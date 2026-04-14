Le débat sur le mode de vie de Rafael Leao s’intensifie : l’attaquant portugais, désigné meilleur joueur du championnat 2021-2022 lors du titre du Milan AC, n’a pas réussi à progresser de manière significative depuis. Pour l’ancien international italien Paolo Di Canio, le joueur de 26 ans s’est trop installé dans une zone de confort, ses activités dans la musique et la mode sapant la force mentale nécessaire pour performer au plus haut niveau.

Di Canio a poursuivi : « Il s’est relâché ; on l’a dorloté, et il n’a pas eu la détermination ni l’envie de continuer à s’améliorer. La priorité est presque devenue autre chose. Au fil des ans, je ne me souviens pas avoir vu autant de vidéos de défilés de mode ou de sessions d’enregistrement de huit heures avec des maisons de disques. On dit toujours qu’il faut s’intéresser à la vie privée des joueurs, mais si quelqu’un passe quatre ou cinq heures à faire autre chose, son énergie physique et mentale s’épuise.

Ce n’est pas comme jouer à la PlayStation pendant une demi-heure. Si vous passez six ou sept heures avec une maison de disques et que vous assistez à des défilés de mode, comment voulez-vous régénérer l’énergie mentale nécessaire pour performer à ce niveau ? »