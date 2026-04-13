AFP
Traduit par
Selon un expert en langage corporel, Mikel Arteta craint pour son poste. L’entraîneur d’Arsenal, « absolument furieux », trahit par sa gestuelle une anxiété grandissante à l’idée d’être limogé
Craintes concernant la sécurité de l'emploi
La saison nationale d’Arsenal a pris un tournant décisif après trois défaites en quatre matchs, dont une cuisante défaite 2-1 à domicile contre Bournemouth. Ce passage à vide représente un net revers pour un groupe qui n’avait concédé que trois revers en 49 matchs toutes compétitions confondues. L’analyste comportemental Darren Stanton, surnommé le « détecteur de mensonges humain », estime que l’attitude d’Arteta après la rencontre traduit un entraîneur qui sent son fauteuil vaciller, lui qui bénéficiait jusqu’alors d’une confortable avance.
Arteta a quitté le stade furieux après la défaite contre Bournemouth.
Selon Stanton, l’entraîneur d’Arsenal a manifesté des signes physiologiques évidents de stress et de rage contenue lors de ses obligations médiatiques après la défaite du week-end. L’analyse a mis en évidence des indices non verbaux spécifiques, tels que le fait de se mordre les lèvres, qui traduisent un combat intérieur intense pour rester professionnel face à une frustration grandissante.
Analysant la conférence de presse de l’Espagnol pour OLBG, Stanton a expliqué : « Mikel Arteta a donné une interview fantastique du point de vue d’un analyste du langage corporel. Nous l’avons vu laisser transparaître des expressions de véritable colère. Il était absolument furieux contre son équipe pour ce qui s’est passé contre Bournemouth, mais ce n’est pas seulement à cause de ce résultat. Il est tellement en colère contre ce qu’ils sont devenus lors des derniers matchs, même avant ce dernier revers. Pourtant, Arteta se retenait. On observe une répression labiale : il veut dire des choses qu’il sait ne pas pouvoir dire ; on voit donc l’effort autour de ses lèvres pour s’empêcher de laisser quoi que ce soit s’échapper. »
Signes de détresse interne
L’analyse souligne que la pression de la course au titre et les lourds investissements effectués dans l’effectif exposent Arteta à une vulnérabilité accrue. Selon Stanton, l’augmentation de la fréquence des clignements des yeux et les expressions de mépris de l’entraîneur traduisent un doute sur la pérennité de son mandat à l’Emirates Stadium.
Détaillant les signes d'anxiété concernant la situation actuelle de l'entraîneur, Stanton a ajouté : « On voit bien qu'il sait que cette défaite contre Bournemouth ne va pas le mettre en valeur en tant qu'entraîneur. On observe des lèvres pincées, une fréquence de clignement des yeux qui a pratiquement doublé, ainsi que des signes évidents de stress et d'anxiété face à sa propre situation. Il ressent la pression.
On observe aussi des signes évidents de mépris. Il craint d’être limogé à ce rythme, en raison de la situation dans laquelle se trouvait son équipe il y a quelques semaines à peine, de l’argent dépensé pour les joueurs qu’il voulait, et les indices en sont manifestes. Un profond bouleversement interne est en train de se produire dans les émotions d’Arteta. C’est comme s’il faisait mentalement les cent pas, exprimant toute cette anxiété, cette frustration et cette colère. Arteta envoie tous les signaux d’un homme qui ne croit pas qu’il restera en poste très longtemps. »
- AFP
Une fin de saison décisive pour le titre
Arteta doit stopper la série d’un seul succès en quatre matchs afin de préserver la marge de six points d’Arsenal sur Manchester City, qui possède toutefois une rencontre en moins, élément décisif. Après le choc décisif à l’Etihad dimanche prochain, les Gunners recevront Newcastle United fin avril, puis enchaîneront un mois de mai chargé avec Fulham, West Ham, Burnley et Crystal Palace. S’ils ne retrouvent pas rapidement le niveau qui leur a permis de signer 21 victoires en championnat, la patience de la direction risque d’atteindre ses limites, alors que la pression de cette course au titre intense monte d’un cran.