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Selon une ancienne star des Spurs, Richarlison pourrait faire les frais du vaste mercato de Tottenham, alors que Roberto De Zerbi s’apprête à recruter plusieurs renforts
Les Spurs se retrouvent empêtrés dans la lutte pour le maintien.
Ange Postecoglou a mis fin à 17 ans d’attente d’un titre majeur en remportant l’Europa League en 2025, mais le club a dû se contenter d’une 17e place en championnat. Une nouvelle chute à cette même 17e place, juste au-dessus de la zone de relégation de la Premier League, a été enregistrée lors de la saison 2025-2026.
Après avoir successivement nommé puis limogé Thomas Frank et Igor Tudor, les Spurs ont finalement évité la zone de relégation grâce à l’énigmatique technicien italien De Zerbi, qui a accompli sa mission initiale.
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Le bilan de Richarlison à Tottenham : buts et matchs
Il est impératif de générer une dynamique positive, car la place au sein du légendaire « Big Six » soulève de nombreuses questions délicates. Des recrutements ciblés seront nécessaires en 2026 pour corriger les erreurs des derniers mercatos, en injectant davantage de fonds afin de régler des problèmes récurrents.
Des liquidités seront dégagées par des ventes, et plusieurs cadres pourraient être poussés vers la sortie. L’attaquant sud-américain Richarlison fait partie des candidats à un départ.
Recruté 50 millions de livres (67 millions de dollars) auprès d’Everton en 2022, l’attaquant de 29 ans n’a inscrit que 32 buts en 133 matchs. Certes, ses 11 réalisations en Premier League ont contribué au maintien du club dans l’élite, mais les attentes sont plus élevées pour un avant-centre.
Richarlison sera-t-il transféré lors du mercato estival ?
Dans ce contexte, alors qu’il ne reste que douze mois avant l’expiration du contrat de Richarlison, est-il temps pour Tottenham de céder l’international brésilien et de réinvestir les fonds tirés de sa vente sur d’autres cibles, tant qu’il est encore possible d’en tirer une somme importante ?
Interrogé sur le sujet, Murphy, ancien milieu des Spurs – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec les paris Coupe du monde de NetBet – répond sans détour : « Oui, je le pense. Le problème, c’est que Dominic Solanke possède de nombreuses qualités qui séduisent De Zerbi : il aime le pressing haut et le jeu intensif. Au mieux de sa forme, Solanke brille dans ce registre, mais il peine à rester apte. Comme il n’est pas éternel, je pense que De Zerbi va recruter un avant-centre.
Je crains que Richarlison ne soit la victime collatérale de ce choix, car il ne bénéficie pas du soutien inconditionnel des supporters. Il s’investit, mais il ne possède pas les qualités que les fans de Tottenham attendent de leur avant-centre. Un nouvel attaquant semble donc inévitable. »
Interrogé sur le nombre minimal de renforts attendus cet été, Murphy conclut : « Je pense que De Zerbi visera au moins quatre recrues, sans doute davantage, mais surtout pour renforcer l’ossature de l’équipe. Ils ont déjà attiré [Marcos] Senesi, un joueur expérimenté de Premier League, un passeur remarquable capable de lancer rapidement l’action vers l’avant. »
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Senesi a déjà signé, et les Spurs continuent de viser de nouveaux renforts.
Le défenseur central argentin Senesi, qui rejoindra officiellement les Spurs le 1er juillet, a été recruté en tant que joueur libre, ce qui préserve intégralement le budget transferts. Fort de quatre saisons à Bournemouth, il apporte une expérience précieuse à l’effectif de De Zerbi.
D’autres cibles auraient déjà été cochées par la direction du Tottenham Hotspur Stadium. Un avant-centre confirmé devrait figurer en haut de la liste, et tout départ de Richarlison vers de nouveaux horizons permettrait d’ouvrir un créneau pour un autre joueur capable de faire la différence, afin que le club puisse de nouveau viser plus haut plutôt que de regarder constamment par-dessus son épaule.