La décision d’Arsenal d’investir massivement dans Gyokeres a été remise en question par l’ancien vainqueur de la Ligue des champions, Smicer. L’international suédois est arrivé à l’Emirates en provenance du Sporting CP dans le cadre d’un transfert très médiatisé de 64 millions de livres sterling, mais sa première saison a suscité un débat parmi les experts quant à son efficacité devant le but.

Si l’attaquant a affiché davantage de régularité lors de la seconde partie de saison, ses difficultés initiales ont renforcé l’impression d’un certain manque de tranchant dans l’attaque des Gunners. Selon le champion d’Europe, un avant-centre au profil différent, issu de la Bundesliga, aurait constitué la pièce manquante du puzzle de Mikel Arteta.