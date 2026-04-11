La pression sur Arteta a atteint un point critique, d’anciens milieux de terrain d’Arsenal laissant entendre que l’absence de trophées cette saison pourrait lui coûter son poste. Depuis sa prise de fonction en décembre 2019, l’Espagnol n’a remporté qu’une FA Cup et deux Community Shields ; malgré avoir fait du club un véritable prétendant au titre, les attentes sont passées d’une simple progression à l’impératif absolu de remporter des trophées. Après d’importants investissements dans l’effectif, la pression monte pour mettre fin à la longue attente du club londonien, privé de titre de Premier League depuis 2004.

Limpar estime que la direction n’aura d’autre choix que d’agir en cas de nouvelle déception. « Si Arsenal ne remporte aucun trophée cette saison, ce serait dévastateur pour Mikel Arteta, a déclaré l’ancien ailier à NewBettingSites. Il a recruté des joueurs pour gagner au moins deux compétitions cette année. Nous avons le meilleur effectif depuis des années. Ne rien gagner cette saison serait un coup très dur pour Arsenal, mais encore plus pour Arteta. Si le club ne remporte rien, les supporters et la direction risquent de conclure qu’il doit partir. »