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Selon plusieurs sources, Mason Greenwood se montrerait peu discipliné à l’entraînement à Marseille, ce qui génèrerait une « mauvaise ambiance »
Belhanda s’interroge sur le professionnalisme
L’ancienne star de Ligue 1, Younes Belhanda, a relancé le débat sur l’implication de Mason Greenwood lors des séances quotidiennes au centre Robert-Louis-Dreyfus.
Invité sur RMC, le milieu de terrain marocain a livré un constat sans appel au sujet de l’attaquant anglais, rappelant qu’un grand talent ne dispense pas de respecter les règles de vie collective, surtout quand les cadres doivent montrer l’exemple.
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« Il fait ce qu’il veut », assure-t-on.
Belhanda a pointé du doigt ce qui se passe à l’abri des regards pendant la semaine d’entraînement. Il suggère que Greenwood profiterait d’un traitement de faveur qui irrite certains membres de l’encadrement. Selon lui, l’attaquant ne respecterait pas toujours les consignes tactiques imposées au reste du groupe par le staff technique.
Belhanda a détaillé ses griefs : « Greenwood ? D’après ce que j’ai compris, il n’est pas si impressionnant à l’entraînement. J’ai entendu des choses : il fait un peu ce qu’il veut. Certes, il a gagné plusieurs matchs, mais s’il crée une mauvaise ambiance, s’il bénéficie de privilèges spéciaux et s’il fait ce qu’il veut à l’entraînement, ce n’est pas le bon exemple. »
« Il doit montrer l'exemple. »
Selon l’analyste, Greenwood, recrue très médiatisée et pièce maîtresse de l’attaque de l’OM, porte une responsabilité plus lourde que la plupart de ses coéquipiers. Cette saison, l’attaquant a brillé sur le terrain, inscrivant 25 buts et délivrant 10 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Cependant, à Marseille, tout manque d’effort perçu ou tout traitement de faveur peut rapidement susciter des tensions dans le vestiaire et parmi les supporters passionnés.
Belhanda a poursuivi son analyse en soulignant que les stars du club doivent faire preuve de leadership : « Surtout un leader technique, un leader offensif. Il doit montrer l'exemple à l'entraînement et en dehors. »
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La tension monte dans le camp marseillais
Malgré les buts de Greenwood, Marseille pointe à la sixième place de la Ligue 1 avec 52 points – à seulement deux unités de Lille, quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des champions – alors qu’il ne reste plus que quatre journées à disputer. L’OM n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs sous la houlette de Habib Beye, déjà sous pression depuis qu’il a succédé à Roberto De Zerbi en février.