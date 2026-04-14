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Selon plusieurs sources, Cristiano Ronaldo hésiterait à s’engager en MLS, car il ne disposerait pas de la « magie » de Lionel Messi, tandis qu’on le compare à Olivier Giroud
Wright-Phillips s’interroge sur l’aptitude de Ronaldo à réussir en MLS
L’ancien attaquant de la MLS, Wright-Phillips, déconseille à Ronaldo de rejoindre la ligue nord-américaine, estimant qu’un tel choix pourrait ternir son image. Âgé de 41 ans et actuellement sous les couleurs d’Al-Nassr en Saudi Pro League, le buteur portugais serait pourtant pressenti pour retrouver Messi aux États-Unis avant de hang up ses crampons. Selon Wright-Phillips, les exigences physiques du championnat et la pression liée au statut d’icône mondiale pourraient transformer ce transfert en pari risqué. L’ancien attaquant souligne toutefois que l’impact de Messi, dont les performances avec l’Inter Miami ont rehaussé le profil international de la ligue sans altérer son niveau d’excellence sur le terrain, pourrait ne pas être reproductible par son homologue portugais.
- AFP
« Cela pourrait ternir son héritage »
Interrogé par le site de paris sportifsCovers.com, Wright-Phillips a comparé la situation à celle d’Olivier Giroud, dont l’expérience en MLS avec le LAFC a été décevante : « Je ne veux pas voir Cristiano Ronaldo en MLS – c’est trop tard dans sa carrière maintenant. Lionel Messi est toujours capable de battre ses adversaires en un contre un. Je ne suis pas sûr qu’il soit encore capable de créer cette magie. S’il n’est pas au meilleur de sa forme, un transfert en MLS pourrait même ternir son héritage.
« Quand je repense aux performances d’Olivier Giroud au LAFC, c’était difficile à regarder en tant que fan d’Arsenal, car il ne recevait pas les ballons dont il avait besoin et n’était plus que l’ombre de lui-même, ce qui était assez triste. Je crains que la même chose n’arrive à Cristiano. S’il venait, cela mettrait en lumière une ligue que j’adore, mais honnêtement, je ne vois pas cela arriver. »
Neymar et Griezmann devraient s'épanouir en MLS
Bien que prudent concernant Ronaldo, Wright-Phillips estime que d’autres stars mondiales pourraient tout de même avoir un impact majeur en MLS. Il a notamment cité Neymar, dont le nom circule pour un éventuel transfert au FC Cincinnati. Il a également laissé entendre qu’Antoine Griezmann pourrait bien s’adapter lorsqu’il finalisera son transfert de l’Atlético Madrid à Orlando City cet été.
« Si vous avez l’occasion de recruter Neymar, vous devriez la saisir », a-t-il expliqué. « De tous les joueurs de classe mondiale, Neymar est le plus sous-estimé. Il y a beaucoup de bruit autour de lui, mais quand il est sur le terrain, il est au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.
Il ne connaîtra sans doute pas le même retentissement que Messi à Inter Miami, mais son influence pourrait rappeler celle de Heung-Min Son à Los Angeles ou, de mon temps, celle de Thierry Henry à New York. Ces joueurs dopent bien sûr les ventes de maillots et de billets, mais ceux qui se soucient avant tout du jeu laissent un héritage durable sur la prochaine génération de footballeurs de la MLS.
« Antoine Griezmann est également une recrue idéale. Les joueurs qui peinent à s’imposer à leur arrivée dans la ligue sont souvent des joueurs de luxe, ceux qui ne veulent pas vraiment faire le travail. Mais Griezmann n’est pas comme ça : il possède de nombreuses qualités et il a appris cela en jouant sous les ordres de Diego Simeone à l’Atlético Madrid. »
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Ronaldo poursuit sa quête du titre de champion de la Ligue professionnelle saoudienne
Pour l’instant, Ronaldo se concentre sur ses engagements avec Al-Nassr en Saudi Pro League, alors que le club poursuit sa saison nationale et vise le titre. Le club occupe actuellement la tête du classement de la Saudi Pro League, avec cinq points d’avance sur Al-Hilal, deuxième. À six journées de la fin du championnat saoudien, CR7 cherchera à maintenir l’avance de son équipe et à décrocher son premier titre de champion depuis son arrivée en Arabie saoudite fin 2022.