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Sept victoires, aucun revers ! Enzo Maresca entre dans l’histoire de la Premier League à Manchester City, tandis que le successeur de Pep Guardiola connaît des débuts de rêve
Maresca établit une nouvelle référence en Premier League
La transition de Manchester City vers l’après-Pep Guardiola a déjoué les pronostics de ceux qui prédisaient un déclin, Enzo Maresca ayant réalisé une performance inédite en Premier League. En s’imposant 3-2 face à Ipswich Town samedi, l’ancien entraîneur de Leicester City est devenu le premier entraîneur de l’histoire de la compétition à remporter chacun de ses sept premiers matches à la tête d’un même club.
L’arrivée de l’Italien suscitait autant de curiosité que d’attentes, compte tenu de ses liens passés avec le club : il avait fait partie du staff de Guardiola lors de la saison 2022-2023, conclue par un triplé. Maresca a toutefois assumé cette responsabilité avec une grande maîtrise tactique, menant son équipe en tête du classement avec un total parfait de 21 points.
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Manchester City fait taire les détracteurs de Maresca
Cette série historique a permis à City d’intégrer un cercle très fermé : le club n’est que le troisième, depuis la création de la Premier League, à entamer une saison par sept victoires consécutives, égalant les records établis par Chelsea en 2005-06 et Liverpool en 2019-20.
Selon les données fournies par Squawka, cette série parfaite de sept matches comprend notamment une victoire 1-0 sur la pelouse de Manchester United et un succès convaincant 3-0 face à Liverpool à Anfield. Ces résultats ont fait taire les critiques qui se demandaient si Maresca était prêt à occuper un poste aussi exposé après son départ de Chelsea début 2026.
Alors que le club reste sous surveillance concernant des questions extrasportives, les joueurs sont restés concentrés sur le terrain, proposant un football dont l’exécution et l’efficacité portent indéniablement la marque de City.
Le doublé de Haaland permet de surmonter la frayeur face à Ipswich
Cet après-midi marqué par un record à l’Etihad n’a pas été exempt de moments de tension, Ipswich Town faisant preuve de résistance et menaçant de gâcher la fête. Phil Foden avait ouvert le score pour les locaux, mais les visiteurs avaient répliqué par Daizen Maeda, qui avait pris le dessus physiquement sur Marc Guehi avant de tromper Gianluigi Donnarumma. La réponse des champions a toutefois été rapide et décisive. Erling Haaland s’est de nouveau illustré en redonnant l’avantage à son équipe avant la pause grâce à son efficacité habituelle devant le but.
Le deuxième but de Haaland cet après-midi, sur une passe de l’infatigable Iliman Ndiaye, semblait mettre le résultat hors de portée. Mais un penalty tardif de Zian Flemming a offert une fin de match angoissante aux supporters locaux. Malgré cette dernière frayeur, City a tenu bon pendant douze minutes de temps additionnel, préservant ainsi la série de victoires de Maresca.
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Naviguer dans l’après-Guardiola
Le parcours de Maresca jusqu’à ce stade a été atypique, avec un passage en Championship et une brève période difficile à Stamford Bridge avant son retour à l’Etihad. Sa nomination a été perçue comme un choix stratégique par les dirigeants de Manchester City, conscients que son approche tactique correspondait à la philosophie établie du club.
Les premiers signes suggèrent que sa connaissance de l’effectif et son expérience auprès de Guardiola lui ont offert les bases idéales pour réussir. L’entraîneur a su maintenir la motivation et la discipline du groupe malgré l’agitation autour des enquêtes financières visant le club, dans un contexte où les supporters ont sifflé l’hymne de la Premier League avant le coup d’envoi.
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