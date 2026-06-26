Selon une légende du football allemand, Julian Nagelsmann briderait un joueur « d’envergure mondiale » en le faisant jouer à un poste qui ne lui correspond pas

Matthäus insiste : le capitaine est totalement gaspillé sur l’aile et ne peut pas peser sur le jeu depuis une position défensive reculée.

Dans une interview accordée à Bild, Matthäus a déclaré : « Faites-lui une faveur et sortez-le de la défense. Je ne reconnais pas sur le terrain le Joshua que je connais depuis des années. Au Bayern Munich, c’est un joueur de classe mondiale incontestable. Au vu de son langage corporel et de son placement, je ne le vois pas comme quelqu’un qui mène l’équipe ou qui exerce une influence lorsque les choses ne vont pas bien. Au poste d’arrière droit, il ne semble tout simplement pas en mesure d’y parvenir. »

Néanmoins, l’entraîneur Nagelsmann a défendu son duo de milieux défensifs composé de Felix Nmecha et d’Aleksandar Pavlovic, qualifiant leur performance de « bonne ». Il a également souligné que Kimmich était un « arrière droit de haut niveau, avec de loin les meilleures statistiques » lors de l’Euro 2024, ajoutant : « Je ne veux me passer ni de Felix ni de Pavlo. »