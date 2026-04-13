Selon un expert en langage corporel, Mikel Arteta craint pour son poste. L’entraîneur d’Arsenal, « absolument furieux », trahit par sa gestuelle une anxiété grandissante à l’idée d’être limogé

L’analyse souligne que la pression de la course au titre et les lourds investissements effectués dans l’effectif exposent Arteta à une vulnérabilité accrue. Selon Stanton, l’augmentation de la fréquence des clignements des yeux et les expressions de mépris de l’entraîneur traduisent un doute sur la pérennité de son mandat à l’Emirates Stadium.

Détaillant les signes d'anxiété concernant la situation actuelle de l'entraîneur, Stanton a ajouté : « On voit bien qu'il sait que cette défaite contre Bournemouth ne va pas le mettre en valeur en tant qu'entraîneur. On observe des lèvres pincées, une fréquence de clignement des yeux qui a pratiquement doublé, ainsi que des signes évidents de stress et d'anxiété face à sa propre situation. Il ressent la pression.

On observe aussi des signes évidents de mépris. Il craint d’être limogé à ce rythme, en raison de la situation dans laquelle se trouvait son équipe il y a quelques semaines à peine, de l’argent dépensé pour les joueurs qu’il voulait, et les indices en sont manifestes. Un profond bouleversement interne est en train de se produire dans les émotions d’Arteta. C’est comme s’il faisait mentalement les cent pas, exprimant toute cette anxiété, cette frustration et cette colère. Arteta envoie tous les signaux d’un homme qui ne croit pas qu’il restera en poste très longtemps. »