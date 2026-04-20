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Selon plusieurs observateurs, Mikel Arteta refuserait d’assumer la responsabilité de l’effondrement d’Arsenal dans la course au titre. Un expert en langage corporel affirme même que l’entraîneur espagnol sait qu’il est « cuit » et que son limogeage pourrait intervenir à tout moment
Arteta prend-il progressivement ses distances avec un effectif en perte de vitesse ?
Au lendemain de la défaite 2-1 sur la pelouse de Manchester City, l’analyste comportemental Darren Stanton estime que Mikel Arteta ne dégage plus l’assurance d’un homme solidement installé dans son fauteuil de manager. Selon lui, l’entraîneur d’Arsenal reporterait volontairement la pression sur ses joueurs pour préserver sa propre réputation.
« Mikel Arteta semblait anxieux et très stressé avant le match », a déclaré Stanton à OLBG. « Ses sourires n’étaient pas sincères. Il avait l’air tendu. En le voyant maintenant lors de sa conférence de presse d’après-match, on perçoit également de la colère. Il semble en colère d’avoir été placé dans cette situation une nouvelle fois, comme après la défaite contre Bournemouth. Malheureusement pour les joueurs d’Arsenal, je ne pense pas que leur entraîneur soit disposé à assumer la responsabilité de ce qui s’est passé. Il préfère rejeter la responsabilité de la situation sur son équipe plutôt que de l’assumer lui-même. »
- AFP
Signes de rage et d’anxiété refoulées
L’analyse des récentes apparitions médiatiques d’Arteta montre un entraîneur qui peine à masquer ses émotions alors que la course au titre entre dans sa phase décisive. Selon Stanton, plusieurs indicateurs physiologiques, notamment la suppression labiale – ce geste par lequel il se mord la lèvre pour contenir son ressenti –, trahissent un effort de maîtrise. « On le voit recourir à ce qu'on appelle la répression labiale, c'est-à-dire qu'il retient physiquement ce qu'il ressent intérieurement pour ne pas parler à tort et à travers », ajoute Stanton. « Il ne dit pas ce qu'il pense vraiment lorsqu'on l'interroge sur le moral de l'équipe ou sur d'autres sujets. »
Des craintes sur la sécurité de l’emploi chez Emirates ?
Alors qu'Arsenal est passé du statut de prétendant au quadruplé à celui d'une équipe risquant de terminer la saison les mains vides, l'expert estime qu'Arteta est pleinement conscient que la sécurité de son poste dépend des titres remportés. L'absence de trophée pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour la direction de l'Emirates Stadium, et l'attitude même de l'entraîneur laisse penser qu'il se prépare au pire.
Stanton ajoute : « Quelles qu’en soient les raisons, Arteta semble extrêmement tendu. À moins d’un coup de baguette magique lors des dernières rencontres, il sait que le club restera bredouille et il se prépare visiblement à perdre son poste. La pression ne cesse de monter. La manière dont Arsenal réagira à ce nouveau revers et sa capacité à briller en Ligue des champions nous en diront long, mais je suis convaincu qu’Arteta sait que seuls les trophées compteront vraiment. »
- AFP
Le compte à rebours final pour l'entraîneur des Gunners
À quelques journées de la fin de la saison, chaque choix tactique et chaque déclaration en conférence de presse est scruté. Les Gunners veulent à tout prix maintenir leurs chances de titre et continuer leur parcours européen, mais le poids psychologique de cette campagne se fait lourdement sentir. Selon les observateurs, les prochaines semaines fixeront non seulement le nombre de trophées d’Arsenal, mais aussi l’avenir de l’entraîneur.
« S’il ne remporte pas un seul titre cette saison, il donnera l’impression d’un homme qui se croit déjà sur le départ », ajoute Stanton. « Les prochaines semaines seront décisives pour sa carrière d’entraîneur et diront s’il restera à Arsenal ou non. Nous observons des signes évidents de pression, de stress et de colère. Il cherche en lui des réponses qu’il peine à trouver. »