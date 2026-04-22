Selon Paul Pogba, Bruno Fernandes figurerait parmi les prétendants au Ballon d’Or s’il évoluait à Manchester City plutôt qu’à Manchester United

Paul Pogba a affirmé avec assurance que les distinctions individuelles découlent souvent des succès collectifs. Il a déclaré : « Bruno Fernandes pourrait-il faire mieux qu'il ne le fait actuellement à Manchester United ? Pensez-vous qu’il ne figurerait pas parmi le trio de tête du Ballon d’Or s’il évoluait ailleurs ? Pour moi, si on le mettait à City, il intégrerait le trio final pour le Ballon d’Or. Avec ses statistiques, sa saison, son style de jeu et tout le reste… »

Les propos du Français rappellent une réalité du football moderne : le Ballon d’Or récompense presque uniquement les joueurs qui brillent dans les compétitions européennes de haut niveau. « Mais quand on ne gagne pas, on n’y pense même pas. C’est comme ça. C’est la vie. C’est le football », conclut Pogba.