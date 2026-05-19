(C)Getty Images
Traduit par
Selon Roberto De Zerbi, la rivalité avec Tottenham doit pousser ses joueurs à se dépasser pour assurer le maintien en Premier League
Les Spurs abordent un match crucial pour leur survie en championnat.
Tottenham aborde la dernière ligne droite de la saison avec deux points d’avance sur la zone de relégation, et une différence de buts nettement supérieure à celle de son rival local, West Ham United, tout en ayant disputé un match de moins. L’équipe de De Zerbi n’a besoin que d’un seul point lors de ses deux dernières sorties, contre Chelsea et Everton, pour assurer mathématiquement son maintien en Premier League. Un déplacement redoutable à Stamford Bridge l’attend ensuite, où les supporters adverses chercheront à aggraver la situation déjà délicate des visiteurs. Cependant, le technicien italien a exhorté ses joueurs à transformer cette ambiance hostile en atout.
- Getty Images Sport
De Zerbi savoure l’hostilité extérieure
Vigilant à la veille du derby londonien décisif, De Zerbi a rappelé aux médias que la haine apparemment généralisée des supporters rivaux, qui réclament la relégation des Spurs, devait servir de carburant à sa troupe. Assumant cette pression intense et ces rivalités historiques, l’ancien mentor de Brighton a déclaré : « Nous devons puiser une nouvelle motivation dans cette pression. Si tout le monde souhaite la relégation de Tottenham, c’est une grande source de motivation pour moi, et j’espère que c’est aussi le cas pour mes joueurs. Nous devons accepter que le football est beau grâce à la rivalité. Il est bon de s’imaginer en train de célébrer la victoire dans leur stade. C’est pour ça que le football est comme ça, non ? »
La fierté est le moteur ultime
Depuis l’arrivée de De Zerbi sur le banc, les Spurs ont affiché une solidité défensive remarquable, concédant seulement un but en première période lors de ses cinq premiers matchs. Exigeant de ses joueurs qu’ils transforment l’animosité collective en une performance combative, l’entraîneur a déclaré : « C’est une motivation, c’est un défi. Plus l’obstacle est difficile, plus il est facile pour nous de trouver une nouvelle motivation et de rester concentrés afin de demeurer soudés du début à la fin du match.
La fierté est une motivation incroyable. Si tout le monde veut voir Tottenham relégué, alors cette fierté doit être la plus grande des motivations pour chaque joueur, chaque supporter et chaque membre du club. »
- Getty Images Sport
La malédiction de Stamford Bridge va enfin prendre fin
Tottenham doit d’abord effacer un bilan historique catastrophique à Stamford Bridge, où il n’a gagné qu’une fois lors de ses 35 derniers déplacements en championnat face à Chelsea. Bien qu’un match nul lui suffise, De Zerbi a formellement mis en garde son groupe contre toute tentation de jouer la sécurité mardi soir, ajoutant : « Nous ne pouvons pas aborder le match en pensant au match nul. Nous devons aborder le match, nous nous préparons pour le match et nous en discutons en réunion dans le but de le remporter. Tout le monde veut se maintenir, tout le monde veut atteindre cet objectif, et ensuite nous pourrons parler de tout. »