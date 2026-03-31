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Senne Lammens semble lancer une pique subtile à Ruben Amorim alors que le gardien de but de Manchester United ne tarit pas d'éloges sur Michael Carrick
L'effet Carrick
Lammens s'est confié sur le changement positif observé au niveau de l'ambiance et des performances à Carrington depuis que Carrick a pris les rênes. Manchester United a connu une formidable série sous la houlette de son ancien milieu de terrain tant apprécié, enregistrant sept victoires, deux nuls et une seule défaite en dix matches, une série que Lammens attribue à l'abandon de schémas tactiques trop complexes.
« La première chose, dès le premier jour, c'était sa (Carrick) capacité à tout clarifier et à transmettre un message direct. Il ne nous a pas rendu les choses trop difficiles ni trop compliquées », a-t-il déclaré à The Athletic, dans ce qui pourrait être interprété comme une pique à l'encontre des exigences tactiques rigides d'Amorim.
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Agitation tactique
L'entraîneur portugais était connu pour son attachement à un système spécifique à trois défenseurs, sans ailiers de métier, ce qui posait souvent des difficultés d'adaptation aux joueurs. Lammens a laissé entendre qu'une telle complexité pouvait souvent créer un climat de méfiance dans le vestiaire, empêchant ainsi les joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes.
« Parfois, les entraîneurs élaborent un plan trop compliqué, et certains joueurs n’y adhèrent pas, ce qui rend difficile de mettre tout le monde au même niveau », a déclaré Lammens. « Mais dès le premier match, ce qu’il [Carrick] voulait était très clair. Il ne demandait pas les choses les plus difficiles, mais il a également su permettre à nos joueurs de s’épanouir grâce à leurs qualités. En défense, ne pas encaisser de buts est l’une des choses les plus importantes, et ensuite nos joueurs à l’avant peuvent faire la différence. C’est probablement ce qui a le mieux fonctionné. »
Stabilité défensive et Harry Maguire, la « bête »
L'un des éléments clés de la révolution Carrick a été le retour à une défense à quatre traditionnelle, une décision qui, selon Lammens, a apporté un rythme indispensable à la ligne arrière. Manchester United est devenu nettement plus difficile à percer, concédant rarement des buts en début de match, ce qui, insiste le gardien, a constitué la « pierre angulaire » du regain de confiance de l'équipe sur le terrain.
« Michael nous a apporté beaucoup de confiance et de stabilité en défense », a noté Lammens. Il a également réservé des éloges particuliers à l’un de ses principaux protecteurs au cœur de la défense. « Au début de la saison, plusieurs joueurs étaient blessés et plusieurs défenseurs allaient et venaient. Il était difficile de trouver le rythme. Les derniers matchs se sont également mieux déroulés. Par exemple, avec (le défenseur central) Harry Maguire devant moi, c’est aussi une bête, donc c’est toujours agréable de l’avoir à mes côtés. »
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Le test ultime de la cohérence
Manchester United occupe actuellement la troisième place de la Premier League et reste en lice pour une qualification en Ligue des champions, mais ses ambitions seront mises à rude épreuve lors d’une série éprouvante de sept matchs contre des équipes telles que Leeds, Chelsea et Liverpool pour clôturer la saison 2025-2026. Cette période décisive constituera le test ultime pour le sens tactique de Carrick et la forme exceptionnelle de Lammens, le sang-froid du jeune gardien de but le positionnant comme le successeur naturel à long terme de Thibaut Courtois au sein de l'équipe nationale belge.