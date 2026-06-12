Selon un ancien défenseur de Tottenham, Micky van de Ven possède le potentiel pour « passer au niveau supérieur » et se hisser parmi « les meilleurs au monde ». Reste à savoir s’il doit pour cela changer de club

Âgé de 25 ans et réputé pour sa vitesse fulgurante, le joueur a rejoint les Spurs en provenance de Wolfsburg lors de l’été 2023. Il se rapproche rapidement de la barre des 100 apparitions officielles sous les couleurs de ce grand club de Premier League, toutes compétitions confondues.

Un succès en Ligue Europa a été savouré, sans oublier une participation à la Ligue des champions, mais deux 17es places consécutives ont précipité Tottenham dans une lutte contre la relégation que peu d’observateurs avaient anticipée.

Les progrès collectifs se faisant toujours attendre, les observateurs s’interrogent sur la durée du séjour des cadres au sein du club. L’ambition personnelle entre forcément en ligne de compte lorsque l’on doit prendre des décisions majeures pour sa carrière.

Si le Néerlandais décidait de partir, les prétendants ne manqueraient pas : son expérience du très haut niveau et ses qualités athlétiques le destinent inévitablement aux plus grands clubs européens.