Alors que Ronaldo défie toujours les lois de l’âge en Saudi Pro League, le débat sur sa prochaine destination footballistique s’intensifie. Si les supporters rêvent depuis longtemps d’une éventuelle réunion avec son éternel rival Messi en MLS, Limpar estime qu’un tel transfert serait une erreur pour l’icône portugaise de 41 ans. L’ancien ailier des Gunners rappelle que l’intensité physique et le niveau de l’élite américaine sont souvent sous-estimés par ceux qui cherchent à conclure leur carrière en beauté.

« Si la MLS souhaite franchir un cap et attirer une star du calibre de Cristiano Ronaldo, cela serait bénéfique pour son rayonnement. Néanmoins, il a 41 ans aujourd’hui, il a manqué les deux derniers matchs du Portugal en raison de blessures, et la Coupe du monde se profile. J’admire des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et la façon dont ils continuent à jouer malgré tout ce qu’ils ont déjà gagné est incroyable, mais ne devrait-il pas envisager de raccrocher après la Coupe du monde ? » a déclaré Limpar à NewBettingSites.uk.