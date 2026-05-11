Selon Rio Ferdinand, le PSG est « supérieur » à Arsenal, mais il estime que l'équipe de Mikel Arteta a les atouts pour remporter la Ligue des champions

Pour Ferdinand, la clé du match réside dans la supériorité physique d’Arsenal et sa maîtrise des coups de pied arrêtés. Il estime que les lacunes défensives du PSG sur corners et coups francs profiteront aux spécialistes parfaitement rodés d’Arteta.

« Ils sont clairement mal à l’aise sur les coups de pied arrêtés », analyse Ferdinand. « Même le Bayern Munich, qui n’est pas réputé pour sa maîtrise des CPA, les a mis en difficulté, et j’ai pu le constater à plusieurs reprises cette saison. C’est la meilleure équipe de Premier League dans ce domaine, et si elle obtient des coups francs ou des corners, elle peut faire des dégâts face à cette modeste équipe du PSG.

« Physiquement, sur les coups de pied arrêtés, le PSG ne peut pas rivaliser avec Arsenal, et si les Gunners parviennent à récupérer le ballon et à obtenir des coups francs près de la surface, voire à la ligne médiane, ils vont faire des dégâts. »



