Selon plusieurs sources, le capitaine d’Arsenal Martin Ødegaard affirme être heureux de rester chez les Gunners et dément catégoriquement les rumeurs de transfert vers Galatasaray, qu’il qualifie de « totalement fausses »

Des rumeurs en provenance de Turquie ont circulé cette semaine, selon lesquelles Galatasaray serait intéressé par la star d’Arsenal, les articles affirmant même que les conditions personnelles auraient déjà été convenues entre le joueur et le club. Toutefois, selon les informations deGOAL, ces affirmations sont infondées : aucun contact concret n’a eu lieu entre le milieu de terrain et le club stambouliote.

Selon ces mêmes sources, Odegaard se dit très heureux à Arsenal, et le club souhaite évidemment conserver son capitaine, champion de Premier League. Le milieu de terrain de 27 ans, arrivé chez les Gunners en 2021, demeure une pièce maîtresse du groupe, sur le terrain comme en dehors, et la saison 2025-2026 pourrait bien être sa meilleure depuis son arrivée dans la capitale britannique.