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Selon plusieurs sources, le capitaine d’Arsenal Martin Ødegaard affirme être heureux de rester chez les Gunners et dément catégoriquement les rumeurs de transfert vers Galatasaray, qu’il qualifie de « totalement fausses »
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Que s'est-il passé ?
Des rumeurs en provenance de Turquie ont circulé cette semaine, selon lesquelles Galatasaray serait intéressé par la star d’Arsenal, les articles affirmant même que les conditions personnelles auraient déjà été convenues entre le joueur et le club. Toutefois, selon les informations deGOAL, ces affirmations sont infondées : aucun contact concret n’a eu lieu entre le milieu de terrain et le club stambouliote.
Selon ces mêmes sources, Odegaard se dit très heureux à Arsenal, et le club souhaite évidemment conserver son capitaine, champion de Premier League. Le milieu de terrain de 27 ans, arrivé chez les Gunners en 2021, demeure une pièce maîtresse du groupe, sur le terrain comme en dehors, et la saison 2025-2026 pourrait bien être sa meilleure depuis son arrivée dans la capitale britannique.
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La carrière d'Odegaard à Arsenal
Depuis son arrivée à Londres en 2021, d’abord en prêt avant de s’engager définitivement avec le club londonien, Martin Ødegaard s’est imposé comme un maillon essentiel du projet des Gunners. Nommé capitaine en 2022 après les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Alexandre Lacazette, il a ensuite guidé Arsenal dans plusieurs courses au titre de Premier League.
La saison dernière, il a enfin décroché le titre de champion d’Angleterre, mettant fin à 22 ans d’attente pour le club londonien. Arsenal a également atteint la finale de la Ligue des champions, avant de s’incliner face au Paris Saint-Germain.
Au total, le Norvégien a disputé 234 matchs pour Arsenal, inscrit 42 buts et enrichi son palmarès du trophée de la Premier League et du Community Shield. Il a par ailleurs été désigné joueur de la saison d’Arsenal en 2022-2023 puis en 2023-2024.
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Droit de douane norvégien
Odegaard figure actuellement dans l’effectif de l’équipe de Norvège, toujours en lice dans la Coupe du monde. Le milieu de terrain a été aligné d’entrée lors de trois des quatre rencontres de son pays dans la compétition, ne manquant que le dernier match de la phase de groupes face à la France. La Norvège a remporté chacune de ces rencontres, Odegaard délivrant une passe décisive contre l’Irak, le Sénégal, puis, plus récemment, la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale.
À 27 ans, il totalise 71 sélections et cinq buts marqués. Il porte le brassard de capitaine depuis 2021, un rôle qu’il assume avec autorité. Cette Coupe du monde est la première de la Norvège depuis 1998.
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Et maintenant ?
Grâce à sa victoire en seizièmes de finale, la Norvège accède au deuxième tour à élimination directe. Elle affrontera ensuite le Brésil lors d’un match phare, programmé le 5 juillet au New York New Jersey Stadium.
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