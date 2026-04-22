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Selon une ancienne gloire des Blues, Enzo Fernández et Moisés Caicedo « ne sont pas des leaders » et « ne méritent pas » de porter le maillot de Chelsea
Leboeuf s’interroge sur l’efficacité du milieu de terrain de Chelsea, qui a coûté 200 millions de livres sterling.
La défaite 3-0 de Chelsea face à Brighton a provoqué un séisme, l’ancienne gloire des Blues, Leboeuf, pointant du doigt le milieu de terrain comme principale source d’inquiétude. Malgré des dépenses cumulées de 223 millions de livres sterling, Fernandez et Caicedo n’ont pas réussi à prendre le contrôle de la rencontre à l’Amex Stadium, et les visiteurs ont subi une défaite historique.
Interrogé par ESPN FC, le champion du monde a déploré l’absence de leadership des deux hommes à Stamford Bridge, estimant que leur prix ne s’est pas traduit sur le terrain. Il a enfin rappelé que Chelsea vient d’enchaîner cinq défaites consécutives en Premier League sans trouver le chemin des filets, une première depuis plus d’un siècle.
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Comparaisons avec les légendes du passé de Chelsea
« Nous avons été joueurs et nous percevons clairement la situation ; mon ancien coéquipier et compatriote Marcel Desailly a dit il y a deux jours exactement ce que nous ne cessons de répéter », a déclaré Leboeuf. « Il n’y a pas de leaders dans cette équipe. Nous avons besoin d’un gardien qui soit un leader, d’un défenseur central, d’un milieu de terrain. »
L’ancien défenseur central des Blues a comparé les stars actuelles aux figures légendaires avec lesquelles il a évolué lors de son passage couronné de succès à Stamford Bridge, estimant que le duo actuel ne mesure pas le poids du maillot ni les exigences du leadership dans un club de l’envergure de Chelsea, surtout en période difficile.
Il a ajouté : « Caicedo et Ezno Fernández ne sont pas des leaders. Désolé, mais j’ai vu ce qu’était un vrai leader. J’ai joué avec Dennis Wise, Craig Burley et Roberto Di Matteo au milieu de terrain : des leaders. Je ne parle même pas des défenseurs comme Marcel Desailly ou Steve Clarke, ni des attaquants comme Vialli, Gullit ou Zola, tous des joueurs qui ont connu le succès à mon époque, sans oublier ce que nous avons vu sous Roman Abramovitch. Aujourd’hui, ça suffit : ces joueurs ne méritent pas de porter le maillot de Chelsea. Ils ne sont pas à la hauteur. »
La politique des transferts est vivement critiquée.
Sous pression, l’entraîneur Liam Rosenior est pointé du doigt, mais pour Leboeuf le vrai problème vient de la direction et de sa politique de recrutement privilégiant les jeunes espoirs aux joueurs confirmés. Cette orientation vers le potentiel plutôt que l’expérience a déséquilibré le club londonien, 7 points derrière le top 5 à quatre journées de la fin.
L’ancien international français exhorte donc les dirigeants à repenser leur politique de recrutement si le club veut retrouver le sommet du football européen. « Je ne sais pas ce qui peut être changé maintenant. Mais l’année prochaine, je prie le conseil d’administration d’acheter des leaders. Sinon, Chelsea ne sera plus jamais le Chelsea que nous avons connu », a-t-il déclaré.
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L'avenir de Rosenior pourrait dépendre de la bouée de sauvetage que représente la FA Cup.
Alors que les supporters réclament le limogeage de Rosenior après une cinquième défaite consécutive en championnat sans marquer le moindre but, Leboeuf estime qu’un changement d’entraîneur à l’heure actuelle serait vain. À l’approche de la demi-finale de la FA Cup contre Leeds United, il suggère à la direction d’attendre avant de prendre une décision.
« Il faut attendre le match contre Leeds. Si Rosenior part, je ne pense pas que cela changera ma façon de voir les choses », a conclu Leboeuf. « Il faut attendre la fin de la saison pour repenser l’avenir et déterminer comment on veut redevenir le Chelsea que nous souhaitons tous revoir. Remplacer Rosenior par quelqu’un d’autre deux mois avant la fin de la saison, je ne sais pas si cela changera quoi que ce soit pour moi. »