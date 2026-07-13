Le RC Lens tente à nouveau de recruter Lois Openda, qui a déjà porté les couleurs du club français lors de la saison 2022-2023. Selon Footmercato, le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca met actuellement la pression sur la Juventus afin d’obtenir le transfert du Belge né en 2000, lequel serait séduit par la perspective de disputer la Ligue des champions avec le club classé deuxième de Ligue 1 en 2025-2026.
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Selon nos sources françaises, le RC Lens négocie avec la Juventus pour recruter Loïs Openda. La participation au championnat de Ligue des champions s’annonce comme un argument décisif
LA FORMULE
Le principal obstacle à la réussite de l'opération reste le montant du transfert d'Openda, soit 4 millions d'euros. En ce qui concerne les modalités, il est probable que l'on s'oriente vers une solution prévoyant soit un prêt sec, soit un prêt avec option d'achat. En revanche, un prêt avec obligation d’achat ou un transfert définitif immédiat alourdiraient immédiatement la facture. La Juventus a déboursé 40,6 M€ pour l’obligation d’achat auprès du RB Leipzig, somme à amortir sur quatre exercices, le premier amortissement étant comptabilisé lors de la saison 2026-2027. Concrètement, si la Juventus cède Openda dès cet été, elle devra récupérer au moins 40 M€ pour éviter une moins-value. En revanche, à l’été 2027, 30 M€ suffiront pour rester dans les clous.
Prêt à rejoindre le RC Lens ?
Au vu de ses performances lors de la saison 2025-2026 et des obstacles rencontrés, espérer céder Openda 40 millions d’euros paraît aujourd’hui ambitieux, pour ne pas dire illusoire. En revanche, s’il réalisait une bonne saison 2026-2027 en prêt, idéalement à Lens, un transfert à 30 millions d’euros dans douze mois pourrait se révéler plus réaliste.
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