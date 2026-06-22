Selon l’ancien joueur de l’Inter, Marcos André Batista Santos, l’attaquant serait confronté à des problèmes financiers et familiaux non élucidés, susceptibles de l’inciter à changer d’air.





Interrogé sur le podcast « Red Cast », il a confié : « Il traverse de graves problèmes familiaux et financiers. Il prie pour savoir s’il parviendra à rejoindre Al-Hilal. Il fait face à cette difficulté, imaginez-vous à sa place. Il a un grave problème familial, des difficultés financières au sein de sa famille, une situation mal gérée, et il espère également rejoindre Al-Hilal ou prolonger son contrat à Barcelone. Ces éléments, qui m’ont été transmis par des sources proches du FC Barcelone, proviennent d’une personne fiable ayant des proches évoluant dans le milieu du football espagnol. Je suis convaincu que cette situation perturbe ses performances sur le terrain : sa tête est ailleurs. »





Ces propos ont rapidement été démentis : selon le journal Sport, Igor Padilha, proche du joueur, a rétorqué : « Tu devras t’expliquer sur ces mensonges. »