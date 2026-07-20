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Selon une légende brésilienne, Cristiano Ronaldo « possède toujours le niveau pour évoluer en Arabie saoudite », mais elle doute de sa participation à la Coupe du monde 2030
La course contre la montre
La question qui brûle toutes les lèvres reste la suivante : Cristiano Ronaldo sera-t-il toujours le fer de lance de l’attaque portugaise jusqu’à la Coupe du monde de 2030 ? Le débat autour de la longévité du légendaire n° 7 a suscité les commentaires de son homonyme, Ronaldo Nazario. S’exprimant sur ESPN, l’emblématique « O Fenômeno » est revenu sur la réalité physique éprouvante à laquelle sont confrontés les joueurs d’élite lorsqu’ils abordent le crépuscule de leur carrière.
« En général, le corps vous avertit que vous n’êtes plus capable de suivre le rythme », a expliqué le double vainqueur de la Coupe du monde. « Je pense que Cristiano et Neymar ont tous deux atteint ce stade où ils doivent trouver un compromis avec leur corps. La bataille contre le corps est très difficile à gagner. »
Le niveau saoudien à l’aune de l’intensité mondiale
La différence entre le football de club dans les ligues émergentes et le rythme effréné des tournois internationaux est au cœur de l’analyse de R9. Si Ronaldo continue de battre des records avec Al-Nassr, le niveau des adversaires et l’intensité physique d’une compétition comme la Coupe du monde constituent un tout autre niveau de difficulté.
Le légendaire attaquant brésilien estime que si le quintuple vainqueur du Ballon d’Or demeure une force au Moyen-Orient, les exigences de la scène internationale constituent un obstacle difficile à surmonter. « Peut-être a-t-il encore le niveau pour jouer en Arabie saoudite, mais quand il s’agit de la Coupe du monde, on constate que c’est beaucoup plus difficile », a expliqué « O Fenomeno ». « Le niveau y est bien plus élevé. »
Savoir lire les signaux de son propre organisme
Le Brésilien Ronaldo est bien placé pour évoquer le tribut physique que réclame le football. Victime de graves blessures au genou qui ont failli mettre un terme à sa carrière au sommet, il a fini par raccrocher les crampons. Selon lui, le corps envoie des signaux qu’il est impossible d’ignorer, quelle que soit la rigueur professionnelle du joueur ou son palmarès.
Évoquant sans détour la dure réalité de la retraite, l’icône brésilienne a expliqué que la chute définitive de tout professionnel survient au moment où l’esprit fait une promesse que le corps ne peut plus tenir. « Malgré notre passion, notre amour du football et notre envie de jouer pour toujours, je pense que c’est le corps qui, en fin de compte, décide à notre place. Aujourd’hui, je ne joue plus au football parce que mon esprit fonctionne à un rythme que mon corps ne peut plus suivre », a-t-il conclu.
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Les rêves de Coupe du monde brisés de Ronaldo
À 41 ans, Ronaldo espérait conduire le Portugal vers son premier titre mondial lors de sa sixième participation à la Coupe du monde. Ses espoirs ont toutefois été brisés par l’Espagne, futur championne, entraînant l’élimination des Portugais en huitièmes de finale. Titulaire lors des cinq rencontres du Portugal, la star a inscrit trois buts : un doublé face à l’Ouzbékistan et une réalisation contre la Croatie.
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