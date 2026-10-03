À la suite de la courte défaite contre City, Scholes a ouvertement remis en question le fait que le Belge possède le pedigree nécessaire pour lutter pour le titre. « Quelle équipe avez-vous vu remporter la Premier League sans gardien de très haut niveau ? », a déclaré la légende de Manchester United. « Lammens l’est peut-être, je ne sais pas, je pense que le doute subsiste probablement encore à ce sujet. »

Soulignant l’importance historique des gardiens d’élite, Scholes a ajouté : « Il vous faut un gardien de très haut niveau. Vous pensez à l’équipe de Liverpool avec Alisson, aux équipes de City, à Raya à Arsenal. Manchester United avec Peter Schmeichel et Edwin van der Sar. Ils ont tous eu des gardiens brillants, brillants. Tout commence de derrière, bien sûr. »

Interrogé sur l’énorme exposition médiatique, Lammens est resté totalement imperturbable. « Jouer au football à Manchester United n’a pas changé mon caractère », a-t-il expliqué. « Il faut être mentalement fort et avoir confiance en soi face à toutes ces personnes qui expriment leurs opinions. J’imagine que ce n’est pas facile pour tout le monde. J’adore jouer tous ces matches de Premier League. Premier League, Ligue des nations... Cela ne procure aucune sensation différente. »



