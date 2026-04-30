Selon plusieurs sources, Arsenal serait poussé à se séparer de Martin Ødegaard, jugé « catastrophique », tandis qu’un nouveau capitaine est déjà évoqué

Les problèmes d’Odegaard ne se limitent pas à ses performances sur le terrain. Des douleurs persistantes au genou ont perturbé le milieu de terrain tout au long de la saison 2025-2026, le contraignant à seulement 19 titularisations en Premier League et en Ligue des champions. Ce manque de disponibilité a tiré la sonnette d’alarme, notamment en Norvège, où l’on craint que le meneur de jeu ne soit toujours handicapé par la blessure qui l’a éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison nationale.

Pour O’Hara, cette situation contraint Arteta à chercher ailleurs une étincelle créative lors du prochain mercato : « Je pense sincèrement qu’Arsenal est peut-être en train de se détourner d’Odegaard. Il leur faut peut-être un joueur capable d’arriver et de devenir un véritable talisman. Quand [Eberechi] Eze est entré ce soir, il se faisait constamment intercepter le ballon. Il a certes réalisé quelques bonnes choses, mais a-t-il le profil d’une star mondiale au poste de numéro 10 à Arsenal ? Je ne suis pas convaincu. Odegaard doit élever son niveau de jeu. Il doit se ressaisir, car il risque sinon de glisser dans la hiérarchie. Je ne pense pas qu’il puisse rester capitaine. »