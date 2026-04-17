Selon Sergio Agüero, Arsenal aborde le match décisif pour le titre contre Manchester City en souffrant d’« anxiété et de nervosité »

Alors que la course au titre de Premier League entre dans sa phase finale, Agüero estime que la pression des attentes commence à peser sur l’équipe de Mikel Arteta. Alors qu’Arsenal vise son premier sacre depuis vingt ans, l’Argentin affirme que la bataille psychologique est désormais aussi exigeante que l’effort physique sur le terrain.

S’adressant à Stake au sujet de l’ambiance qui règne au sein du club du nord de Londres, Agüero a déclaré : « Je ne sais pas si la situation est si critique, mais ils subissent une pression énorme. Ils occupent la première place du classement et cela fait de nombreuses années qu’Arsenal n’a pas remporté la Premier League. Toutes les équipes les affrontent avec une motivation supplémentaire, et derrière eux se trouve City, qui ne pardonne jamais. Il y a beaucoup d’anxiété et de nervosité. Parfois, quand on veut tout faire correctement, on finit par commettre des erreurs. C’est normal : les joueurs veulent tout faire parfaitement et, mentalement, ils vont plus vite que le jeu. »