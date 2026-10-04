Alors que la Bosnie se prépare pour son prochain choc de Ligue des nations, l'attention reste fermement portée sur le vide laissé par le départ de son capitaine. Barbarez s'est adressé aux médias au sujet du statut de l'attaquant légendaire, indiquant que l'avant-centre devrait se rendre immédiatement en Allemagne. Cette transition marque un tournant important pour la sélection nationale, qui cherche à construire son avenir sans sa figure la plus emblématique.

« Je pense qu'il doit aller en Allemagne aujourd'hui. Je serais heureux qu'il apparaisse, pour le voir encore une fois. Pour être honnête, je ne suis pas adepte de certains adieux, à la fois dans la vie privée et pas comme ça. Nous nous reverrons encore de nombreuses fois dans nos vies, comme cela a été le cas jusqu'à présent. Le plus important, c'est que nous restions amis, de grandes personnes dignes et qui restent attachées les unes aux autres », a expliqué Barbarez, cité par Reprezentacija.