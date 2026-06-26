AFP
Traduit par
Selon une légende du football allemand, Julian Nagelsmann briderait un joueur « d’envergure mondiale » en le faisant jouer à un poste qui ne lui correspond pas
Un débat tactique agite le camp
Un vif débat national a éclaté au sujet du noyau dur de l’équipe d’Allemagne après sa performance décevante lors du dernier match de la phase de groupes.
La légende allemande Lothar Matthäus a publiquement exhorté le sélectionneur Julian Nagelsmann à ne plus aligner Joshua Kimmich en défense et à le replacer au milieu de terrain. Polyvalent, le joueur de 31 ans alterne depuis des années entre ces deux postes au Bayern Munich et en équipe nationale. Toutefois, selon Matthäus, la défaite 2-1 concédée jeudi dernier face à l’Équateur prouve que la Mannschaft est plus performante lorsque Kimmich évolue dans l’entrejeu.
- Getty Images Sport
Matthaus réclame un changement de stratégie
Matthäus insiste : le capitaine est totalement gaspillé sur l’aile et ne peut pas peser sur le jeu depuis une position défensive reculée.
Dans une interview accordée à Bild, Matthäus a déclaré : « Faites-lui une faveur et sortez-le de la défense. Je ne reconnais pas sur le terrain le Joshua que je connais depuis des années. Au Bayern Munich, c’est un joueur de classe mondiale incontestable. Au vu de son langage corporel et de son placement, je ne le vois pas comme quelqu’un qui mène l’équipe ou qui exerce une influence lorsque les choses ne vont pas bien. Au poste d’arrière droit, il ne semble tout simplement pas en mesure d’y parvenir. »
Néanmoins, l’entraîneur Nagelsmann a défendu son duo de milieux défensifs composé de Felix Nmecha et d’Aleksandar Pavlovic, qualifiant leur performance de « bonne ». Il a également souligné que Kimmich était un « arrière droit de haut niveau, avec de loin les meilleures statistiques » lors de l’Euro 2024, ajoutant : « Je ne veux me passer ni de Felix ni de Pavlo. »
Le choix du groupe restreint les options
Le problème sous-jacent de la « Mannschaft » découle de la décision controversée de Nagelsmann de ne pas inclure un seul arrière droit de métier dans sa sélection finale pour la Coupe du monde. Le repositionnement de Kimmich créerait un casse-tête défensif, puisque le remplaçant Nathaniel Brown est blessé et que David Raum a livré une prestation peu convaincante.
Sous la pression extérieure grandissante, Kimmich a adopté une posture diplomatique lorsqu’il a été interrogé sur ses préférences de poste. Le capitaine a affirmé que le choix de sa position relevait « exclusivement de la décision du sélectionneur ».
- Getty Images Sport
Des ajustements tactiques décisifs se profilent
L'Allemagne doit rapidement résoudre ses problèmes structurels internes avant son match à élimination directe des 32e de finale, qui se déroulera lundi à Boston. L'équipe de Nagelsmann sera mise à l'épreuve face à une équipe qualifiée à la troisième place de son groupe, son adversaire définitif ne devant être connu qu'à l'issue des derniers matchs de groupe, samedi soir.