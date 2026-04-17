Getty Images Sport
Traduit par
Selon Sergio Agüero, Arsenal aborde le match décisif pour le titre contre Manchester City en souffrant d’« anxiété et de nervosité »
La pression monte sur les Gunners
Alors que la course au titre de Premier League entre dans sa phase finale, Agüero estime que la pression des attentes commence à peser sur l’équipe de Mikel Arteta. Alors qu’Arsenal vise son premier sacre depuis vingt ans, l’Argentin affirme que la bataille psychologique est désormais aussi exigeante que l’effort physique sur le terrain.
S’adressant à Stake au sujet de l’ambiance qui règne au sein du club du nord de Londres, Agüero a déclaré : « Je ne sais pas si la situation est si critique, mais ils subissent une pression énorme. Ils occupent la première place du classement et cela fait de nombreuses années qu’Arsenal n’a pas remporté la Premier League. Toutes les équipes les affrontent avec une motivation supplémentaire, et derrière eux se trouve City, qui ne pardonne jamais. Il y a beaucoup d’anxiété et de nervosité. Parfois, quand on veut tout faire correctement, on finit par commettre des erreurs. C’est normal : les joueurs veulent tout faire parfaitement et, mentalement, ils vont plus vite que le jeu. »
- Getty Images Sport
Le jeu d’échecs tactique d’Arteta
Le choc imminent entre Manchester City et Arsenal s’annonce comme un tournant potentiel dans la course au titre. Les Gunners occupent la première place avec 70 points en 32 matchs, tandis que City, deuxième avec 64 points, dispose d’une rencontre en retard cruciale. Les deux entraîneurs, qui se connaissent parfaitement pour avoir collaboré à Manchester, s’attendent à une rencontre prudente mais intense, où chaque détail comptera à l’Etihad.
« C'est un match étrange. Les deux entraîneurs se connaissent parfaitement, ils savent où attaquer et où se trouvent les faiblesses de l'adversaire », explique Agüero. « Parfois, ces matchs sont très pauvres en buts, parfois ils s'ouvrent et deviennent un grand spectacle pour les supporters. Je pense que City va imposer son rythme dès les 10 à 15 premières minutes, accélérer et prendre le contrôle du ballon. Un score de 2-0 ou 2-1 en faveur des Citizens me semble possible. J’espère que City ne souffrira pas trop, mais s’il ne mène que d’un but, il devra sans doute serrer les dents dans le money time. »
L'obstacle psychologique d'Arsenal
Si Arsenal a proposé l’un des jeux les plus spectaculaires du championnat cette saison, des failles sont apparues ces dernières semaines, à mesure que la pression augmentait. Une défaite en finale de la Carabao Cup contre Manchester City, une sortie prématurée de la FA Cup face à Southampton, puis une surprenante défaite à domicile contre Bournemouth ont mis en lumière des lacunes mentales. Pour Agüero, la clé réside dans la capacité des Gunners à garder leur sang-froid ; il mise sur l’expérience d’Arteta sous Guardiola pour guider le groupe à travers les dernières semaines décisives de la saison.
Analysant l’état d’esprit actuel des Gunners, l’ancien buteur a déclaré : « Je pense que c’est surtout une question de mental. Arsenal joue bien ; la seule chose qui pèse sur eux, c’est d’être en tête. Tout dépend de l’expérience acquise par Arteta lors de son passage à City et de la communication qu’il pourra établir avec les joueurs pour aider Arsenal à devenir champion. Ils doivent penser match après match. Même contre City, ne pas perdre est la seule façon, selon moi, pour Arsenal de remporter le titre. »
- Getty Images Sport
City, grand favori pour le titre
Malgré la forme impressionnante d’Arsenal, Agüero est convaincu que son ancien club possède la détermination nécessaire pour dépasser ses rivaux. Il s’attend à ce que City conserve un bilan parfait jusqu’en mai, mettant ainsi la pression sur Arsenal pour qu’il suive un rythme qui, par le passé, a eu raison de nombreux prétendants.
Interrogé sur l’issue finale, l’ancien attaquant a tranché : « Je vois City remporter le titre. Connaissant le club et Pep, je ne pense pas qu’ils laisseront filer le moindre point. Les joueurs de City sont convaincus qu’à un moment donné Arsenal va trébucher, et cela suffira – pourvu que City gagne tous ses matchs. »