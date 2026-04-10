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Selon plusieurs sources, Cristiano Ronaldo serait mieux avisé de « raccrocher les crampons » après la Coupe du monde 2026 plutôt que de suivre Lionel Messi dans une MLS « pas facile »
Limpar met en garde Ronaldo contre un transfert en MLS
Alors que Ronaldo défie toujours les lois de l’âge en Saudi Pro League, le débat sur sa prochaine destination footballistique s’intensifie. Si les supporters rêvent depuis longtemps d’une éventuelle réunion avec son éternel rival Messi en MLS, Limpar estime qu’un tel transfert serait une erreur pour l’icône portugaise de 41 ans. L’ancien ailier des Gunners rappelle que l’intensité physique et le niveau de l’élite américaine sont souvent sous-estimés par ceux qui cherchent à conclure leur carrière en beauté.
« Si la MLS souhaite franchir un cap et attirer une star du calibre de Cristiano Ronaldo, cela serait bénéfique pour son rayonnement. Néanmoins, il a 41 ans aujourd’hui, il a manqué les deux derniers matchs du Portugal en raison de blessures, et la Coupe du monde se profile. J’admire des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et la façon dont ils continuent à jouer malgré tout ce qu’ils ont déjà gagné est incroyable, mais ne devrait-il pas envisager de raccrocher après la Coupe du monde ? » a déclaré Limpar à NewBettingSites.uk.
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Pour CR7, l’héritage compte plus que la longévité.
Limpar craint que Ronaldo ne ternisse un palmarès l’ayant conduit au sommet du football avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus. Alors que l’attaquant poursuit son 1 000e but historique, le Suédois estime que cet exploit devrait marquer son départ définitif des terrains. Il prévient que s’exiler aux États-Unis à 41 ans ne constituera pas la retraite « facile » que beaucoup imaginent.
«Pourquoi entamer une nouvelle aventure en MLS à 41 ans ? Ce n’est pas un championnat facile, il y a beaucoup de très bons joueurs là-bas. Mon message à Ronaldo est le suivant : s’il te plaît, pour le bien de ton héritage, marque tes 1 000 buts, puis arrête-toi là. Personne ne peut espérer égaler ce que tu as accompli en tant que footballeur. Allez, ne sois pas têtu, regarde la vie en face et raccroche », a ajouté Limpar.
La polémique suit Ronaldo en Arabie saoudite
Si Ronaldo continue de marquer des buts au Moyen-Orient, sa présence n’en suscite pas moins des tensions. Son équipe d’Al-Nassr est en pleine course au titre, une lutte récemment éclipsée par les critiques de joueurs rivaux sur la qualité de l’arbitrage dans le championnat. L’ancien attaquant de Brentford, Ivan Toney, désormais sous les couleurs d’Al-Ahli, a récemment suggéré que les arbitres pourraient fermer les yeux sur certains incidents pour favoriser la course au titre d’Al-Nassr.
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Et maintenant ?
Alors que la Coupe du monde 2026 se profile et que la course historique vers le seuil symbolique des 1 000 buts s’accélère, tous les regards se tournent vers l’avenir immédiat de Cristiano Ronaldo. Suivra-t-il les conseils de ses pairs et quittera-t-il la scène internationale sur une note élégante ? Ou repoussera-t-il encore ses limites avec une ultime aventure outre-Atlantique ? Quel que soit son choix, la fin de sa carrière s’annonce scrutée de près. Les prochains mois diront donc si le rideau tombera au Moyen-Orient, aux États-Unis ou sous le maillot de la sélection portugaise.