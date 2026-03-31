Senne Lammens semble lancer une pique subtile à Ruben Amorim alors que le gardien de but de Manchester United ne tarit pas d'éloges sur Michael Carrick

Lammens s'est confié sur le changement positif observé au niveau de l'ambiance et des performances à Carrington depuis que Carrick a pris les rênes. Manchester United a connu une formidable série sous la houlette de son ancien milieu de terrain tant apprécié, enregistrant sept victoires, deux nuls et une seule défaite en dix matches, une série que Lammens attribue à l'abandon de schémas tactiques trop complexes.

« La première chose, dès le premier jour, c'était sa (Carrick) capacité à tout clarifier et à transmettre un message direct. Il ne nous a pas rendu les choses trop difficiles ni trop compliquées », a-t-il déclaré à The Athletic, dans ce qui pourrait être interprété comme une pique à l'encontre des exigences tactiques rigides d'Amorim.