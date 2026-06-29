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FBL-EUR-C1-NAPOLI-LIVERPOOLAFP
Hussein Hamdy

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Selon un journaliste italien interrogé par Koora, Luciano Spalletti a cité à plusieurs reprises le nom de Mohamed Salah, tandis que Brahim Díaz est désormais la priorité de la Juventus

M. Salah
B. Diaz
L. Spalletti
S. Inzaghi
R. Mancini
A. Conte
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Un mercato estival prometteur

Plusieurs joueurs arabes ont été pressentis pour rejoindre la Juventus cet été, alors que l’entraîneur Luciano Spalletti s’attache à redresser l’équipe après sa non-qualification pour la Ligue des champions.

Nous avons donc interrogé Luca Momblano, l’un des journalistes italiens les plus influents spécialisés dans la couverture de la Juventus, aussi bien sur les sites Internet que sur les chaînes sportives, afin d’éclaircir les rumeurs concernant les possibles transferts de Mohamed Salah et d’Ibrahim Díaz vers les Bianconeri, ainsi que plusieurs autres sujets brûlants.

Après avoir collaboré avec la chaîne et le magazine officiels du club, puis animé l’antenne de Juventibus, il signe aujourd’hui des analyses sur les Bianconeri pour le réseau SportMediaset.

Voici l’intégralité de notre entretien avec Momblano :

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le retour de Salah en Serie A

    La presse italienne a plusieurs fois évoqué un possible transfert de Mohamed Salah à la Juventus cet été. Réalité ou simple rumeur née de l’ancienne collaboration entre l’attaquant égyptien et Luciano Spalletti à Rome ?

    Spalletti a en effet cité à plusieurs reprises le nom de l’international égyptien lors d’échanges informels au siège de la Juventus. Une simple idée, voire un vœu pieux, qui n’a guère de chances de se concrétiser : si l’entraîneur admire Salah, l’Italie ne dispose pas des fonds nécessaires à son recrutement.

    La Juventus aurait-elle vraiment besoin de Salah sur le plan sportif, alors qu’elle dispose déjà de Conceição au poste d’ailier droit ?

    Salah évolue clairement un cran au-dessus de Conceição, mais ce dernier reste l’un des joueurs les plus efficaces de l’effectif lorsqu’il entre en jeu. Un tel duo aurait constitué un atout majeur pour la Juve, surtout avec un calendrier chargé qui exige de gérer au mieux les efforts de l’Égyptien pour qu’il atteigne son plein potentiel.

    Disposez-vous d’informations indiquant que Salah serait en pourparlers avec un autre club de la Serie A ?

    Aucun autre club transalpin n’a osé se renseigner sur la possibilité de recruter Salah, à l’exception de la Juventus ; toutefois, les discussions n’ont jamais dépassé le stade de l’admiration, aucune offre officielle n’ayant été formulée.

    • Publicité
  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahim Díaz se présente comme un choix de premier plan.

    Selon Tuttosport, la Juventus aurait formulé une offre de prêt avec option d’achat pour recruter Ibrahim Díaz, actuellement au Real Madrid. Où en est ce dossier ?

    Diaz est la priorité de Spalletti depuis des mois, le technicien italien estimant que la star marocaine est un élément décisif pour l’animation offensive de la Juventus. Si Comolli songeait plutôt à Bernardo Silva, Spalletti reste réaliste et continue de presser Carnivali pour finaliser le dossier Diaz.

    Selon les informations circulant, Alisson Becker aurait déjà trouvé un accord avec la Juventus… Le transfert est-il définitivement enterré ou existe-t-il encore une chance qu’il se concrétise cet été ?

    Le gardien brésilien serait revenu sur son engagement initial, un revirement qui a placé Comoli dans une position très délicate juste avant son départ du club.

  • luca Momblanoluca Momblano

    Qui est le mieux placé pour diriger l’Italie ?

    Selon la presse transalpine, Roberto Mancini serait sur le point de reprendre les commandes de la Nazionale. Ces informations sont-elles crédibles, et d’autres prétendants sont-ils encore en lice pour diriger l’Italie ?

    L’ancien sélectionneur serait convaincu de son retour et n’aurait demandé que deux millions d’euros par an sur quatre ans pour qualifier la Nazionale pour la Coupe du monde. Toutefois, des voix continuent de soutenir Antonio Conte, lequel réclamerait le double de cette somme.

    Spalletti a-t-il d’ores et déjà assuré son poste à la Juventus pour la saison prochaine, malgré l’échec à se qualifier pour la Ligue des champions ?

    Spalletti reste redevable envers la Juventus après l’échec en Ligue des champions. La confiance demeure, mais la saison prochaine, l’erreur ne sera pas permise : il devra jouer le titre.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    L'avenir d'Inzagi

    De récents articles évoquent un retour imminent de Simone Inzaghi en Serie A, bien que l’entraîneur ait assuré qu’il resterait à Al-Hilal. Des contacts ont-ils réellement eu lieu entre l’Italie et l’ancien coach de la Lazio ?

    Selon mes informations, la Juventus, alors dirigée par Comoli, a approché Inzaghi en avril dernier, juste avant la prolongation de Spalletti pour deux ans. L’option Azzurri ne semble pas avoir été étudiée. À ce stade, Simone devrait honorer sa dernière année en Arabie saoudite avant un retour en Europe.

    Le championnat saoudien a-t-il conquis des adeptes et des supporters en Italie… Et comment le public italien perçoit-il le départ d’entraîneurs vers la Saudi Pro League, comme cela a été le cas pour Stefano Pioli et Simone Inzaghi ?

    Mon sentiment est que non, dans le sens où personne ne suit vraiment les matchs. Les joueurs, eux, sont surveillés, mais l’actualité du championnat Roshen parvient au public italien principalement via les réseaux sociaux.