Cette blessure représente son plus grave revers physique depuis qu’il a été contraint de raccrocher les crampons à titre professionnel après la découverte d’un problème cardiaque lors de son bref passage au Barça.