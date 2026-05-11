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Selon Rio Ferdinand, le PSG est « supérieur » à Arsenal, mais il estime que l'équipe de Mikel Arteta a les atouts pour remporter la Ligue des champions
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Ferdinand mise sur les Gunners pour briller en Europe
Arsenal se trouve à deux doigts d'entrer dans l'histoire alors qu'il se prépare pour une finale de Ligue des champions qui s'annonce mémorable contre le PSG. Après que les exploits de Bukayo Saka face à l'Atlético de Madrid ont assuré leur place dans cette finale, le club du nord de Londres vise désormais un doublé historique en Premier League et en Ligue des champions.
Invité sur sa chaîne YouTube « Ferdinand Presents », l’ancien défenseur central anglais s’est montré catégorique : « J’ai dit qu’Arsenal remporterait le championnat cette année et je pense qu’Arsenal remportera le championnat, a-t-il déclaré. Et je pense désormais qu’Arsenal va remporter la Ligue des champions, les gars. »
« Le PSG est supérieur sur le plan footballistique », assure l’ancien défenseur.
Malgré ses pronostics, Ferdinand a reconnu que l’équipe de Luis Enrique disposait d’un plus grand potentiel brut et d’une plus grande souplesse tactique. Champions de Ligue 1, les Parisiens ont été les buteurs les plus prolifiques de la compétition, avec 44 réalisations jusqu’à la finale de Budapest, contre 29 pour Arsenal.
Ferdinand a encensé le projet parisien, affirmant : « Le PSG est la meilleure équipe, à 100 %. Actuellement, il possède le groupe le plus complet, le meilleur collectif, le style de jeu le plus séduisant ; c’est l’équipe la plus agréable à regarder sur la planète et son entraîneur est, selon moi, le meilleur aujourd’hui. »
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Le facteur des coups de pied arrêtés
Pour Ferdinand, la clé du match réside dans la supériorité physique d’Arsenal et sa maîtrise des coups de pied arrêtés. Il estime que les lacunes défensives du PSG sur corners et coups francs profiteront aux spécialistes parfaitement rodés d’Arteta.
« Ils sont clairement mal à l’aise sur les coups de pied arrêtés », analyse Ferdinand. « Même le Bayern Munich, qui n’est pas réputé pour sa maîtrise des CPA, les a mis en difficulté, et j’ai pu le constater à plusieurs reprises cette saison. C’est la meilleure équipe de Premier League dans ce domaine, et si elle obtient des coups francs ou des corners, elle peut faire des dégâts face à cette modeste équipe du PSG.
« Physiquement, sur les coups de pied arrêtés, le PSG ne peut pas rivaliser avec Arsenal, et si les Gunners parviennent à récupérer le ballon et à obtenir des coups francs près de la surface, voire à la ligne médiane, ils vont faire des dégâts. »
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L’analyse de Gary Neville sous un angle différent
Si Rio Ferdinand se montre confiant, son ancien coéquipier Gary Neville affiche un scepticisme assumé. Selon l’ex-latéral droit, un doublé de l’équipe d’Arteta la propulserait dans une « autre dimension », mais il estime que les Parisiens possèdent déjà une avance trop significative pour être rattrapés à ce stade.
Dans son podcast sur Sky Sports, il a déclaré : « Le PSG est supérieur, c’est incontestable. Sur les deux dernières saisons, il a prouvé être plus fort qu’Arsenal. On sent que le moment est venu pour le club parisien de doubler la mise et pour Luis Enrique de rejoindre le club très fermé des entraîneurs ayant réalisé cet exploit. »