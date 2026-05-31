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Selon plusieurs observateurs, Chelsea « mériterait un autre carton rouge » après avoir lancé une pique cinglante à Arsenal en clamant être « la maison des trophées de Londres ». Un tacle qui sonne comme un message sans équivoque adressé aux Gunners au lendemain de leur défaite en finale de la Ligue des champions
Les Blues enfoncent le couteau dans la plaie après la déception du penalty
Samedi soir, le service de communication de Chelsea a immédiatement enfoncé le clou après la finale perdue par Arsenal. Après un match nul 1-1 à la Puskas Arena, puis une séance de tirs au but perdue par les Gunners suite à l’échec de Gabriel, le club londonien a publié sur les réseaux sociaux une publicité pour ses visites de stade, accompagnée du message : « Venez découvrir le Vrai Musée des Trophées de Londres ».
Alors que les joueurs d’Arsenal digéraient encore la défaite, les comptes officiels de Chelsea ont diffusé une publicité pour leurs visites du stade, avec le slogan provocateur : « Venez visiter le temple des trophées de Londres ». La publication mettait en avant le trophée de la Ligue des champions, rappelant sans pitié que les Blues restent le seul club de la capitale à avoir remporté la compétition, en 2012 et 2021.
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L'équipe des réseaux sociaux de Stamford Bridge livre un retour humoristique sur l'événement.
Quelques heures après cette première pique, l’équipe chargée des réseaux sociaux de Chelsea a adopté un ton plus léger pour aborder la polémique. Faisant référence à ses problèmes disciplinaires durant la saison 2025-2026, le club a publié : « On mérite sûrement un autre carton rouge pour ce dernier post ! Mais plus sérieusement, félicitations à Arsenal pour son titre de champion de Premier League et son excellent parcours en Ligue des champions. Nous avons hâte de reprendre la bataille contre vous la saison prochaine. » La référence à « un autre carton rouge » constituait un clin d’œil auto-dépréciatif à la saison record de Chelsea sur le terrain, au cours de laquelle le club a accumulé huit expulsions en Premier League.
Les rivaux de la Premier League se joignent à la campagne de moqueries visant l’UCL.
Chelsea n’était pas le seul club à se réjouir des déboires européens d’Arsenal. Crystal Palace, fraîchement couronné en Ligue Europa Conférence, a ainsi publié une photo de son équipe soulevant le trophée, accompagnée de la légende « Champions d’Europe ». Peu après, Nottingham Forest – malgré une saison conclue à seulement cinq points de la zone de relégation – a enfoncé le clou en diffusant l’image de la légende du club, John Robertson, brandissant le premier de ses deux titres consécutifs en Coupe d’Europe.
Preuve supplémentaire, s’il en fallait, que la domination d’Arsenal sur la scène nationale ne suffit pas à effacer son manque d’éclat européen, une faille que ses rivaux se plaisent à souligner.
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Arteta et Rice ont désormais la lourde tâche de remobiliser l’équipe.
Au-delà des plaisanteries circulant sur les réseaux sociaux, Arteta a exprimé sa profonde déception après la manière dont s’est déroulée la défaite, déclarant : « C’est très difficile à accepter quand on a été si régulier tout au long de la compétition jusqu’à la finale et qu’on la perd aux tirs au but. C’est dur à avaler. » Le milieu de terrain Declan Rice a fait écho aux sentiments de son entraîneur après que la campagne se soit terminée par une défaite au hasard des tirs au but. « C’est déchirant. C’est dévastateur de perdre la finale de la Ligue des champions aux tirs au but », a admis Rice.
Malgré ce revers, tous les indicateurs laissent penser qu’Arsenal restera un prétendant crédible au titre, même s’il doit, en attendant, supporter les railleries de Chelsea, 10^e au classement, tandis que la hiérarchie londonienne demeure inchangée.