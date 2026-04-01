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Sergio Agüero confirme qu'il va subir une intervention chirurgicale après que l'icône de Manchester City a dû être évacué sur civière, blessé, lors d'un tournoi réservé aux plus de 35 ans
Une catastrophe survient lors d'un affrontement entre vétérans
Ce qui devait être un moment de fête pour les supporters d’Independiente s’est transformé en cauchemar pour l’une des plus grandes stars actuelles issues du club. Lors d’un match de la Coupe de la Ligue des plus de 35 ans contre son rival River Plate, Sergio Agüero a dû être évacué du terrain par ses coéquipiers et ses adversaires après s’être effondré, visiblement en proie à la douleur, en cours de match. Le joueur de 37 ans disputait la rencontre au stade Wilde lorsqu'il a subi une blessure sans contact à la jambe gauche. Bien que son équipe se soit imposée 2-0 grâce à des buts de Tomas De Vincenti et Fabian Bordagaray, l'ambiance est restée morose alors que l'attaquant vétéran était directement escorté vers les vestiaires avant d'être emmené pour des examens médicaux.
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Agüero confirme avoir subi une intervention chirurgicale
C'est sur les réseaux sociaux que le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City a informé ses fans inquiets, leur annonçant la nouvelle que beaucoup redoutaient. Les premiers examens ont révélé une déchirure importante qui va obliger l'ancien joueur du FC Barcelone à suivre un long processus de convalescence. Agüero a déclaré : « J'ai passé une IRM et on a confirmé que je m'étais déchiré un tendon. Demain, je commencerai les examens et je devrai subir une intervention chirurgicale. Il n’y a pas d’autre option. » Il a également pris le temps d’exprimer sa gratitude pour le soutien immédiat qu’il a reçu sur le terrain, ajoutant : « Je tiens à remercier tous les joueurs d’Independiente ainsi que ceux de River qui se sont inquiétés pour moi. »
La course de la catégorie senior a été brutalement interrompue
Ce coup dur est une grande déception pour Agüero, qui affichait une forme constante chez les seniors. Après s'être réinstallé dans une routine au sein du club de son enfance, l'Argentin venait tout juste d'exprimer son désir de continuer à représenter l'équipe régulièrement après avoir marqué lors de la victoire contre Riestra.
Avant ce revers, Agüero avait déclaré avec optimisme aux journalistes, selon Marca : « Je vais rester ici, j’espère donc continuer à accumuler les matchs. » Malheureusement, ces projets sont désormais suspendus, l’attention se déplaçant du terrain vers la table d’opération. Cette blessure représente son plus grave revers physique depuis qu’il a été contraint de raccrocher les crampons à titre professionnel après la découverte d’un problème cardiaque lors de son bref passage au Barça.
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Le chemin vers la réinsertion
Même si l'intensité du football chez les vétérans est bien moindre que celle du niveau d'élite qu'Agüero maîtrisait à l'Etihad Stadium, une blessure au tendon d'Achille reste l'une des réadaptations les plus éprouvantes pour tout athlète. Il va désormais entamer le processus de rééducation qui lui est familier, mais cette fois-ci sans la pression d'un retour au niveau professionnel. Pour l'instant, la priorité reste une opération réussie et le retour à une mobilité totale pour cette légende de Manchester City.