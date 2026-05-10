Que le club évolue en Bundesliga ou en deuxième division, une certitude demeure : Frank Schmidt honorera son contrat avec le 1. FC Heidenheim, valable jusqu’en 2027. Après vingt ans passés au bord de la Brenz, il tirera toutefois un trait sur son mandat. Cela n’exclut pas, comme il l’a confié dans une interview, qu’il puisse ensuite prendre les rênes d’un autre club.
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Sensation après 20 ans passés au sein du même club ? L’entraîneur emblématique Frank Schmidt laisse entendre qu’une grande surprise se prépare
« Mais, pour être tout à fait honnête : j'ai toujours cette envie brûlante de prouver que je pourrais réussir ailleurs aussi. Peut-être à l'étranger. Ou alors, j'ouvrirai un bar à tapas à Majorque », a déclaré Schmidt dans une interview accordée au journal Bild.
L’entraîneur, aux commandes du club allemand depuis l’automne 2007 – d’abord par intérim puis de façon définitive – n’a toutefois pas précisé ses plans.
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Victoire à Cologne : Heidenheim se donne une nouvelle chance
Mais avant toute chose, il y a la lutte pour le maintien. « Nous devons gagner. Point final. Le football peut être aussi simple que ça », a déclaré Schmidt dans une interview publiée avant le match à l’extérieur de Heidenheim dimanche contre le 1. FC Cologne.
Les faits ont confirmé les paroles : l’équipe de Schmidt a dominé le promu 3-1 et quitté la dernière place du classement pour la première fois depuis des mois, à l’occasion du 100^e match en Bundesliga de l’entraîneur du FCH.
À deux journées de la fin, Heidenheim, Wolfsburg et St. Pauli comptent le même nombre de points. Samedi, Heidenheim recevra Mayence, tandis que Wolfsburg se rendra à Hambourg pour défier St. Pauli. Une victoire associée à un résultat favorable dans l’autre rencontre pourrait encore offrir à l’équipe de Schmidt la 16e place synonyme de barrage. La réponse, ce week-end.
Frank Schmidt : « Le maintien serait un miracle. »
« Le maintien serait un miracle. Mais que serait l’homme s’il n’y croyait pas ? », déclare Schmidt au journal Bild. « Je suis chrétien, protestant. Mais pas un ultra, pour rester dans le jargon du football. »
Sous sa direction, le FCH a grimpé les échelons, de l’Oberliga Baden-Württemberg à la Regionalliga Süd, puis vers la 3^e division avant d’accéder à la 2^e Bundesliga au terme de sa cinquième saison.
Après un premier échec en barrages, le FCH a réussi, à sa neuvième tentative, l’ascension sensationnelle vers la Bundesliga en tant que champion. Lors de sa première saison parmi l’élite, le club s’est qualifié pour la Ligue Europa Conférence en terminant huitième, puis a validé son maintien l’an dernier en battant le SV Elversberg lors d’un barrage décisif.
Bundesliga 2025/26 : le classement avant le face-à-face crucial pour éviter la relégation
Place
Équipe
Matchs
Buts
Différence
Points
15
Werder Brême
33
37:58
différence de buts : -21
32
16
VfL Wolfsburg
33
42 buts marqués, 68 encaissés
différence de buts : -26
26
17
1. FC Heidenheim
33
41 buts marqués, 70 encaissés
différence de buts : -29
26
18
FC St. Pauli
33
28:57
différence de buts : -29
26