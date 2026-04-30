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Selon plusieurs sources, Arsenal serait poussé à se séparer de Martin Ødegaard, jugé « catastrophique », tandis qu’un nouveau capitaine est déjà évoqué
O'Hara fustige la « terrible » prestation d'Odegaard
Souffrant de pépins physiques tout au long de la saison, Odegaard a été remplacé avant l’heure de jeu au Metropolitano, ce qui a poussé O’Hara à s’interroger sur son avenir à long terme dans l’équipe de Mikel Arteta.
O’Hara n’a pas mâché ses mots au micro de talkSPORT : « La saison dernière, il n’était pas génial non plus. Cette année, il est catastrophique ; se faire sortir en demi-finale de la Ligue des champions alors qu’on est capitaine, ça ne fait jamais bonne impression. »
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Inquiétudes concernant la condition physique et le leadership
Les problèmes d’Odegaard ne se limitent pas à ses performances sur le terrain. Des douleurs persistantes au genou ont perturbé le milieu de terrain tout au long de la saison 2025-2026, le contraignant à seulement 19 titularisations en Premier League et en Ligue des champions. Ce manque de disponibilité a tiré la sonnette d’alarme, notamment en Norvège, où l’on craint que le meneur de jeu ne soit toujours handicapé par la blessure qui l’a éloigné des terrains pendant une grande partie de la saison nationale.
Pour O’Hara, cette situation contraint Arteta à chercher ailleurs une étincelle créative lors du prochain mercato : « Je pense sincèrement qu’Arsenal est peut-être en train de se détourner d’Odegaard. Il leur faut peut-être un joueur capable d’arriver et de devenir un véritable talisman. Quand [Eberechi] Eze est entré ce soir, il se faisait constamment intercepter le ballon. Il a certes réalisé quelques bonnes choses, mais a-t-il le profil d’une star mondiale au poste de numéro 10 à Arsenal ? Je ne suis pas convaincu. Odegaard doit élever son niveau de jeu. Il doit se ressaisir, car il risque sinon de glisser dans la hiérarchie. Je ne pense pas qu’il puisse rester capitaine. »
Selon les observateurs, Rice est la grande favorite pour prendre la relève.
Si les Gunners suivaient les conseils d’O’Hara et se séparaient d’Odegaard, la question du futur capitaine se poserait immédiatement. Pour l’ancien défenseur de Chelsea Jason Cundy, la réponse est déjà sur le terrain : Declan Rice. Arrivé de West Ham, le milieu est perçu comme le leader naturel du club et de la sélection.
« Il ne se distinguera jamais par des dribbles courts, des frapples dans la lucarne ou des sprints de 30 mètres. Ce n’est pas son profil. Mais défensivement, c’est un monstre », a déclaré Cundy sur talkSPORT. « Quand il monte, il porte l’équipe. Il est brillant dans la gestion du ballon. Je pense qu’il sera le prochain capitaine de l’Angleterre et je pense qu’il sera le prochain capitaine d’Arsenal. »
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Et maintenant ?
Si Odegaard a joué un rôle central dans le projet d'Arteta jusqu'à présent, son incapacité à faire la différence lors des matchs décisifs de cette saison a conduit certains à estimer que le club avait besoin d'un joueur plus influent au poste de numéro 10. À l'approche du match retour contre l'Atlético, le capitaine devra faire face à une forte pression pour prouver que ses détracteurs ont tort.