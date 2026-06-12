Dans ce contexte, alors qu’il ne reste que douze mois avant l’expiration du contrat de Richarlison, est-il temps pour Tottenham de céder l’international brésilien et de réinvestir les fonds tirés de sa vente sur d’autres cibles, tant qu’il est encore possible d’en tirer une somme importante ?

Interrogé sur le sujet, Murphy, ancien milieu des Spurs – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec les paris Coupe du monde de NetBet – répond sans détour : « Oui, je le pense. Le problème, c’est que Dominic Solanke possède de nombreuses qualités qui séduisent De Zerbi : il aime le pressing haut et le jeu intensif. Au mieux de sa forme, Solanke brille dans ce registre, mais il peine à rester apte. Comme il n’est pas éternel, je pense que De Zerbi va recruter un avant-centre.

Je crains que Richarlison ne soit la victime collatérale de ce choix, car il ne bénéficie pas du soutien inconditionnel des supporters. Il s’investit, mais il ne possède pas les qualités que les fans de Tottenham attendent de leur avant-centre. Un nouvel attaquant semble donc inévitable. »

Interrogé sur le nombre minimal de renforts attendus cet été, Murphy conclut : « Je pense que De Zerbi visera au moins quatre recrues, sans doute davantage, mais surtout pour renforcer l’ossature de l’équipe. Ils ont déjà attiré [Marcos] Senesi, un joueur expérimenté de Premier League, un passeur remarquable capable de lancer rapidement l’action vers l’avant. »