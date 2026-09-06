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Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Sergej Jakirovic, l’entraîneur de Hull City, salue un début « incroyable » alors que les Tigers prolongent leur série d’invincibilité et leur record de matches sans encaisser de but

S. Jakirovic
Hull vs Aston Villa
Hull
Aston Villa
Premier League

Hull City a prolongé son début de saison de rêve en Premier League après avoir tenu Aston Villa en échec à domicile samedi, au terme d’un 0-0 âprement disputé. Ce résultat permet à l’équipe promue de Sergej Jakirovic de rester invaincue sans avoir encaissé le moindre but lors de ses trois premiers matches dans l’élite, et d’occuper la deuxième place du classement provisoire avec un impressionnant total de sept points.

  • Les Tigers préservent leur solidité défensive

    Hull est passé tout près de prolonger sa série de victoires lorsque l’audacieuse frappe enroulée de Mohamed Belloumi a heurté la barre transversale, avant que Mohamed-Ali Cho et Oliver McBurnie ne gâchent de petites occasions en fin de match. Malgré l’occasion manquée d’enchaîner une troisième victoire de suite, le match nul vierge contre Aston Villa a préservé le remarquable bilan de clean sheets du promu. Ce point durement acquis conforte la position de Hull à la deuxième place avec sept points.

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    L’entraîneur ravi du retour

    Jakirovic ne pouvait pas cacher sa joie face à la résilience de son équipe contre des habitués des compétitions européennes, après avoir récemment célébré un nouveau contrat de deux ans. Il a déclaré à Sky Sports : « Nous aurions pu gagner, mais ils ont aussi eu quelques occasions en seconde période. Nous n'allons pas faire les difficiles avec sept points après trois matches et un autre clean sheet. C'est un excellent résultat pour nous.

    « C'est incroyable ! Si quelqu'un m'avait proposé sept points avant le début de la saison, j'aurais signé immédiatement ! Surtout contre les équipes que nous avons affrontées ! C'est un excellent exemple pour nous et nous devons continuer comme ça, parce que nous avons montré que nous pouvons rivaliser à ce niveau. »

  • Le promu garde les pieds sur terre

    Ce résultat place Hull aux côtés de Charlton Athletic (1998-99) et de Huddersfield Town (2017-18) comme les seules équipes promues à avoir gardé leur cage inviolée lors de leurs trois premiers matches de Premier League. Cependant, l'entraîneur a refusé de s'emballer et est resté réaliste quant à l'objectif final du club.

    Interrogé par BBC Match of the Day sur le fait de savoir si ce départ canon avait changé leurs attentes, Jakirovic a plaisanté : « Peut-être que nous nous attendons à lutter pour une place en Ligue des champions ? Non, bien sûr, c'est encore tôt. Notre objectif est de prendre des points le plus vite possible. Je pense qu'il nous faut environ 38 ou 40 points, donc nous devons obtenir ces points aussi vite que possible. »

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    Un choc de coupe s’annonce compliqué

    La dynamique positive de Hull en ce début de saison sera mise à l’épreuve mardi soir avec un déplacement en Carabao Cup au Stadium of Light pour affronter Sunderland. Le calendrier ne s’allège pas non plus le week-end prochain, lorsque l’équipe de Jakirovic se rendra à Stamford Bridge pour y affronter Chelsea en Premier League. La gestion de la charge de travail des joueurs tout en préservant leur organisation défensive sera essentielle durant cette période exigeante à l’extérieur.

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