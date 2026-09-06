Jakirovic ne pouvait pas cacher sa joie face à la résilience de son équipe contre des habitués des compétitions européennes, après avoir récemment célébré un nouveau contrat de deux ans. Il a déclaré à Sky Sports : « Nous aurions pu gagner, mais ils ont aussi eu quelques occasions en seconde période. Nous n'allons pas faire les difficiles avec sept points après trois matches et un autre clean sheet. C'est un excellent résultat pour nous.

« C'est incroyable ! Si quelqu'un m'avait proposé sept points avant le début de la saison, j'aurais signé immédiatement ! Surtout contre les équipes que nous avons affrontées ! C'est un excellent exemple pour nous et nous devons continuer comme ça, parce que nous avons montré que nous pouvons rivaliser à ce niveau. »