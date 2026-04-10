Selon une légende du football allemand, Manuel Neuer « ferait bien » d’envisager la retraite si le Bayern Munich remporte la Ligue des champions cette saison, et ce, afin d’éviter un retour précipité en Coupe du monde

Malgré les informations selon lesquelles Nagelsmann ferait obstacle au retour de la légende en équipe nationale, le débat continue de faire rage. Didi Hamann, également présent dans le panel, s’est montré encore plus direct quant au rôle du gardien au sein de la Mannschaft. Interrogé sur la possibilité que le vétéran reprenne ses gants pour la Coupe du monde 2026, l’ancien milieu de terrain de Liverpool n’a pas mâché ses mots.

« Je n’emmènerais pas Manuel Neuer avec moi à la Coupe du monde », a tranché Hamann, avant de critiquer la gestion de l’équipe nationale par Nagelsmann, estimant que l’entraîneur privilégie trop les systèmes au détriment de la « mentalité et d’un certain esprit » indispensables à un grand tournoi.

Il a également pointé le manque de leaders charismatiques par rapport aux générations précédentes, concluant : « Dans ce groupe, il n’y a ni Kroos ni Gündoğan ».