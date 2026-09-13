Hull continue d’être la surprise de ce début de saison de Premier League, en décrochant un point précieux dans l’ouest de Londres pour préserver son invincibilité. Les Tigers ont fait preuve d’une incroyable combativité pour revenir au score, menant brièvement au tableau d’affichage avant de finalement partager les points avec Chelsea. Pour un promu, prendre huit points lors de ses quatre premiers matches représente un début de saison rêvé que peu d’observateurs avaient prédit, confirmant son statut d’équipe à sa place à ce niveau.

S’exprimant après le coup de sifflet final, un Jakirovic réfléchi a analysé le déroulement du match, reconnaissant que si la victoire était à portée, un point constituait une juste récompense pour les deux équipes. « C’était encore un match que nous aurions pu gagner et un match que nous aurions pu perdre. Nous avons eu quelques moments, surtout en seconde période à 2-1, où nous avons eu l’occasion de marquer un troisième but, et nous avons eu une opportunité à 2-2 de repasser devant, mais eux aussi ont eu une belle occasion qui a nécessité un bel arrêt, donc au final je pense qu’un match nul est peut-être un résultat équitable », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.