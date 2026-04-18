Selon Rio Ferdinand, Manchester United pourrait s’intéresser à deux joueurs de Tottenham en cas de relégation des Spurs en Championship

Malgré la récente nomination de Roberto De Zerbi pour redresser la barre, une défaite dès son premier match contre Sunderland a laissé l'équipe enlisée dans les trois dernières places du classement, alors qu'il ne reste plus que six journées à disputer en Premier League. La menace d’une relégation en Championship plane, et les spéculations sur l’avenir des meilleurs éléments du groupe s’intensifient. Un exode massif est redouté : plusieurs cadres de l’équipe première pourraient être cédés à prix réduit à des rivaux nationaux ou européens si les Spurs ne parviennent pas à se maintenir.