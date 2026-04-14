Bien que prudent concernant Ronaldo, Wright-Phillips estime que d’autres stars mondiales pourraient tout de même avoir un impact majeur en MLS. Il a notamment cité Neymar, dont le nom circule pour un éventuel transfert au FC Cincinnati. Il a également laissé entendre qu’Antoine Griezmann pourrait bien s’adapter lorsqu’il finalisera son transfert de l’Atlético Madrid à Orlando City cet été.

« Si vous avez l’occasion de recruter Neymar, vous devriez la saisir », a-t-il expliqué. « De tous les joueurs de classe mondiale, Neymar est le plus sous-estimé. Il y a beaucoup de bruit autour de lui, mais quand il est sur le terrain, il est au même niveau que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Il ne connaîtra sans doute pas le même retentissement que Messi à Inter Miami, mais son influence pourrait rappeler celle de Heung-Min Son à Los Angeles ou, de mon temps, celle de Thierry Henry à New York. Ces joueurs dopent bien sûr les ventes de maillots et de billets, mais ceux qui se soucient avant tout du jeu laissent un héritage durable sur la prochaine génération de footballeurs de la MLS.

« Antoine Griezmann est également une recrue idéale. Les joueurs qui peinent à s’imposer à leur arrivée dans la ligue sont souvent des joueurs de luxe, ceux qui ne veulent pas vraiment faire le travail. Mais Griezmann n’est pas comme ça : il possède de nombreuses qualités et il a appris cela en jouant sous les ordres de Diego Simeone à l’Atlético Madrid. »