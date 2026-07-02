« L'Inter va recruter deux défenseurs. L'un d'eux est Trevor Chalobah. Les discussions se poursuivent : aucun accord définitif n'a encore été trouvé, mais l'Inter est en pourparlers avec les agents du joueur. Des discussions directes ont eu lieu et le profil de l’Anglais reste donc sur les radars, l’Inter ayant déjà approché son entourage. Le Como a proposé 25 millions d’euros plus des bonus, offre jugéeinsuffisante par Chelsea, qui en demande davantage. En conséquence, les Nerazzurri maintiennent la piste Chalobah tandis que celle menant à Solet est gelée, les pourparlers ayant calé.





Concernant Khalaili, Naples a pris les devants en trouvant un accord avec le joueur. Manna doit toutefois finaliser les départs. L’Inter s’active pour le recruter, a discuté avec ses agents et pris contact avec l’Union Saint-Gilloise. Le club milanais envisage sérieusement de passer à l’action. La priorité est Khalaili pour le moment, même si un autre arrière droit de la Premier League a été proposé.