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Selon plusieurs observateurs, Arsenal « aurait déjà pu remporter la Premier League » s’il avait recruté un avant-centre évoluant en Bundesliga plutôt que Viktor Gyokeres
Smicer s’interroge sur les options offensives d’Arteta
La décision d’Arsenal d’investir massivement dans Gyokeres a été remise en question par l’ancien vainqueur de la Ligue des champions, Smicer. L’international suédois est arrivé à l’Emirates en provenance du Sporting CP dans le cadre d’un transfert très médiatisé de 64 millions de livres sterling, mais sa première saison a suscité un débat parmi les experts quant à son efficacité devant le but.
Si l’attaquant a affiché davantage de régularité lors de la seconde partie de saison, ses difficultés initiales ont renforcé l’impression d’un certain manque de tranchant dans l’attaque des Gunners. Selon le champion d’Europe, un avant-centre au profil différent, issu de la Bundesliga, aurait constitué la pièce manquante du puzzle de Mikel Arteta.
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Spécialiste de la finition
Smicer, qui a brillé sous les couleurs de Liverpool et de la République tchèque, est convaincu que Schick, du Bayer Leverkusen, possède un niveau technique que Gyokeres ne peut égaler. Malgré les antécédents de blessures musculaires de Schick, il estime que les Gunners auraient peut-être déjà remporté le titre s’ils avaient choisi de recruter cet attaquant de 30 ans.
« Patrik Schick est un véritable renard des surfaces, a-t-il expliqué à BetVictor. Dans la surface, il fait preuve d’une grande intelligence et peut conclure sous tous les angles. Son pied gauche est particulièrement redoutable. Certes, il a été souvent handicapé par des problèmes musculaires, mais si Arsenal l’avait recruté plutôt que Viktor Gyokeres, je suis convaincu qu’ils auraient déjà été couronnés champions de Premier League. »
« Un bien meilleur finisseur »
Ces critiques surviennent alors qu’Arsenal occupe la première place de la Premier League avec neuf points d’avance. Gyokeres a marqué 17 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues, mais ses cinq réalisations seulement en championnat lors de ses six premiers mois suscitent des interrogations. Schick, lui, a inscrit 16 buts en 35 rencontres toutes compétitions confondues.
Smicer a défendu son analyse des deux avant-postes, estimant que l’instinct de Schick lui aurait permis de convertir plus efficacement les occasions créées par Arsenal. « Avec les mêmes opportunités, il aurait nettement amélioré ses statistiques », a-t-il assuré. « Je n’en doute pas, car c’est un bien meilleur finisseur. Je rêve toutefois de le voir à l’œuvre en Premier League. »
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Et maintenant ?
Avec neuf points d’avance en tête du championnat national et une victoire 1-0 face au Sporting CP lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, l’équipe d’Arteta est sur le point de réaliser une saison historique, même si ses options offensives demeurent un sujet de préoccupation. Les Gunners reprendront la compétition ce week-end en accueillant Bournemouth, avant d’affronter le Sporting lors du match retour la semaine prochaine.