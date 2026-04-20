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Selon une ancienne star de la Premier League, Declan Rice figure parmi les six joueurs d’Arsenal qui « n’étaient pas au rendez-vous » lors de la défaite contre Manchester City
La course au titre penche en faveur de Manchester City
La course au titre de Premier League a pris un tournant radical après la victoire de Manchester City face aux Gunners. Les buts de Rayan Cherki et d’Erling Haaland, encadrant l’égalisation de Kai Havertz, ont permis à l’équipe de Pep Guardiola de faire un bond en avant décisif vers la reconquête de son titre. Ce résultat est un coup dur pour Mikel Arteta, dont l’équipe disposait d’une avance confortable en tête du classement il y a seulement 11 jours. Les attentes étaient grandes à l’Emirates, mais ce revers signifie que City pourrait désormais dépasser ses rivaux s’il s’impose contre Burnley mercredi. De nombreux observateurs considèrent désormais les Citizens comme les grands favoris à leur propre succession en mai.
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Deeney met en cause
Si la stratégie de Manchester City a été saluée, l’ancien attaquant de Premier League Troy Deeney estime que ce résultat souligne plutôt les défaillances internes d’Arsenal. Interrogé sur CBS Sports, Deeney a été impitoyable dans son analyse des performances individuelles des joueurs d’Arteta, affirmant que plusieurs cadres avaient brillé par leur absence au moment où la pression était à son comble.
« On vante la grandeur de Manchester City, mais il faut admettre que Noni Madueke n’était pas au rendez-vous, Martin Zubimendi n’était pas au rendez-vous, Martin Odegaard n’était pas au rendez-vous, Cristhian Mosquera n’était pas au rendez-vous, Piero Hincapie n’était pas au rendez-vous », a-t-il constaté.
Le niveau d’implication de Rice est également sous le feu des critiques.
La critique la plus cinglante de Deeney vise Declan Rice, pourtant un de ses amis proches. Bien que l’international anglais soit un pilier du milieu d’Arsenal, l’ancien attaquant estime qu’il n’a pas pesé sur la rencontre.
Reprenant sa liste précédente, Deeney a ajouté : « Et on peut dire – c'est un de mes amis – que Declan Rice n'était pas au rendez-vous. Quand autant de joueurs d'Arsenal ne sont pas à la hauteur et ne livrent pas la performance attendue, il faut s'interroger, il faut se demander où ils étaient. »
- AFP
Prédictions d’un effondrement « spectaculaire » d’Arsenal
À la veille d’un match crucial contre Newcastle, la pression monte sur Arteta : il doit absolument remettre le club sur les rails avant que la saison ne déraille complètement. Cependant, Deeney estime que le moral de l’équipe est déjà entamé et prévient que la réaction des supporters et des médias pourrait aggraver la situation, alors que le club risque de voir s’envoler ses chances de titre. « La situation offre un scénario fascinant, et j’ai tenté de garder mes remarques pour moi par respect. Mais je le dis : l’effondrement d’Arsenal sera monumental, et la tempête sur les réseaux sociaux le sera tout autant », a-t-il prédit.