Tottenham s’est toujours enorgueilli de pratiquer un football offensif, identité que De Zerbi doit désormais rétablir après avoir assuré le maintien du club en Premier League. Sandro insiste : la direction doit lui accorder le temps de bâtir son effectif, et il illustre son propos en citant Pep Guardiola pour rappeler l’équilibre tactique nécessaire. Le milieu brésilien affirme : « Je pense que c’est ce dont De Zerbi a besoin : qu’on lui laisse du temps, qu’on le laisse choisir ses joueurs. C’est une question de confiance à long terme, n’est-ce pas ? Ce sera un changement majeur, car nous avons désormais une véritable philosophie. Le football a évolué, tout le monde veut gagner, mais à Tottenham nous avons toujours mis l’accent sur l’offensive et nous avons besoin d’un entraîneur qui partage cette vision. Bien sûr, en Premier League, il ne s’agit pas seulement d’attaquer : il faut aussi être malin et contrôler la rencontre. Guardiola, par exemple, est impossible à surpasser dans l’audace offensive, et pourtant il reste extrêmement intelligent. »