Sergio Agüero affirme que Julian Álvarez « s'intégrerait à merveille » au FC Barcelone et exhorte l'Atlético de Madrid à autoriser son transfert

L’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid a exprimé son soutien au désir d’Alvarez de rejoindre la Catalogne. Invité de l’émission en streaming « Jijantes », « Kun » s’est dit convaincu que le joueur de 26 ans correspondait parfaitement aux besoins de l’équipe de Hansi Flick en quête de solutions offensives.

« Julian pourrait s’imposer dans de nombreux clubs, mais son style de jeu correspond parfaitement à celui du Barça. C’est un joueur de très haut niveau, capable d’occuper plusieurs positions sur le terrain et d’apporter une menace offensive à tous les niveaux », a-t-il analysé.

Il a également mis en avant la polyvalence tactique de l’attaquant : « Avoir des joueurs comme lui est un atout. C’est un élément offensif capable d’évoluer sur les ailes, en pointe ou en soutien. Un joueur polyvalent sur lequel on peut compter en cas de blessure. »



