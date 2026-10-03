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Senne Lammens réplique à Paul Scholes alors que le gardien de Manchester United répond à l’affirmation selon laquelle « le verdict n’est pas encore tombé »
Une ascension fulgurante à Old Trafford
Lammens est arrivé à Manchester l’été dernier, finalisant lors du dernier jour du mercato un transfert de 18,1 millions de livres sterling en provenance du Royal Antwerp. Malgré un profil relativement discret et un montant modéré, le joueur de 24 ans a rapidement écarté Altay Bayindir pour s’emparer du poste de numéro un sous Ruben Amorim et Michael Carrick.
Le Belge a réussi une solide première saison, avec huit clean sheets en 32 apparitions en Premier League. Son impact immédiat a été largement salué, l’ancien milieu de terrain de United Owen Hargreaves le qualifiant de recrue de la saison du club. Cependant, un début de campagne actuel poussif a suscité de soudaines interrogations, qui ont atteint leur paroxysme après une défaite 1-0 dans le derby face à Manchester City.
- AFP
Le verdict cinglant de Scholes et la réponse de Lammens
À la suite de la courte défaite contre City, Scholes a ouvertement remis en question le fait que le Belge possède le pedigree nécessaire pour lutter pour le titre. « Quelle équipe avez-vous vu remporter la Premier League sans gardien de très haut niveau ? », a déclaré la légende de Manchester United. « Lammens l’est peut-être, je ne sais pas, je pense que le doute subsiste probablement encore à ce sujet. »
Soulignant l’importance historique des gardiens d’élite, Scholes a ajouté : « Il vous faut un gardien de très haut niveau. Vous pensez à l’équipe de Liverpool avec Alisson, aux équipes de City, à Raya à Arsenal. Manchester United avec Peter Schmeichel et Edwin van der Sar. Ils ont tous eu des gardiens brillants, brillants. Tout commence de derrière, bien sûr. »
Interrogé sur l’énorme exposition médiatique, Lammens est resté totalement imperturbable. « Jouer au football à Manchester United n’a pas changé mon caractère », a-t-il expliqué. « Il faut être mentalement fort et avoir confiance en soi face à toutes ces personnes qui expriment leurs opinions. J’imagine que ce n’est pas facile pour tout le monde. J’adore jouer tous ces matches de Premier League. Premier League, Ligue des nations... Cela ne procure aucune sensation différente. »
Le soutien du sélectionneur national
Malgré le bruit extérieur en Angleterre, Lammens continue de bénéficier d’un soutien indéfectible sur la scène internationale. Le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a mis en avant l’état d’esprit impressionnant du gardien et son adaptation sans accroc à la vie en Premier League.
« La force de Senne, c’est qu’il reste toujours le même, quelles que soient les circonstances », a noté Van Bommel. « C’est son caractère et sa qualité. Il suffit de voir à quelle vitesse il s’est adapté à Manchester United. Le club est plus riche, le stade est plus grand qu’à Anvers… Il a une bonne connexion avec ses défenseurs. Cela mérite des compliments. »
- AFP
Rebondir après la déception du derby
Lammens devra s’appuyer sur cet état d’esprit résilient pour aider à remettre United sur les rails après son crève-cœur dans le derby. Alors que l’équipe connaît un début poussif, instaurer une solidité défensive sera un objectif prioritaire au cours des prochaines semaines.
À 24 ans, il fait face au défi immédiat de faire taire ses derniers détracteurs en retrouvant le niveau affiché la saison dernière. Entre des échéances nationales à fort enjeu et les prochains engagements en Ligue des nations, il doit prouver qu’il peut être le pilier d’une arrière-garde aux exigences d’élite.
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