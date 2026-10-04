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Sergej Barbarez sort du silence alors que le talisman Edin Dzeko quitte le groupe de la Bosnie avant le choc crucial contre la Pologne
Barbarez se confie sur le départ de Dzeko
Alors que la Bosnie se prépare pour son prochain choc de Ligue des nations, l'attention reste fermement portée sur le vide laissé par le départ de son capitaine. Barbarez s'est adressé aux médias au sujet du statut de l'attaquant légendaire, indiquant que l'avant-centre devrait se rendre immédiatement en Allemagne. Cette transition marque un tournant important pour la sélection nationale, qui cherche à construire son avenir sans sa figure la plus emblématique.
« Je pense qu'il doit aller en Allemagne aujourd'hui. Je serais heureux qu'il apparaisse, pour le voir encore une fois. Pour être honnête, je ne suis pas adepte de certains adieux, à la fois dans la vie privée et pas comme ça. Nous nous reverrons encore de nombreuses fois dans nos vies, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Le plus important, c'est que nous restions amis, de grandes personnes dignes et qui restent attachées les unes aux autres », a expliqué Barbarez, cité par Reprezentacija.
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Ajustements tactiques et forme physique de l’effectif
Malgré la perte de Dzeko, Barbarez reste optimiste quant à la profondeur et à l’état de préparation des membres restants de son effectif. Le sélectionneur a souligné que, si la fatigue est un facteur après un nul intense contre la Suède, le reste du groupe de 25 joueurs est en forme et disponible pour la sélection. Cela inclut d’éventuels changements au poste de gardien si certains paliers physiques sont atteints à l’entraînement.
« Seul Edin nous a dit au revoir, sinon les 25 joueurs sont là, ils sont tous prêts. Il y a de la fatigue, mais nous avons encore plus de 24 heures. Même si certains ont déjà trois matches derrière eux, je dis que s’ils veulent jouer au plus haut niveau, alors c’est comme ça », a déclaré Barbarez.
Les pépins physiques de Bazdar et les limites d’effectif
Évoquant l’absence de Samed Bazdar du groupe lors des trois derniers matches, le sélectionneur a expliqué qu’une blessure précoce avait fortement limité la disponibilité du joueur. Bazdar a été écarté lors des deux premières rencontres, n’ayant effectué qu’une seule séance d’entraînement avant le deuxième match. Sa réintégration dans le groupe a ensuite été compliquée par le retour de Dzeko avant la rencontre contre la Suède, ne laissant plus aucune place sur la liste.
« Il était blessé lors des deux premiers matches. Il n’a fait qu’une seule séance d’entraînement avant le deuxième match. Edin est revenu dans le groupe avant la Suède et malheureusement, il n’y avait plus de place. J’espère qu’il donnera son maximum à l’entraînement aujourd’hui, mais vous savez que deux d’entre eux doivent aller en tribunes », a révélé le sélectionneur de la Bosnie.
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Le défi d’affronter la Pologne
La Pologne devra également composer sans l’une de ses figures légendaires, Robert Lewandowski étant indisponible pour cette rencontre. Barbarez n’a pas tardé à établir un parallèle entre les situations des deux nations, reconnaissant l’impact psychologique de la perte de tels talismans de premier plan. Il a toutefois averti que la profondeur d’effectif de la Pologne restait une menace importante, quelles que soient les absences individuelles.
« Nous vivons la même chose avec Robert qu’avec Edin. Robert continuera à jouer, mais quand il n’est pas là… ce sont des personnalités grâce auxquelles tout le monde vient au stade et grâce auxquelles chaque adversaire a un immense respect. Nous vivons la même chose que contre la Suède, ils changent 5-6 joueurs et ont toujours de la qualité », a souligné Barbarez.
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