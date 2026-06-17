En dehors du terrain, ce natif de Birmingham affiche un ton posé et un large sourire quasi permanent. Mais dès qu’il franchit la ligne blanche, ce « Galactico » du Santiago Bernabéu se transforme.

C’est un gagnant-né qui exige 100 % de lui-même et de son entourage. Pour maintenir un niveau collectif élevé, il lui arrive de lancer des piques verbales ou de montrer de l’irritabilité envers ses coéquipiers ou les arbitres.

Ce tempérament a parfois suscité des interrogations : Thomas Tuchel a révélé que sa mère jugeait certaines excentricités du joueur « répugnantes ». Des excuses ont depuis été présentées et une ambiance sereine règne désormais au sein du groupe à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Reste à déterminer quel rôle devra assumer l’un des joueurs les plus doués de l’Angleterre lors de la compétition. La concurrence est féroce au poste de numéro 10, plusieurs joueurs confirmés – Phil Foden, Cole Palmer et Morgan Gibbs-White – étant laissés à la maison.