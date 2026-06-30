Selon une ancienne star néerlandaise, Virgil van Dijk devrait mettre un terme à sa carrière internationale après l’élimination de la Coupe du monde 2026, tandis que Ronald Koeman serait « à 100 % » sur le départ

Au lendemain d’une élimination dévastatrice qui a vu les Pays-Bas échouer à se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois de leur histoire, Ronald de Boer estime qu’un changement à la tête de l’équipe est inévitable.

Interrogé sur talkSPORT, l’ancien milieu de terrain d’Ajax et des Rangers a estimé que Ronald Koeman ne resterait pas en poste après la compétition, d’autant que le contrat de l’entraîneur de 63 ans expire cet été.

« Je pense qu’il prendra lui-même cette décision, car la pression est forte », a expliqué De Boer. « Il a dit : “Je vais y réfléchir, une nuit ou deux”, mais il va démissionner, c’est sûr à 100 %. Il le fera de sa propre initiative, car, s’il ne le fait pas, je suis convaincu que Nigel de Jong, le directeur technique de la fédération, prendra cette décision. Cette équipe néerlandaise a besoin d’un nouvel élan, à commencer par le sélectionneur, et je suis persuadé que cela va se produire. » L’entraîneur lui-même a déjà admis qu’il réfléchissait à son avenir après cette défaite cruelle aux tirs au but.



