Vieira n’a pas hésité à aligner Rice au milieu de terrain, préférant le jeune Anglais à son ancien coéquipier Gilberto Silva. Sur le flanc droit, il a titularisé Saka au lieu de Freddie Ljungberg. En défense, la légende d’Arsenal a choisi Gabriel Magalhaes pour remplacer Kolo Touré, tout en maintenant Sol Campbell dans la charnière. Il a aussi indiqué que Jurrien Timber pourrait occuper le poste d’arrière droit.

« Je vois [David] Raya dans les buts à la place de [Jens] Lehmann », a-t-il expliqué. « Timber peut jouer arrière droit, je l’apprécie beaucoup et il a sa place dans l’équipe. Entre Touré et Campbell, je garde Campbell et je remplace Touré par Gabriel. »

« Ashley Cole est intouchable. Bukayo Saka prend le couloir droit à la place de Freddie Ljungberg. En attaque, pas de changement : Thierry Henry et Dennis Bergkamp restent titulaires. Declan Rice remplace Gilberto, et on conserve Robert Pires sur l’aile gauche. »

Le onze de départ complet (4-4-2) se présente donc comme suit : Raya ; Timber, Campbell, Gabriel, Cole ; Saka, Rice, Vieira, Pires ; Henry, Bergkamp.