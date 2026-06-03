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Selon Steven Gerrard, Declan Rice, le milieu phare d’Arsenal, ne figure « pas encore » parmi les prétendants au Ballon d’Or
Rice a joué un rôle clé dans le retour des grands titres à Arsenal.
Nombreux sont les observateurs qui estiment que Rice pourrait prétendre au Ballon d’Or en 2026, tant son influence s’avère décisive à l’Emirates Stadium. Pilier du milieu de terrain d’Mikel Arteta, il a contribué de manière significative au retour du titre de Premier League dans le nord de Londres, vingt-deux ans après la dernière étoile des Gunners.
Recruté en 2023 pour un montant record de 105 millions de livres (141 millions de dollars), ce produit du centre de formation de West Ham a été un élément quasi constant d’une équipe qui a considérablement progressé sous son impulsion.
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L'Angleterre s'apprête à entamer une nouvelle quête de gloire en Coupe du monde.
Rice s’est révélé être l’une des dernières pièces d’un puzzle complexe qui a permis à l’Angleterre de remporter des trophées. Les Three Lions, privés de succès majeur depuis soixante ans, misent sur lui pour devenir leur talisman lors de la tournée estivale nord-américaine.
Un sacre mondial avec les Three Lions propulserait ce joueur, déjà perçu comme le futur capitaine de son pays, parmi les prétendants au Ballon d’Or, lui offrant une forme de revanche après la déception de la finale de la Ligue des champions avec son club.
Fowler estime toutefois que Rice n’est pas encore prêt pour le titre de « meilleur joueur de la planète ». Comparé à l’ancien capitaine des Three Lions et icône de Liverpool, Steven Gerrard – troisième du Ballon d’Or 2005 –, le milieu des Gunners doit encore gravir plusieurs échelons pour atteindre le sommet.
Pourquoi Rice n’a pas encore atteint le niveau de la légende liverpuldienne Gerrard
L’ancien attaquant des Three Lions, Robbie Fowler, s’est confié en exclusivité à GOAL via BetMGM. Interrogé sur la capacité de Declan Rice à devenir un candidat régulier au Ballon d’Or, il a déclaré : « J’apprécie Declan Rice.
Quand on évoque son talent, on le compare inévitablement à des joueurs comme Stevie G. Honnêtement, je ne le vois pas encore à son niveau. Ce n’est pas par fidélité à Liverpool. Depuis son arrivée à Arsenal, Rice est devenu un joueur plus complet, mais il n’a pas encore atteint le standard fixé par Gerrard. Gerrard, lui, n’a jamais remporté le Ballon d’Or.
On ne peut pas dire qu’il n’a pas progressé : il a été excellent pour Arsenal et a clairement franchi un cap. Mais, en toute honnêteté, je pense qu’il lui reste encore un palier à franchir. On pourrait croire que je le critique, mais ce n’est pas le cas. Je considère Declan Rice comme un joueur fantastique, mais je ne le vois pas encore au niveau requis pour figurer parmi les prétendants au Ballon d’Or. »
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Le Ballon d’Or viendra-t-il un jour couronner la carrière de Rice ?
Lors du vote pour le Ballon d’Or 2025, Rice s’est classé loin derrière, à la 27e place. Il n’avait toutefois pas remporté de titre majeur avec Arsenal avant que ses performances ne soient évaluées par des observateurs du monde entier.
Il compte désormais un titre national à son palmarès et est passé tout près d’un doublé historique avec les Gunners. Son attention se tourne désormais vers les compétitions internationales.
Ce natif de Kingston-upon-Thames, d’un naturel modeste, sera le premier à admettre qu’il n’est pas encore au niveau de Gerrard en termes de talent à ce stade de sa carrière, mais son intention est d’atteindre ce niveau et il n’a jamais été du genre à reculer devant un défi – ce qui signifie qu’un triomphe au Ballon d’Or pourrait bien faire partie de son avenir.