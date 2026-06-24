Le mercato du Milan n’a pas encore entré dans le vif du sujet et a même pris un certain retard par rapport à ses concurrents, en partie à cause du long processus de sélection mené par Gerry Cardinale et Zlatan Ibrahimovic pour choisir les cadres qui accompagneront le nouvel entraîneur Ruben Amorim. Ces derniers jours, le technicien portugais a appelé plusieurs cadres du groupe – Maignan et Rabiot en tête – afin de les rassurer sur le nouveau projet sportif et de leur confirmer leur rôle clé. Il attend toutefois des renforts pour finaliser l’effectif.
Traduit par
Selon Sportitalia, le Milan AC a entamé les premiers contacts pour recruter Richard Rios, actuellement au Benfica. La Roma, qui avait envisagé de le recruter en 2025, n’a pas réussi à concrétiser son approche, tandis que Naples suit aussi de près le joueur
LES REGARDS SONT Tournés VERS LE PORTUGAL
En attendant de voir quelles opportunités concrètes se présenteront sur le marché destransferts, selon Sportitalia, le club rossonero et son nouveau directeur des transferts, Hendrik Almstadt, commencent à explorer certaines pistes pour renforcer l'effectif. Une des pistes mène au Portugal, plus précisément au Benfica, où le milieu de terrain colombien Richard Rios, né en 2000, n’est pas pleinement satisfait de sa première saison européenne. Malgré 45 matchs disputés et des statistiques flatteuses (8 buts, 6 passes décisives), l’ancien joueur de Palmeiras, déjà ciblé par la Roma l’été dernier, envisage un départ pour un nouveau projet.
UN large public apprécie ce style de jeu.
Selon Sportitalia, le Milan AC figure parmi les clubs ayant déjà pris des renseignements sur le joueur et engagé les premières démarches de contact. Il s’agit pour l’instant d’échanges informels destinés à vérifier sa disponibilité potentielle pour un transfert en Italie, ainsi que les conditions fixées par Benfica, qui l’avait recruté il y a un an environ 27 millions d’euros auprès de Palmeiras et lui avait fait signer un contrat courant jusqu’en juin 2030. L’Atlético de Madrid, Bournemouth et Naples suivraient également le dossier.