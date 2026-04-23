L’ancienne star de Ligue 1, Younes Belhanda, a relancé le débat sur l’implication de Mason Greenwood lors des séances quotidiennes au centre Robert-Louis-Dreyfus.

Invité sur RMC, le milieu de terrain marocain a livré un constat sans appel au sujet de l’attaquant anglais, rappelant qu’un grand talent ne dispense pas de respecter les règles de vie collective, surtout quand les cadres doivent montrer l’exemple.