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Selon Rio Ferdinand, Manchester United pourrait s’intéresser à deux joueurs de Tottenham en cas de relégation des Spurs en Championship
Le spectre de la relégation plane sur Tottenham
Malgré la récente nomination de Roberto De Zerbi pour redresser la barre, une défaite dès son premier match contre Sunderland a laissé l'équipe enlisée dans les trois dernières places du classement, alors qu'il ne reste plus que six journées à disputer en Premier League. La menace d’une relégation en Championship plane, et les spéculations sur l’avenir des meilleurs éléments du groupe s’intensifient. Un exode massif est redouté : plusieurs cadres de l’équipe première pourraient être cédés à prix réduit à des rivaux nationaux ou européens si les Spurs ne parviennent pas à se maintenir.
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Les recommandations de transfert de Ferdinand
Invité de l’émission « Rio Ferdinand Presents », l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre a été interrogé sur les joueurs du effectif actuel des Spurs qu’il aimerait voir rejoindre Old Trafford. Après une brève hésitation liée à la forme actuelle du club, il a finalement transmis deux noms précis aux dirigeants de Manchester United. Ferdinand a déclaré : « Aucun pour l’instant. Je n’en vois aucun que je prendrais, surtout vu la façon dont ils jouent en ce moment. [Micky] Van de Ven, peut-être. Van de Ven et Djed Spence, en fait. Djed Spence. »
Saha approuve le recrutement de Van de Ven.
Ferdinand n'est pas la seule ancienne star de Manchester United à recommander le recrutement de ce défenseur international néerlandais. Louis Saha s'est également prononcé en faveur d'un éventuel transfert de ce défenseur central rapide, estimant qu'il possède le niveau de qualité nécessaire pour faire de Manchester United un véritable prétendant au titre. Saha a justifié cette opinion en déclarant : « Nous possédons déjà des atouts en attaque et sur les ailes, ainsi qu’un bon nombre de solutions en défense, mais Micky van de Ven constituerait une addition pertinente s’il était transférable. C’est le type de joueur capable d’élever United d’un cran. »
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Les Spurs doivent trouver un moyen de s'en sortir
Reste à voir si Manchester United suivra ces recommandations, mais l’issue de la lutte pour le maintien de Tottenham devrait sans aucun doute dicter le rythme du prochain mercato. Pour l’instant, les Spurs doivent trouver le moyen de s’en sortir lors de leurs derniers matchs, sous peine de voir leurs meilleurs éléments partir chez leurs rivaux traditionnels du « Big Six ».