Le mercato du Milan n’a pas encore entré dans le vif du sujet et a même pris un certain retard par rapport à ses concurrents, en partie à cause du long processus de sélection mené par Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic pour choisir les cadres qui accompagneront le nouvel entraîneur Ruben Amorim. Ces derniers jours, le technicien portugais a appelé plusieurs cadres du groupe – Maignan et Rabiot en tête – afin de les rassurer sur le nouveau projet sportif et de leur confirmer leur rôle clé. Il attend toutefois des renforts pour finaliser l’effectif.