Samedi soir, le service de communication de Chelsea a immédiatement enfoncé le clou après la finale perdue par Arsenal. Après un match nul 1-1 à la Puskas Arena, puis une séance de tirs au but perdue par les Gunners suite à l’échec de Gabriel, le club londonien a publié sur les réseaux sociaux une publicité pour ses visites de stade, accompagnée du message : « Venez découvrir le Vrai Musée des Trophées de Londres ».

Alors que les joueurs d’Arsenal digéraient encore la défaite, les comptes officiels de Chelsea ont diffusé une publicité pour leurs visites du stade, avec le slogan provocateur : « Venez visiter le temple des trophées de Londres ». La publication mettait en avant le trophée de la Ligue des champions, rappelant sans pitié que les Blues restent le seul club de la capitale à avoir remporté la compétition, en 2012 et 2021.







