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Selon une ancienne star de l’équipe d’Angleterre, il serait plus préoccupant de voir Jude Bellingham cesser de gesticuler et de protester, car ces débordements émotionnels doivent être acceptés
Dès qu’il foule la pelouse, la personnalité de Bellingham se transforme.
En dehors du terrain, ce natif de Birmingham affiche un ton posé et un large sourire quasi permanent. Mais dès qu’il franchit la ligne blanche, ce « Galactico » du Santiago Bernabéu se transforme.
C’est un gagnant-né qui exige 100 % de lui-même et de son entourage. Pour maintenir un niveau collectif élevé, il lui arrive de lancer des piques verbales ou de montrer de l’irritabilité envers ses coéquipiers ou les arbitres.
Ce tempérament a parfois suscité des interrogations : Thomas Tuchel a révélé que sa mère jugeait certaines excentricités du joueur « répugnantes ». Des excuses ont depuis été présentées et une ambiance sereine règne désormais au sein du groupe à l’approche de la Coupe du monde 2026.
Reste à déterminer quel rôle devra assumer l’un des joueurs les plus doués de l’Angleterre lors de la compétition. La concurrence est féroce au poste de numéro 10, plusieurs joueurs confirmés – Phil Foden, Cole Palmer et Morgan Gibbs-White – étant laissés à la maison.
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Pourquoi les cabrioles de Bellingham sur le terrain ne doivent pas inquiéter
Bellingham a souvent répondu présent dans les grands rendez-vous – on se souvient notamment de sa célébration « who else » lors de l’Euro 2024 – et il devrait logiquement donner le meilleur de lui-même à chaque fois qu’il sera aligné en Amérique du Nord.
Interrogé sur les prétendus défauts de caractère du milieu et sur la pertinence d’essayer de le changer, l’ancien gardien anglais James – s’exprimant pour Grosvenor Sport, qui propose les dernières cotes de la Coupe du monde – a confié à GOAL : « Ça ne me pose aucun problème, du moment que tout le monde est d’accord.
« D’ailleurs, Jordan Pickford me vient immédiatement à l’esprit. Beaucoup critiquent son comportement sur le terrain, qu’ils estiment inapproprié. Mais ses coéquipiers savent comment il fonctionne et cela ne les dérange pas.
Tant que les gestes de Jude sont acceptés par le groupe, il n’y a rien à redire. Si, au contraire, il arrêtait soudainement, cela pourrait perturber l’équipe. L’essentiel est qu’il reste cohérent.
« La clé, c’est la cohérence. Tant que cela lui permet de donner le meilleur de lui-même et que l’équipe s’y retrouve, il n’y a rien à changer.
« Si son attitude ne passe pas bien, une discussion aura lieu. Mais c’est Thomas Tuchel qui a composé le groupe, chacun connaît son rôle. Si le sélectionneur voyait un problème, Jude ne le ferait pas. »
Les propos de Tuchel sont davantage motivants que critiques.
Thomas Tuchel a parfois « titillé l’ours » par certaines de ses remarques, déclenchant inévitablement un vif débat sur la place de Jude Bellingham dans les plans de l’entraîneur allemand. Ces piques, plutôt qu’une critique, semblent constituer une source de motivation supplémentaire pour recentrer l’attention sur un joueur capable, lorsqu’il est en forme, de faire basculer un match.
James a ajouté : « J’adore Thomas Tuchel, sa façon de s’exprimer : très claire, très précise, très déterminée. Et je pense que tout ce qu’il dit en public, il le dirait aussi en privé. Je ne pense donc pas qu’il y ait de surprises dans ce que nous entendons de la bouche de Thomas. Et ce qu’il dira correspondra à ce qu’il estime nécessaire pour tirer le meilleur de cette équipe.
« Je pense que le sélectionneur de l’Angleterre, comme tout entraîneur, sera jugé sur ses résultats. Pour l’instant, au vu des qualifications – 100 % de victoires, zéro but encaissé –, il tient le bon discours et obtient les performances attendues. S’il provoque un peu l’adversaire, la Croatie ferait donc bien de se tenir prête ! »
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Bellingham sera-t-il aligné d’entrée lors du match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie en Coupe du monde ?
L'Angleterre affrontera Luka Modric et la Croatie mercredi à l'AT&T Stadium d'Arlington, au Texas. Bellingham devrait jouer un rôle dans cette rencontre, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant.
Tuchel doit désormais trouver le moyen de tirer le meilleur parti du vainqueur de la Ligue des champions et candidat au Ballon d’Or 2024, tout en sachant que ses éventuelles prises de bec ou gestes d’énervement ne constituent pas un sujet majeur d’inquiétude.