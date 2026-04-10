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Selon une légende du football allemand, Manuel Neuer « ferait bien » d’envisager la retraite si le Bayern Munich remporte la Ligue des champions cette saison, et ce, afin d’éviter un retour précipité en Coupe du monde
Kahn exhorte Neuer à partir au sommet
Dans un entretien franc accordé à Sky Sports, Kahn a évoqué l’avenir du capitaine du Bayern Munich, âgé de 40 ans. Après sa prestation de grande classe contre le Real Madrid, beaucoup s’interrogent : le vétéran devrait-il revenir sur sa décision de se retirer de la scène internationale ? Selon Kahn, le véritable chant du cygne passerait par un succès en Coupe d’Europe plutôt que par un nouveau passage en équipe nationale.
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Les propos de Kahn
« N’est-ce pas le moment idéal pour remporter de nouveau tous les titres avec le Bayern, puis tirer sa révérence au sommet de sa carrière ? », interroge Kahn. « Ai-je encore besoin d’une Coupe du monde aux États-Unis, avec plus de 40 degrés à l’ombre ? Dois-je encore m’infliger cela ? Je pense que ce sont les questions qu’il se pose en ce moment. »
Et d’ajouter : « Si, après un nouveau sacre en Ligue des champions avec le Bayern, il totalise trois titres, s’il est déjà champion du monde, alors il pourrait légitimement annoncer : “C’est fini.” Savoir partir au sommet est aussi un art pour un athlète. »
Une légende du football allemand met en garde contre un retour à la Coupe du monde.
Malgré les informations selon lesquelles Nagelsmann ferait obstacle au retour de la légende en équipe nationale, le débat continue de faire rage. Didi Hamann, également présent dans le panel, s’est montré encore plus direct quant au rôle du gardien au sein de la Mannschaft. Interrogé sur la possibilité que le vétéran reprenne ses gants pour la Coupe du monde 2026, l’ancien milieu de terrain de Liverpool n’a pas mâché ses mots.
« Je n’emmènerais pas Manuel Neuer avec moi à la Coupe du monde », a tranché Hamann, avant de critiquer la gestion de l’équipe nationale par Nagelsmann, estimant que l’entraîneur privilégie trop les systèmes au détriment de la « mentalité et d’un certain esprit » indispensables à un grand tournoi.
Il a également pointé le manque de leaders charismatiques par rapport aux générations précédentes, concluant : « Dans ce groupe, il n’y a ni Kroos ni Gündoğan ».
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La Coupe du Monde de la FIFA 2026, dont l’Allemagne sera l’un des hôtes, s’annonce comme un tournant majeur pour le football international.
Nagelsmann entend redonner à l'Allemagne ses lettres de noblesse en Coupe du monde après deux campagnes décevantes en 2018 et 2022, au cours desquelles les champions de 2014 ont été éliminés dès le premier tour à deux reprises consécutives.
En 2026, les quadruples champions du monde espèrent donc revenir dans la course au titre, et ils aborderont un groupe relativement à leur portée, composé de l’Équateur, de la Côte d’Ivoire et de Curaçao.