Sera-t-il le successeur de Leon Goretzka ? Le FC Bayern Munich s'apprêterait à prendre une décision importante concernant un transfert

L'entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, est considéré comme un admirateur d'Aseko, qui s'entraînait régulièrement sous ses ordres au sein de l'équipe première du FCB avant son prêt à Hanovre (il joue pour le club de Basse-Saxe depuis début février 2025). Le joueur de l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans réalise une très bonne saison en 2. Bundesliga avec le 96, et selon Sky, les responsables munichois le voient tout à fait capable de succéder à Goretzka. Un autre atout d'Aseko est qu'il peut également évoluer au poste d'arrière droit et pourrait donc endosser un rôle similaire à celui de Tom Bischof, recruté l'été dernier en provenance de Hoffenheim. Ce dernier est arrivé principalement en tant que milieu de terrain central, mais évolue souvent au poste d'arrière gauche au FCB.

Aseko, qui a rejoint le centre de formation du Bayern en provenance du Hertha BSC en 2022, est sous contrat à la Säbener Straße jusqu'en 2028. Avec Hanovre, il a disputé 25 matches de deuxième division cette saison, au cours desquels il a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives.

Si le Bayern décidait finalement de recruter un successeur à Goretzka en provenance d'un autre club, Aseko pourrait quant à lui être vendu dès cet été, selon Sky. Les prétendants ne manqueraient sans doute pas, car des clubs étrangers de renom, tels que le FC Villarreal ou Brighton & Hove Albion, seraient notamment intéressés par le milieu de terrain central.