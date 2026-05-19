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Selon Patrick Vieira, Declan Rice fait partie des cinq joueurs actuels d’Arsenal capables de s’immiscer dans le onze de départ des « Invincibles »
Vieira dévoile son équipe idéale d’Arsenal composée de stars actuelles.
Les « Invincibles » d’Arsenal, champions de la saison 2003-2004, demeurent l’une des équipes les plus emblématiques de l’histoire de la Premier League, ayant terminé le championnat invaincus sous la direction d’Arsène Wenger. Alors que l’effectif actuel, dirigé par Mikel Arteta, vise le titre pour l’exercice 2025-2026, les parallèles entre ces deux générations se multiplient.
Interrogé par Sky Sports, l’ancien capitaine d’Arsenal Patrick Vieira a été invité à composer un onze de départ combiné, réunissant des éléments des « Invincibles » et de l’effectif actuel. Le Français y intègre cinq joueurs de l’équipe moderne : Rice et Saka figurent parmi les sélectionnés. En défense et dans les cages, Vieira opère des choix marquants pour fusionner les deux générations.
- AFP
Vieira explique ses choix et dévoile son onze de départ
Vieira n’a pas hésité à aligner Rice au milieu de terrain, préférant le jeune Anglais à son ancien coéquipier Gilberto Silva. Sur le flanc droit, il a titularisé Saka au lieu de Freddie Ljungberg. En défense, la légende d’Arsenal a choisi Gabriel Magalhaes pour remplacer Kolo Touré, tout en maintenant Sol Campbell dans la charnière. Il a aussi indiqué que Jurrien Timber pourrait occuper le poste d’arrière droit.
« Je vois [David] Raya dans les buts à la place de [Jens] Lehmann », a-t-il expliqué. « Timber peut jouer arrière droit, je l’apprécie beaucoup et il a sa place dans l’équipe. Entre Touré et Campbell, je garde Campbell et je remplace Touré par Gabriel. »
« Ashley Cole est intouchable. Bukayo Saka prend le couloir droit à la place de Freddie Ljungberg. En attaque, pas de changement : Thierry Henry et Dennis Bergkamp restent titulaires. Declan Rice remplace Gilberto, et on conserve Robert Pires sur l’aile gauche. »
Le onze de départ complet (4-4-2) se présente donc comme suit : Raya ; Timber, Campbell, Gabriel, Cole ; Saka, Rice, Vieira, Pires ; Henry, Bergkamp.
Wenger a été nommé entraîneur.
Interrogé pour désigner l'entraîneur de l'équipe unifiée, Vieira a d'abord reconnu les progrès accomplis par Arteta, avant de finalement pencher pour Wenger.
« Je pense qu’Arteta a réalisé un très bon travail en prenant les rênes de l’équipe il y a quelques années et en la menant là où elle est aujourd’hui », a expliqué Vieira. « Il a également dépensé beaucoup d’argent. Quant à Arsène, il nous a fait venir, Thierry et moi, à des conditions très avantageuses, donc pour cette raison, je dirais qu’Arsène sera l’entraîneur. »
- (C)Getty Images
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Arsenal aborde la dernière journée de la saison : une victoire contre Crystal Palace lui offrirait son premier titre de champion depuis 22 ans. Puis, les Gunners se tourneront vers la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, programmée à Budapest le 30 mai.