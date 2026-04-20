Selon plusieurs observateurs, Mikel Arteta refuserait d’assumer la responsabilité de l’effondrement d’Arsenal dans la course au titre. Un expert en langage corporel affirme même que l’entraîneur espagnol sait qu’il est « cuit » et que son limogeage pourrait intervenir à tout moment

Au lendemain de la défaite 2-1 sur la pelouse de Manchester City, l’analyste comportemental Darren Stanton estime que Mikel Arteta ne dégage plus l’assurance d’un homme solidement installé dans son fauteuil de manager. Selon lui, l’entraîneur d’Arsenal reporterait volontairement la pression sur ses joueurs pour préserver sa propre réputation.

« Mikel Arteta semblait anxieux et très stressé avant le match », a déclaré Stanton à OLBG. « Ses sourires n’étaient pas sincères. Il avait l’air tendu. En le voyant maintenant lors de sa conférence de presse d’après-match, on perçoit également de la colère. Il semble en colère d’avoir été placé dans cette situation une nouvelle fois, comme après la défaite contre Bournemouth. Malheureusement pour les joueurs d’Arsenal, je ne pense pas que leur entraîneur soit disposé à assumer la responsabilité de ce qui s’est passé. Il préfère rejeter la responsabilité de la situation sur son équipe plutôt que de l’assumer lui-même. »