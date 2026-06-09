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Selon une ancienne star des Spurs, l’ailier de Manchester City, Savinho, est précisément le genre de joueur dont Tottenham a besoin. Elle indique également que Roberto De Zerbi doit renforcer trois postes clés lors du prochain mercato estival
Sandro fixe les priorités de transfert de Tottenham
S'exprimant sur Stake, Sandro a clairement indiqué les domaines sur lesquels De Zerbi doit se concentrer pendant le mercato estival. Nommé fin mars, le manager a assuré le maintien du club en Premier League lors de la dernière journée grâce à un bilan de trois victoires, deux nuls et deux défaites en sept matches. Fort de ce sauvetage in extremis, le technicien brésilien a souligné que les postes d’ailiers et d’attaquant central constituaient des priorités immédiates, citant notamment un ailier capable de percer les défenses et estimé à 50 millions d’euros (43 millions de livres / 58 millions de dollars). Il a déclaré : « Je pense que nous devons renforcer l’attaque, avec des ailiers et un avant-centre, car certains joueurs vont sans doute partir, comme Richarlison qui devrait s’en aller. Concernant les cibles, j’ai souvent entendu parler de l’arrivée de Savinho comme ailier, et je pense que nous devons nous concentrer sur ces profils. »
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Savinho arrive avec un palmarès déjà solide.
Depuis son arrivée à Manchester City en provenance de Troyes pour 25 millions d’euros (22 millions de livres / 29 millions de dollars) avant la saison 2024-2025, Savinho s’est imposé comme un véritable champion. Le Brésilien s’était déjà illustré lors d’un prêt à Gérone, où il avait inscrit 11 buts en 41 apparitions. Sous le maillot des Citizens, il a marqué sept fois en 84 rencontres et a contribué aux conquêtes de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue 2026 et du Community Shield. Si Sandro souhaite attirer ce buteur couronné à Londres, il pointe aussi la défense comme un secteur à renforcer. Sandro a ajouté : « Pour les défenseurs, je ne sais pas, mais Romero va probablement partir lui aussi, et nous devons également renforcer notre défense centrale. »
Temps nécessaire à la mise en œuvre d'une nouvelle philosophie
Tottenham s’est toujours enorgueilli de pratiquer un football offensif, identité que De Zerbi doit désormais rétablir après avoir assuré le maintien du club en Premier League. Sandro insiste : la direction doit lui accorder le temps de bâtir son effectif, et il illustre son propos en citant Pep Guardiola pour rappeler l’équilibre tactique nécessaire. Le milieu brésilien affirme : « Je pense que c’est ce dont De Zerbi a besoin : qu’on lui laisse du temps, qu’on le laisse choisir ses joueurs. C’est une question de confiance à long terme, n’est-ce pas ? Ce sera un changement majeur, car nous avons désormais une véritable philosophie. Le football a évolué, tout le monde veut gagner, mais à Tottenham nous avons toujours mis l’accent sur l’offensive et nous avons besoin d’un entraîneur qui partage cette vision. Bien sûr, en Premier League, il ne s’agit pas seulement d’attaquer : il faut aussi être malin et contrôler la rencontre. Guardiola, par exemple, est impossible à surpasser dans l’audace offensive, et pourtant il reste extrêmement intelligent. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Tottenham ?
Tottenham s’apprête à vivre un été mouvementé sur le marché des transferts, alors que le club entend soutenir De Zerbi dans ses ambitions. Les recruteurs vont activement surveiller des cibles comme Savinho, tout en anticipant les départs potentiels de cadres confirmés, Richarlison et Cristian Romero. Après avoir assuré son maintien de justesse lors de la dernière journée, l’entraîneur va immédiatement se mettre au travail pour inculquer son système tactique exigeant durant la préparation estivale.