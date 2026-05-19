Depuis l’arrivée de De Zerbi sur le banc, les Spurs ont affiché une solidité défensive remarquable, concédant seulement un but en première période lors de ses cinq premiers matchs. Exigeant de ses joueurs qu’ils transforment l’animosité collective en une performance combative, l’entraîneur a déclaré : « C’est une motivation, c’est un défi. Plus l’obstacle est difficile, plus il est facile pour nous de trouver une nouvelle motivation et de rester concentrés afin de demeurer soudés du début à la fin du match.

La fierté est une motivation incroyable. Si tout le monde veut voir Tottenham relégué, alors cette fierté doit être la plus grande des motivations pour chaque joueur, chaque supporter et chaque membre du club. »