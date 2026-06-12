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Selon un ancien défenseur de Tottenham, Micky van de Ven possède le potentiel pour « passer au niveau supérieur » et se hisser parmi « les meilleurs au monde ». Reste à savoir s’il doit pour cela changer de club
Titulaire avec les Spurs, Van de Ven a rencontré des difficultés.
Âgé de 25 ans et réputé pour sa vitesse fulgurante, le joueur a rejoint les Spurs en provenance de Wolfsburg lors de l’été 2023. Il se rapproche rapidement de la barre des 100 apparitions officielles sous les couleurs de ce grand club de Premier League, toutes compétitions confondues.
Un succès en Ligue Europa a été savouré, sans oublier une participation à la Ligue des champions, mais deux 17es places consécutives ont précipité Tottenham dans une lutte contre la relégation que peu d’observateurs avaient anticipée.
Les progrès collectifs se faisant toujours attendre, les observateurs s’interrogent sur la durée du séjour des cadres au sein du club. L’ambition personnelle entre forcément en ligne de compte lorsque l’on doit prendre des décisions majeures pour sa carrière.
Si le Néerlandais décidait de partir, les prétendants ne manqueraient pas : son expérience du très haut niveau et ses qualités athlétiques le destinent inévitablement aux plus grands clubs européens.
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Van de Ven a-t-il le potentiel pour s’imposer comme le meilleur défenseur central de la planète ?
Malgré des performances collectives mitigées des Spurs, la cote de Van de Ven ne cesse de grimper. Interrogé sur la possibilité que le Néerlandais devienne le défenseur central le plus complet de la planète, l’ancienne star de Tottenham Alderweireld – s’exprimant en collaboration avec BOYLE Sports – a déclaré à GOAL : « Oui, [Van de Ven] possède un atout majeur et tout le monde évoque bien sûr sa vitesse ; elle est réelle et lui permet de gérer les duels en un contre un avec beaucoup d’espace derrière lui.
Il possède la bonne mentalité. Ce n'est jamais simple de maintenir son niveau quand l'équipe traverse une passe difficile, car il veut à tout prix aider. Je ne pense pas qu'il ait connu sa meilleure saison en raison des performances du club, mais il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde.
« Bien sûr, il doit encore progresser, mais son développement dépend aussi des performances de l’équipe. Il possède les qualités pour devenir excellent. Il est encore jeune, il peut donc continuer à se perfectionner et, espérons-le, il choisira de le faire au sein du club. »
Van de Ven, annoncé à Liverpool, aura-t-il besoin d’un transfert en 2026 ?
Van de Van devrait renforcer Liverpool, qui a vu Ibrahima Konaté partir libre et qui se prépare à l’anniversaire des 35 ans de son capitaine Virgil van Dijk en juillet. Les Reds ont besoin de renfort tant pour aujourd’hui que pour l’avenir.
Toute offre mirobolante en provenance de Merseyside mettrait à l’épreuve la détermination des Spurs à conserver leurs joueurs vedettes dans leur environnement actuel. Le club doit convaincre ceux qui envisagent un changement de décor qu’un renversement de situation est possible après deux saisons à oublier.
Interrogé sur la capacité de Van de Ven à s’épanouir à Londres ou sur les bénéfices d’un départ vers Liverpool, l’ancien international belge Alderweireld a ajouté : « Oui, je pense que oui, vous avez maintenant un nouvel entraîneur. Il faut laisser au nouvel entraîneur le temps de construire. Les Spurs sont un club incroyable, avec un stade et un centre d’entraînement de premier plan. Si les résultats sont au rendez-vous, je suis convaincu que nous prendrons du plaisir à jouer ici et à accomplir de grandes choses.
« Oui, je pense donc qu'il ferait bien de rester. La saison écoulée a été difficile, mais une nouvelle page se tourne et j'espère que les Spurs retrouveront rapidement le chemin de la victoire. »
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De Zerbi espère inverser la tendance pour Tottenham
Roberto De Zerbi a pris les rênes de Tottenham après avoir contribué à maintenir le club en Premier League lors de la saison 2025-2026. Il a réinstauré un véritable esprit de combat, les Spurs ayant prouvé qu’ils pouvaient se transcender quand il le fallait.
Van de Ven, dont le contrat court jusqu’en 2029, pourrait jouer un rôle clé dans la quête de points supplémentaires s’il prolonge son engagement. Ses qualités de combattant sont désormais essentielles pour réveiller un géant endormi.
Toby Alderweireld s’est confié en exclusivité à GOAL en partenariat avec BOYLE Sports 2 Goals Ahead. Grâce à cette offre de paiement anticipé, les parieurs peuvent soutenir leur équipe : si elle mène de deux buts à n’importe quel moment des 90 minutes (2-0, 3-1, 4-2…), BOYLE Sports valide immédiatement le pari comme gagnant, quel que soit le score final. Rendez-vous sur BOYLE Sports pour plus de détails.