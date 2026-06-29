Plusieurs joueurs arabes ont été pressentis pour rejoindre la Juventus cet été, alors que l’entraîneur Luciano Spalletti s’attache à redresser l’équipe après sa non-qualification pour la Ligue des champions.

Nous avons donc interrogé Luca Momblano, l’un des journalistes italiens les plus influents spécialisés dans la couverture de la Juventus, aussi bien sur les sites Internet que sur les chaînes sportives, afin d’éclaircir les rumeurs concernant les possibles transferts de Mohamed Salah et d’Ibrahim Díaz vers les Bianconeri, ainsi que plusieurs autres sujets brûlants.

Après avoir collaboré avec la chaîne et le magazine officiels du club, puis animé l’antenne de Juventibus, il signe aujourd’hui des analyses sur les Bianconeri pour le réseau SportMediaset.

Voici l’intégralité de notre entretien avec Momblano :