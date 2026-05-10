Mais avant toute chose, il y a la lutte pour le maintien. « Nous devons gagner. Point final. Le football peut être aussi simple que ça », a déclaré Schmidt dans une interview publiée avant le match à l’extérieur de Heidenheim dimanche contre le 1. FC Cologne.

Les faits ont confirmé les paroles : l’équipe de Schmidt a dominé le promu 3-1 et quitté la dernière place du classement pour la première fois depuis des mois, à l’occasion du 100^e match en Bundesliga de l’entraîneur du FCH.

À deux journées de la fin, Heidenheim, Wolfsburg et St. Pauli comptent le même nombre de points. Samedi, Heidenheim recevra Mayence, tandis que Wolfsburg se rendra à Hambourg pour défier St. Pauli. Une victoire associée à un résultat favorable dans l’autre rencontre pourrait encore offrir à l’équipe de Schmidt la 16e place synonyme de barrage. La réponse, ce week-end.



