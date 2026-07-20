Selon une légende brésilienne, Cristiano Ronaldo « possède toujours le niveau pour évoluer en Arabie saoudite », mais elle doute de sa participation à la Coupe du monde 2030

La question qui brûle toutes les lèvres reste la suivante : Cristiano Ronaldo sera-t-il toujours le fer de lance de l’attaque portugaise jusqu’à la Coupe du monde de 2030 ? Le débat autour de la longévité du légendaire n° 7 a suscité les commentaires de son homonyme, Ronaldo Nazario. S’exprimant sur ESPN, l’emblématique « O Fenômeno » est revenu sur la réalité physique éprouvante à laquelle sont confrontés les joueurs d’élite lorsqu’ils abordent le crépuscule de leur carrière.

« En général, le corps vous avertit que vous n’êtes plus capable de suivre le rythme », a expliqué le double vainqueur de la Coupe du monde. « Je pense que Cristiano et Neymar ont tous deux atteint ce stade où ils doivent trouver un compromis avec leur corps. La bataille contre le corps est très difficile à gagner. »