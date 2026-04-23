L'ambiance à Chelsea s'est considérablement détériorée après la défaite 1-0 face à Manchester United, le journal The Sun faisant état d'une confrontation houleuse à la mi-temps. Garnacho, qui affrontait son ancien club, s'est retrouvé au cœur d'une tempête dans les vestiaires, ses coéquipiers lui faisant part de leur frustration face à sa prestation.

Selon le tabloid, plusieurs de ses coéquipiers se sont vivement pris à lui dans le vestiaire à la mi-temps, après une première période terne. Entré en jeu dès la 16e minute pour remplacer l’infortuné Estevao, le jeune ailier n’a guère pesé sur le match, malgré les nombreuses occasions des Blues.