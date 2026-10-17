Sept victoires, aucun revers ! Enzo Maresca entre dans l’histoire de la Premier League à Manchester City, tandis que le successeur de Pep Guardiola connaît des débuts de rêve

La transition de Manchester City vers l’après-Pep Guardiola a déjoué les pronostics de ceux qui prédisaient un déclin, Enzo Maresca ayant réalisé une performance inédite en Premier League. En s’imposant 3-2 face à Ipswich Town samedi, l’ancien entraîneur de Leicester City est devenu le premier entraîneur de l’histoire de la compétition à remporter chacun de ses sept premiers matches à la tête d’un même club.

L’arrivée de l’Italien suscitait autant de curiosité que d’attentes, compte tenu de ses liens passés avec le club : il avait fait partie du staff de Guardiola lors de la saison 2022-2023, conclue par un triplé. Maresca a toutefois assumé cette responsabilité avec une grande maîtrise tactique, menant son équipe en tête du classement avec un total parfait de 21 points.