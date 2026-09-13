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Sergej Jakirovic salue le début historique de Hull City en Premier League après un nul palpitant à Stamford Bridge contre Chelsea
Les Tigers rugissent à Stamford Bridge
Hull continue d’être la surprise de ce début de saison de Premier League, en décrochant un point précieux dans l’ouest de Londres pour préserver son invincibilité. Les Tigers ont fait preuve d’une incroyable combativité pour revenir au score, menant brièvement au tableau d’affichage avant de finalement partager les points avec Chelsea. Pour un promu, prendre huit points lors de ses quatre premiers matches représente un début de saison rêvé que peu d’observateurs avaient prédit, confirmant son statut d’équipe à sa place à ce niveau.
S’exprimant après le coup de sifflet final, un Jakirovic réfléchi a analysé le déroulement du match, reconnaissant que si la victoire était à portée, un point constituait une juste récompense pour les deux équipes. « C’était encore un match que nous aurions pu gagner et un match que nous aurions pu perdre. Nous avons eu quelques moments, surtout en seconde période à 2-1, où nous avons eu l’occasion de marquer un troisième but, et nous avons eu une opportunité à 2-2 de repasser devant, mais eux aussi ont eu une belle occasion qui a nécessité un bel arrêt, donc au final je pense qu’un match nul est peut-être un résultat équitable », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.
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Mentalité et discipline tactique
Ce qui a le plus impressionné Jakirovic, ce n’étaient pas seulement les buts, mais la manière dont ses joueurs ont refusé de se laisser intimider par le contexte à Stamford Bridge. L’entraîneur a souligné l’importance de rester calme sous pression et a estimé que la réaction de son équipe face à l’adversité avait été la caractéristique déterminante de l’après-midi. Il a toutefois noté qu’il y avait une marge de progression dans les secteurs défensifs en seconde période.
« Nous affrontions une très bonne équipe avec de très bons joueurs dans un stade très exigeant, et je voulais simplement que nous restions calmes et que nous respections le plan tactique. Si nous jouions notre propre jeu, nous savions que nous nous créerions quelques occasions. Sur leur but égalisateur, je pense simplement que nous devions mieux contrôler leur joueur dans notre surface », a-t-il expliqué.
Une menace sérieuse en Premier League
Avec huit points pris sur douze possibles, Hull occupe confortablement le haut du classement, une position que Jakirovic est déterminé à conserver. L’entraîneur estime que le monde du football commence à remarquer son équipe, tout en restant convaincu que ce groupe de joueurs a encore une marge de progression plus importante à atteindre.
« Nous avons encore montré que nous sommes une équipe sérieuse (à ce niveau) et qu’il ne sera pas facile de nous battre. Nous pouvons poser des problèmes aux équipes et je pense toujours que nous pouvons encore mieux jouer avec de meilleures prises de décision et en étant un peu plus audacieux, avec des joueurs qui croient un peu plus en eux-mêmes. Chaque match est pour nous une très grande expérience en ce moment, mais avoir huit points après les quatre premiers matches, c’est un grand merci parce que nous sommes sur une très bonne voie », a-t-il déclaré.
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Belloumi brille sur la grande scène
La grande vedette côté visiteurs a été Mohamed Belloumi, qui s’est révélé en Premier League de manière spectaculaire avec un doublé. Son réalisme a renversé le match après que Hull a concédé l’ouverture du score très tôt. Jakirovic n’a pas tardé à souligner l’impact de l’ailier, notant que sa qualité technique s’accompagne désormais d’une efficacité régulière devant le but.
« Mo a montré lors des trois premiers matches ce qu’il peut apporter à ce niveau, et aujourd’hui il a montré cette finition en plus, ce qui est parfait. Il doit maintenant continuer comme ça parce que c’est un excellent joueur et nous avons simplement besoin qu’il reste en bonne santé », a noté Jakirovic.
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