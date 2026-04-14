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Selon Paolo Di Canio, Rafael Leão ne fait pas du football sa « priorité » et l’accuse d’être « paresseux ». L’ancien entraîneur a sévèrement critiqué l’attaquant de l’AC Milan
Le talisman des Rossoneri fait face à une vague de critiques
Les récentes performances de Leão ont suscité la colère des supporters milanais, traduite par de bruyants sifflements lors de la décevante défaite 3-0 à domicile contre l’Udinese. Si l’entraîneur Massimiliano Allegri a tenté de reconvertir l’ancien Joueur de l’année de la Serie A en avant-centre dans un système en 4-3-3, ce changement tactique n’a produit que des résultats très limités. Selon les observateurs, son manque de mobilité et son faible apport défensif exposent davantage l’équipe pendant cette période de crise.
- AFP
Di Canio critique le mouvement
Interrogé sur Sky Sport au sujet de la baisse de forme de l’attaquant, Di Canio a rappelé que le rôle de pivot offensif exige un rythme de travail que la star portugaise ne tient pas actuellement. Il a estimé que la réticence de Leão à effectuer des courses altruistes nuit à la fluidité offensive du Milan AC durant sa série actuelle de matchs sans victoire.
L’ancienne star de West Ham et de la Juventus a déclaré : « Nous parlons d’un joueur qui devrait effectuer 50 déplacements pour recevoir le ballon, mais qui n’en fait même pas la moitié s’il n’est pas certain de l’obtenir. Il ne fait même pas un seul mouvement pour créer de l’espace pour ses coéquipiers, car il n’est pas sûr de recevoir la passe. N’importe quel attaquant, dans n’importe quel championnat, doit travailler aussi dur. C’est déjà exigeant pour un avant-centre de métier ; alors pour un joueur qui paraît paresseux dès qu’il n’a pas le ballon, c’est encore plus compliqué. »
L'attention s'est détournée du terrain.
Le débat sur le mode de vie de Rafael Leao s’intensifie : l’attaquant portugais, désigné meilleur joueur du championnat 2021-2022 lors du titre du Milan AC, n’a pas réussi à progresser de manière significative depuis. Pour l’ancien international italien Paolo Di Canio, le joueur de 26 ans s’est trop installé dans une zone de confort, ses activités dans la musique et la mode sapant la force mentale nécessaire pour performer au plus haut niveau.
Di Canio a poursuivi : « Il s’est relâché ; on l’a dorloté, et il n’a pas eu la détermination ni l’envie de continuer à s’améliorer. La priorité est presque devenue autre chose. Au fil des ans, je ne me souviens pas avoir vu autant de vidéos de défilés de mode ou de sessions d’enregistrement de huit heures avec des maisons de disques. On dit toujours qu’il faut s’intéresser à la vie privée des joueurs, mais si quelqu’un passe quatre ou cinq heures à faire autre chose, son énergie physique et mentale s’épuise.
Ce n’est pas comme jouer à la PlayStation pendant une demi-heure. Si vous passez six ou sept heures avec une maison de disques et que vous assistez à des défilés de mode, comment voulez-vous régénérer l’énergie mentale nécessaire pour performer à ce niveau ? »
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Un avenir incertain se profile pour San Siro.
Le Milan occupe actuellement la troisième place de la Serie A avec 63 points en 32 matches, à trois longueurs du Napoli, deuxième, et à douze points de son rival local, l’Inter. Sous contrat jusqu’en 2028, Rafael Leao pourrait toutefois susciter des offres de transfert, rapporte la Gazzetta dello Sport, si ses performances ne s’améliorent pas. Avec des confrontations décisives contre Vérone, la Juventus et l’Atalanta qui se profilent, l’attaquant portugais doit rapidement retrouver son efficacité devant le but pour justifier son statut de joueur le mieux rémunéré du club.