Selon nos sources françaises, le RC Lens négocie avec la Juventus pour recruter Loïs Openda. La participation au championnat de Ligue des champions s’annonce comme un argument décisif

Le principal obstacle à la réussite de l'opération reste le montant du transfert d'Openda, soit 4 millions d'euros. En ce qui concerne les modalités, il est probable que l'on s'oriente vers une solution prévoyant soit un prêt sec, soit un prêt avec option d'achat. En revanche, un prêt avec obligation d’achat ou un transfert définitif immédiat alourdiraient immédiatement la facture. La Juventus a déboursé 40,6 M€ pour l’obligation d’achat auprès du RB Leipzig, somme à amortir sur quatre exercices, le premier amortissement étant comptabilisé lors de la saison 2026-2027. Concrètement, si la Juventus cède Openda dès cet été, elle devra récupérer au moins 40 M€ pour éviter une moins-value. En revanche, à l’été 2027, 30 M€ suffiront pour rester dans les clous.







