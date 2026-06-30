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Selon une ancienne star néerlandaise, Virgil van Dijk devrait mettre un terme à sa carrière internationale après l’élimination de la Coupe du monde 2026, tandis que Ronald Koeman serait « à 100 % » sur le départ
Le départ de Koeman est « acté à 100 % »
Au lendemain d’une élimination dévastatrice qui a vu les Pays-Bas échouer à se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois de leur histoire, Ronald de Boer estime qu’un changement à la tête de l’équipe est inévitable.
Interrogé sur talkSPORT, l’ancien milieu de terrain d’Ajax et des Rangers a estimé que Ronald Koeman ne resterait pas en poste après la compétition, d’autant que le contrat de l’entraîneur de 63 ans expire cet été.
« Je pense qu’il prendra lui-même cette décision, car la pression est forte », a expliqué De Boer. « Il a dit : “Je vais y réfléchir, une nuit ou deux”, mais il va démissionner, c’est sûr à 100 %. Il le fera de sa propre initiative, car, s’il ne le fait pas, je suis convaincu que Nigel de Jong, le directeur technique de la fédération, prendra cette décision. Cette équipe néerlandaise a besoin d’un nouvel élan, à commencer par le sélectionneur, et je suis persuadé que cela va se produire. » L’entraîneur lui-même a déjà admis qu’il réfléchissait à son avenir après cette défaite cruelle aux tirs au but.
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Van Dijk pourrait mettre un terme à sa carrière internationale.
Les conséquences ne s’arrêteront pas au banc de touche : le capitaine Virgil van Dijk, 34 ans, devrait lui aussi mettre un terme à sa carrière internationale.
Malgré son statut de pilier défensif, De Boer estime que le joueur de Liverpool pourrait décider d’arrêter l’aventure internationale. Le prochain grand tournoi, l’Euro 2028, arrivera alors que Van Dijk aura 37 ans, ce qui laisse présager une passation de pouvoir.
« Je pense que nous allons l’apprendre bientôt, et je pense aussi que Van Dijk, qui portait le brassard de capitaine et qui a été un capitaine exceptionnel, dira probablement : “C’est mon dernier match” », a ajouté De Boer. « Oui, il a essuyé beaucoup de critiques pour ne pas avoir su prendre l’équipe en main, mais malgré tout, tout le respect à Van Dijk car il a été un grand capitaine. Cependant, il arrive parfois qu’il soit temps de partir. »
Les tactiques défensives sous le feu des critiques
L’élimination contre le Maroc a marqué une rupture radicale avec les principes traditionnels du football néerlandais, les Oranje ayant étonnamment défendu leur stratégie malgré seulement deux tirs cadrés en 120 minutes.
Van Dijk, qui compte 96 sélections avec les Pays-Bas, a livré une analyse post-match qui a laissé nombre d’observateurs perplexes. Il a déclaré : « C’est très difficile de faire le bilan pour l’instant. Un match intense. Je pense que nous avons été solides défensivement. Ils n’ont pas vraiment réussi à trouver un joueur démarqué entre les lignes, donc le plan de jeu a fonctionné, bien sûr. Je pense que nous avons marqué un beau but. Finalement, dans le temps additionnel, nous avons été acculés. Puis on est passé aux tirs au but, et malheureusement, nous sommes éliminés. »
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La fin d’une ère de leadership
Van Dijk a endossé le brassard de capitaine lors du premier passage de Koeman sur le banc des Oranje et a été l’un des artisans clés du renouveau néerlandais sur la scène internationale. Auteur de treize buts sous le maillot national, il demeure l’un des défenseurs les plus titrés de son pays, même si sa carrière internationale a été ponctuée de regrets et de déceptions en tournois, notamment son forfait pour l’Euro 2020 en raison d’une blessure et plusieurs éliminations cruelles aux tirs au but.
Revenant sur le poids émotionnel de cette défaite, le capitaine a clairement indiqué que sa priorité immédiate était de soutenir ses coéquipiers plutôt que de s’attarder sur son propre avenir. « Pour l’instant, je veux rentrer le plus vite possible pour être avec les gars. C’est ma seule pensée en ce moment », a-t-il déclaré.