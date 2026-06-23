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Sergio Agüero affirme que Julian Álvarez « s'intégrerait à merveille » au FC Barcelone et exhorte l'Atlético de Madrid à autoriser son transfert
Agüero salue son intégration « spectaculaire » au FC Barcelone
L’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid a exprimé son soutien au désir d’Alvarez de rejoindre la Catalogne. Invité de l’émission en streaming « Jijantes », « Kun » s’est dit convaincu que le joueur de 26 ans correspondait parfaitement aux besoins de l’équipe de Hansi Flick en quête de solutions offensives.
« Julian pourrait s’imposer dans de nombreux clubs, mais son style de jeu correspond parfaitement à celui du Barça. C’est un joueur de très haut niveau, capable d’occuper plusieurs positions sur le terrain et d’apporter une menace offensive à tous les niveaux », a-t-il analysé.
Il a également mis en avant la polyvalence tactique de l’attaquant : « Avoir des joueurs comme lui est un atout. C’est un élément offensif capable d’évoluer sur les ailes, en pointe ou en soutien. Un joueur polyvalent sur lequel on peut compter en cas de blessure. »
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La sincérité de la demande de transfert d’Alvarez
Alvarez a récemment fait la une des journaux après avoir demandé publiquement à quitter le Metropolitano, Barcelone étant désigné comme sa destination préférée. Arrivé à l'Atleti en provenance de Manchester City en 2024, l'attaquant serait à la recherche d'un nouveau départ.
Selon plusieurs sources, l’optimisme aurait même gagné le Camp Nou depuis que l’attaquant a rendu publiques ses intentions.
Sergio Agüero a défendu la décision de l’attaquant de s’exprimer pendant la Coupe du monde 2026 : « Le joueur n’a pas d’autre choix que d’être sincère, d’être honnête. Il dit avoir rencontré le club et qu’ils se sont mis d’accord sur le fait qu’un transfert était la meilleure solution », a fait remarquer l’ancien buteur.
L’attaquant a réitéré son souhait devant les médias : « Je pense que le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. »
Les obstacles liés aux clauses de résiliation et les manœuvres des clubs
Malgré les vœux du joueur, l’Atlético de Madrid, connu pour sa fermeté en matière de négociations, aurait inscrit une clause libératoire astronomique de 500 millions d’euros (431 millions de livres sterling / 569 millions de dollars).
Agüero a reconnu que la décision finale restait entre les mains de la direction des Rojiblancos, tout en laissant entendre que leur position publique intransigeante pouvait simplement faire partie du processus de négociation.
« Avec une clause libératoire aussi élevée, le club a le dernier mot. C’est lui qui décidera de vous céder ou non. Au final, j’ai été franc avec eux, et c’est la meilleure démarche », a expliqué l’ancien joueur.
Il a toutefois rappelé qu’aucun club n’aime reconnaître qu’il peut se séparer d’une star, mais qu’un joueur mécontent peut aussi perturber l’harmonie du vestiaire.
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Trouver une solution qui convienne à toutes les parties
Agüero a conclu en conseillant à son ancien club de faciliter son départ si la relation était rompue. « Si j’étais à la place du club et qu’un joueur n’était pas heureux, que ce soit à cause de la ville ou pour toute autre raison, ou s’il avait des problèmes avec ses coéquipiers, l’entraîneur ou un dirigeant… s’il ne se sentait pas à l’aise, la meilleure chose à faire serait de trouver une solution et de le vendre. On ne peut pas conserver toute l’année un joueur visiblement malheureux qui diffuse une mauvaise ambiance. Si un joueur n’est pas à l’aise, le club doit l’aider ; c’est ainsi que les choses doivent fonctionner, selon moi », a tranché Agüero.