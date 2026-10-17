Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Sept victoires, aucun revers ! Enzo Maresca entre dans l’histoire de la Premier League à Manchester City, tandis que le successeur de Pep Guardiola connaît des débuts de rêve

E. Maresca
Manchester City
Ipswich
Premier League

Enzo Maresca a officiellement inscrit son nom dans les annales après avoir mené Manchester City à une victoire âprement disputée contre Ipswich Town. Le technicien italien a réalisé un début de saison sans faute sur la scène nationale, surpassant les premiers exploits de toutes les figures légendaires passées par l’élite du football anglais.

  • Maresca établit une nouvelle référence en Premier League

    La transition de Manchester City vers l’après-Pep Guardiola a déjoué les pronostics de ceux qui prédisaient un déclin, Enzo Maresca ayant réalisé une performance inédite en Premier League. En s’imposant 3-2 face à Ipswich Town samedi, l’ancien entraîneur de Leicester City est devenu le premier entraîneur de l’histoire de la compétition à remporter chacun de ses sept premiers matches à la tête d’un même club.

    L’arrivée de l’Italien suscitait autant de curiosité que d’attentes, compte tenu de ses liens passés avec le club : il avait fait partie du staff de Guardiola lors de la saison 2022-2023, conclue par un triplé. Maresca a toutefois assumé cette responsabilité avec une grande maîtrise tactique, menant son équipe en tête du classement avec un total parfait de 21 points.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City fait taire les détracteurs de Maresca

    Cette série historique a permis à City d’intégrer un cercle très fermé : le club n’est que le troisième, depuis la création de la Premier League, à entamer une saison par sept victoires consécutives, égalant les records établis par Chelsea en 2005-06 et Liverpool en 2019-20.

    Selon les données fournies par Squawka, cette série parfaite de sept matches comprend notamment une victoire 1-0 sur la pelouse de Manchester United et un succès convaincant 3-0 face à Liverpool à Anfield. Ces résultats ont fait taire les critiques qui se demandaient si Maresca était prêt à occuper un poste aussi exposé après son départ de Chelsea début 2026.

    Alors que le club reste sous surveillance concernant des questions extrasportives, les joueurs sont restés concentrés sur le terrain, proposant un football dont l’exécution et l’efficacité portent indéniablement la marque de City.

  • Le doublé de Haaland permet de surmonter la frayeur face à Ipswich

    Cet après-midi marqué par un record à l’Etihad n’a pas été exempt de moments de tension, Ipswich Town faisant preuve de résistance et menaçant de gâcher la fête. Phil Foden avait ouvert le score pour les locaux, mais les visiteurs avaient répliqué par Daizen Maeda, qui avait pris le dessus physiquement sur Marc Guehi avant de tromper Gianluigi Donnarumma. La réponse des champions a toutefois été rapide et décisive. Erling Haaland s’est de nouveau illustré en redonnant l’avantage à son équipe avant la pause grâce à son efficacité habituelle devant le but.

    Le deuxième but de Haaland cet après-midi, sur une passe de l’infatigable Iliman Ndiaye, semblait mettre le résultat hors de portée. Mais un penalty tardif de Zian Flemming a offert une fin de match angoissante aux supporters locaux. Malgré cette dernière frayeur, City a tenu bon pendant douze minutes de temps additionnel, préservant ainsi la série de victoires de Maresca.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Manchester City FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Naviguer dans l’après-Guardiola

    Le parcours de Maresca jusqu’à ce stade a été atypique, avec un passage en Championship et une brève période difficile à Stamford Bridge avant son retour à l’Etihad. Sa nomination a été perçue comme un choix stratégique par les dirigeants de Manchester City, conscients que son approche tactique correspondait à la philosophie établie du club.

    Les premiers signes suggèrent que sa connaissance de l’effectif et son expérience auprès de Guardiola lui ont offert les bases idéales pour réussir. L’entraîneur a su maintenir la motivation et la discipline du groupe malgré l’agitation autour des enquêtes financières visant le club, dans un contexte où les supporters ont sifflé l’hymne de la Premier League avant le coup d’envoi.

Prochains matchs
MCI

MCI

Ligue des Champions

20 oct. 2026

AEK

AEK

IPS

IPS

Premier League

23 oct. 2026

NFO

NFO