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Selon plusieurs sources, les joueurs de Chelsea se sont rués vers Alejandro Garnacho à la mi-temps, la tension ayant atteint son paroxysme lors de la défaite contre Manchester United
Tensions internes à Stamford Bridge
L'ambiance à Chelsea s'est considérablement détériorée après la défaite 1-0 face à Manchester United, le journal The Sun faisant état d'une confrontation houleuse à la mi-temps. Garnacho, qui affrontait son ancien club, s'est retrouvé au cœur d'une tempête dans les vestiaires, ses coéquipiers lui faisant part de leur frustration face à sa prestation.
Selon le tabloid, plusieurs de ses coéquipiers se sont vivement pris à lui dans le vestiaire à la mi-temps, après une première période terne. Entré en jeu dès la 16e minute pour remplacer l’infortuné Estevao, le jeune ailier n’a guère pesé sur le match, malgré les nombreuses occasions des Blues.
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Garnacho en difficulté face à son ancien club
La soirée de l'Argentin a été un véritable calvaire du début à la fin. D'abord aligné à droite avant d'être replacé sur l'aile gauche, Garnacho s'est montré largement inefficace. Son engagement défensif a été particulièrement critiqué lorsqu'il a timidement tenté de contrer Bruno Fernandes, permettant au capitaine de Manchester United de s'échapper et de délivrer la passe décisive pour le but victorieux de Matheus Cunha.
Dalot a souvent pris le dessus sur le jeune Argentin, dont la frustration s’est rapidement lue sur son visage. Pire, Cole Palmer, la star de Chelsea, a dû le réprimander après plusieurs pertes de balle, et Garnacho a finalement terminé la rencontre avec plus de 15 ballons perdus.
Manchester United savoure sa victoire
Alors que Chelsea traversait des dissensions internes, les Red Devils semblaient savourer leur victoire face à leur ancien coéquipier. Luke Shaw a publié sur Instagram une photo le montrant en train de tacler un Garnacho à terre ; une publication likée et commentée par Dalot, Fernandes, Cunha, Joshua Zirkzee, ainsi que par l’ex-Blue Mason Mount.
Au Shed End, les supporters visiteurs lui ont réservé un accueil glacial, le huant à plusieurs reprises. Les joueurs de United, exaspérés par son attitude avant son transfert de 40 millions de livres vers l’ouest de Londres, ont sans doute vu dans cette performance une confirmation de leur décision de le laisser partir après la rupture de sa relation avec Ruben Amorim.
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Des débuts laborieux à Londres
Depuis son transfert très médiatisé, Garnacho peine à justifier son coût élevé, n’ayant inscrit que huit buts en 40 apparitions. Ses récentes performances sont particulièrement inquiétantes, le joueur n’ayant pas été titularisé lors des six derniers matchs de Chelsea. Ce manque d’impact laisse penser que le club londonien envisagerait déjà de se séparer du jeune attaquant lors du mercato estival. Avec cinq défaites consécutives en championnat sans marquer le moindre but – une série noire que le club n'avait plus connue depuis 1912 –, la pression sur Garnacho et le reste de l'équipe reste à son plus haut niveau.