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Selon une ancienne gloire du club, Arsenal manquerait de la « force mentale » nécessaire pour tenir jusqu’au bout de la course au titre en Premier League. Cette même source affirme que Mikel Arteta risquerait son poste si Manchester City venait à soulever le trophée
Enjeu de taille à l’Emirates
La pression sur Arteta a atteint un point critique, d’anciens milieux de terrain d’Arsenal laissant entendre que l’absence de trophées cette saison pourrait lui coûter son poste. Depuis sa prise de fonction en décembre 2019, l’Espagnol n’a remporté qu’une FA Cup et deux Community Shields ; malgré avoir fait du club un véritable prétendant au titre, les attentes sont passées d’une simple progression à l’impératif absolu de remporter des trophées. Après d’importants investissements dans l’effectif, la pression monte pour mettre fin à la longue attente du club londonien, privé de titre de Premier League depuis 2004.
Limpar estime que la direction n’aura d’autre choix que d’agir en cas de nouvelle déception. « Si Arsenal ne remporte aucun trophée cette saison, ce serait dévastateur pour Mikel Arteta, a déclaré l’ancien ailier à NewBettingSites. Il a recruté des joueurs pour gagner au moins deux compétitions cette année. Nous avons le meilleur effectif depuis des années. Ne rien gagner cette saison serait un coup très dur pour Arsenal, mais encore plus pour Arteta. Si le club ne remporte rien, les supporters et la direction risquent de conclure qu’il doit partir. »
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Interrogations sur la force mentale
Traditionnellement, l’une des forces d’Arsenal en course au titre est sa capacité à maintenir son élan durant les mois décisifs, malgré la pression. Toutefois, la défaite 2-1 concédée face à Bournemouth a relancé Manchester City. Avec encore neuf points d’écart, mais deux matchs en moins, les Citizens peuvent encore inverser la tendance avant leur affrontement direct du 19 avril. Après la défaite en finale de la Carabao Cup et l’élimination en quarts de la FA Cup, Limpar s’interroge ouvertement sur la « force psychologique » du groupe actuel, qu’il juge moins armé que les légendaires capitaines d’antan, capables de soulever des montagnes par pure volonté.
« Ce qui m’inquiète, c’est la force mentale de cette équipe d’Arsenal dans les moments décisifs », analyse Limpar. « En termes de talent, ils sont en tête du classement, au sommet de l'Europe et du monde, mais quand il s'agit de ces moments-là, la question est de savoir si l'on dispose de joueurs mentalement forts pour se montrer à la hauteur. Dans le passé, nous avons vu Roy Keane, Patrick Vieira et d'autres personnalités fortes occuper le poste de capitaine. Ont-ils la force mentale nécessaire quand cela compte le plus ? C'est de cela qu'il s'agit. »
Critique des éliminations en coupe et de la rotation
Limpar a vivement critiqué la gestion tactique d’Arteta après les éliminations d’Arsenal en coupes nationales, l’accusant de « hiérarchiser » les compétitions et de dévaloriser l’histoire du club.
« Mikel Arteta doit être critiqué pour le onze qu’il a aligné contre Southampton… On ne peut pas laisser filer la FA Cup comme ça », a déclaré Limpar, visiblement déçu par la gestion du groupe. Et de conclure qu’Arteta semble avoir relégué la FA Cup et la Coupe de la Ligue au bas de ses priorités, ajoutant : « À mon avis, c’était laisser passer une coupe, et on ne devrait pas faire ça. »
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Le verdict final concernant le titre
Malgré ses critiques acerbes, Limpar conserve son optimisme concernant les chances d’Arsenal de remporter le titre, prédisant que « les Gunners l’emporteront avec quelques points d’avance » et estimant peu probable que Manchester City comble son retard. Il se montre toutefois plus prudent sur la scène européenne, admettant que soulever la Ligue des champions « s’apparente désormais à un immense défi face aux cadors du continent », et jugeant qu’un sacre national constitue un objectif plus réaliste au vu du niveau actuel de l’effectif.