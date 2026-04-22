Selon une ancienne gloire des Blues, Enzo Fernández et Moisés Caicedo « ne sont pas des leaders » et « ne méritent pas » de porter le maillot de Chelsea

« Nous avons été joueurs et nous percevons clairement la situation ; mon ancien coéquipier et compatriote Marcel Desailly a dit il y a deux jours exactement ce que nous ne cessons de répéter », a déclaré Leboeuf. « Il n’y a pas de leaders dans cette équipe. Nous avons besoin d’un gardien qui soit un leader, d’un défenseur central, d’un milieu de terrain. »

L’ancien défenseur central des Blues a comparé les stars actuelles aux figures légendaires avec lesquelles il a évolué lors de son passage couronné de succès à Stamford Bridge, estimant que le duo actuel ne mesure pas le poids du maillot ni les exigences du leadership dans un club de l’envergure de Chelsea, surtout en période difficile.

Il a ajouté : « Caicedo et Ezno Fernández ne sont pas des leaders. Désolé, mais j’ai vu ce qu’était un vrai leader. J’ai joué avec Dennis Wise, Craig Burley et Roberto Di Matteo au milieu de terrain : des leaders. Je ne parle même pas des défenseurs comme Marcel Desailly ou Steve Clarke, ni des attaquants comme Vialli, Gullit ou Zola, tous des joueurs qui ont connu le succès à mon époque, sans oublier ce que nous avons vu sous Roman Abramovitch. Aujourd’hui, ça suffit : ces joueurs ne méritent pas de porter le maillot de Chelsea. Ils ne sont pas à la hauteur. »



