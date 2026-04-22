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Selon Paul Pogba, Bruno Fernandes figurerait parmi les prétendants au Ballon d’Or s’il évoluait à Manchester City plutôt qu’à Manchester United
Selon Pogba, voici la « pièce manquante » dont Bruno a besoin.
Bien qu’il soit le joueur le plus régulier de Manchester United depuis son arrivée en 2020, Bruno Fernandes n’a jamais réussi à se hisser sur le podium du Ballon d’Or. Selon Paul Pogba, qui a joué 79 matchs à ses côtés, l’environnement d’Old Trafford serait le seul frein à la carrière de son ancien partenaire. Invité du podcast « Rio Ferdinand Presents», l’actuel milieu de terrain de l’AS Monaco s’est demandé si son ancien partenaire pouvait réellement en faire davantage. Il a laissé entendre qu’évoluer au sein de la « machine à gagner » de Guardiola, de l’autre côté de la ville, changerait considérablement la perception internationale du joueur de 29 ans.
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Scénario « Manchester City »
Paul Pogba a affirmé avec assurance que les distinctions individuelles découlent souvent des succès collectifs. Il a déclaré : « Bruno Fernandes pourrait-il faire mieux qu'il ne le fait actuellement à Manchester United ? Pensez-vous qu’il ne figurerait pas parmi le trio de tête du Ballon d’Or s’il évoluait ailleurs ? Pour moi, si on le mettait à City, il intégrerait le trio final pour le Ballon d’Or. Avec ses statistiques, sa saison, son style de jeu et tout le reste… »
Les propos du Français rappellent une réalité du football moderne : le Ballon d’Or récompense presque uniquement les joueurs qui brillent dans les compétitions européennes de haut niveau. « Mais quand on ne gagne pas, on n’y pense même pas. C’est comme ça. C’est la vie. C’est le football », conclut Pogba.
Comparer Fernandes aux légendes de la Premier League
Fernandes a pris part à 211 buts en seulement 322 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de Manchester United, mais son palmarès ne comprend qu’une FA Cup et une Carabao Cup. Selon Pogba, il mérite d’être cité au même niveau que des maîtres à jouer comme Kevin De Bruyne, Luka Modric et Mesut Özil.
« On parle de Kevin De Bruyne. On parle de Luka Modric, on parle de Mesut Özil », a-t-il poursuivi. « On parle de statistiques. Il a marqué plus que Frank Lampard cette saison, alors qu’ils occupent le même poste, huit, dix buts, vous voyez. Il délivre plus de passes décisives. Il est partout sur le terrain. Son volume de jeu est impressionnant. Il ne cesse de courir. Il est intelligent. Il peut jouer en deux touches, en une touche. Il peut tirer. »
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À la conquête d'un record en Premier League
À cinq journées de la fin de la Premier League, le capitaine de Manchester United n’est plus qu’à deux passes décisives du record légendaire des 20 passes en une saison, détenu conjointement par De Bruyne et Thierry Henry. Auteur de huit buts, Fernandes figure donc parmi les favoris au titre de Joueur de l’année, quel que soit le classement final des Red Devils. Il retrouvera le terrain le 27 avril, lorsque United se rendra à Brentford.