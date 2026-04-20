Si la stratégie de Manchester City a été saluée, l’ancien attaquant de Premier League Troy Deeney estime que ce résultat souligne plutôt les défaillances internes d’Arsenal. Interrogé sur CBS Sports, Deeney a été impitoyable dans son analyse des performances individuelles des joueurs d’Arteta, affirmant que plusieurs cadres avaient brillé par leur absence au moment où la pression était à son comble.

« On vante la grandeur de Manchester City, mais il faut admettre que Noni Madueke n’était pas au rendez-vous, Martin Zubimendi n’était pas au rendez-vous, Martin Odegaard n’était pas au rendez-vous, Cristhian Mosquera n’était pas au rendez-vous, Piero Hincapie n’était pas au rendez-vous », a-t-il constaté.