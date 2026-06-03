L’ancien attaquant des Three Lions, Robbie Fowler, s’est confié en exclusivité à GOAL via BetMGM. Interrogé sur la capacité de Declan Rice à devenir un candidat régulier au Ballon d’Or, il a déclaré : « J’apprécie Declan Rice.

Quand on évoque son talent, on le compare inévitablement à des joueurs comme Stevie G. Honnêtement, je ne le vois pas encore à son niveau. Ce n’est pas par fidélité à Liverpool. Depuis son arrivée à Arsenal, Rice est devenu un joueur plus complet, mais il n’a pas encore atteint le standard fixé par Gerrard. Gerrard, lui, n’a jamais remporté le Ballon d’Or.

On ne peut pas dire qu’il n’a pas progressé : il a été excellent pour Arsenal et a clairement franchi un cap. Mais, en toute honnêteté, je pense qu’il lui reste encore un palier à franchir. On pourrait croire que je le critique, mais ce n’est pas le cas. Je considère Declan Rice comme un joueur fantastique, mais je ne le vois pas encore au niveau requis pour figurer parmi les prétendants au Ballon d’Or. »